Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС
Тому що середні зарплати, в доларах, в РФ більше в 1,5 раза, пенсії в 2 рази. Які ще доходи, у персічних? Можна навіть бюджети порівняти 20трл руб:2,5:150млн=0,053, 1 трл грн:37млн=0,027. Виходить в два рази більше, на душу. Оце, максимум, в два рази, і є відрив РФ від України, а по ППС буде ще менше.
Все претензии к ВБ. В Киеве есть офис, я много раз предлагал собрать толпу форумчан и пойти объяснить им всем - НЕ ТАК СЧИТАЕТЕ! Пара десятков единомышленников точно найдете прямо тут. Касательно бюджета и Ваших остроумных подсчетов - в РФ он профицитен на 2 трлн. (10%), на Украине дефицитен на 90 млрд. (9%). В РФ на проценты по госдолгу идет 800 млрд. рублей (4% бюджета), на Украине 150+ млрд. гривен (15% бюджета). К тому же, как я уже писал, на Украине совокупно на госдолг идет 11% ВВП (вычитается из потребления людей), а в РФ - только 3,5%. Да и судя по приведенным цифрам, среднедушевой ВНД в РФ на 10% меньше ВВП, а на Украине - на 20%, т.е. доля добавленной стоимости, достающейся гражданам, меньше и в общей структуре, и в балансе ее экспорта/импорта.
freeze написав:Почему вброс ? Там вроде в эту конституционную комиссию назначены десятки людей, вполне возможно, что какой то член комиссии такое и сказал.
Член комиссии по изменению конституции России: Должно быть закреплено право присоединения к РФ Украины и Беларуси
Могут предусмотреть еще право присоединиться к РФ еще США, Эмиратов и Марса. Я не думаю, что найдутся желающие вступить в этот свинарник по имени Россия. А тут кто-то хотел бы, чтобы его и его детей во всем мире называли русской свиньей и ассоциировали с этой русской сранью, отсталостью и варварством? Отзовитесь. плиз!
Кстати, опять в том же ключе (просто покращились) - почав судов реформу. Не почав, а изобразил початок судовой реформы.
Вот и инвесторам не цикава мова, вира, а важны условия.
Просто повернуться в сторону реформ, Европы, инвесторов -- мало. Нужно туда идти, бежать. А не ползти нызенько-нызенько.
Так Ви все про якусь чарівну паличку - раз і все. Прибалти теж чекали інвесторів не один рік, хоч і ізолювали свою вату. А в нас сьогодні одні гноблять попередників, завтра інші - не має стабільності і незворотності змін.
Уже не помню, кто говорил, что реформы или делаются за два года или не делаются вовсе.
Какая волшебная палочка? Понятно, что результат реформ проявится не сразу. Но сами реформы проводятся быстро. Когда же они мизерны, то и результаты проявятся попiзже ... мизерные.