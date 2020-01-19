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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5267526852695270>
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:38

  Faceless написав:
  freeze написав:
Faceless написав:Страна.юа запустила новый вброс (вероятно, что вброс, ибо источник только они)

https://strana.ua/news/245239-izmenenie ... palko.html
Почему вброс ? Там вроде в эту конституционную комиссию назначены десятки людей, вполне возможно, что какой то член комиссии такое и сказал.

Потому что нет других источников. Стране.уа доверия нет


https://gordonua.com/news/worldnews/chl ... 83396.html

https://belsat.eu/ru/news/predstavitel- ... -k-rossii/

https://charter97.org/ru/news/2020/1/19/362834/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:48

  lapay написав:
  Волгарь написав:Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС

Тому що середні зарплати, в доларах, в РФ більше в 1,5 раза, пенсії в 2 рази. Які ще доходи, у персічних? Можна навіть бюджети порівняти 20трл руб:2,5:150млн=0,053, 1 трл грн:37млн=0,027. Виходить в два рази більше, на душу.
Оце, максимум, в два рази, і є відрив РФ від України, а по ППС буде ще менше.

Все претензии к ВБ. В Киеве есть офис, я много раз предлагал собрать толпу форумчан и пойти объяснить им всем - НЕ ТАК СЧИТАЕТЕ! Пара десятков единомышленников точно найдете прямо тут.
Касательно бюджета и Ваших остроумных подсчетов - в РФ он профицитен на 2 трлн. (10%), на Украине дефицитен на 90 млрд. (9%). В РФ на проценты по госдолгу идет 800 млрд. рублей (4% бюджета), на Украине 150+ млрд. гривен (15% бюджета). К тому же, как я уже писал, на Украине совокупно на госдолг идет 11% ВВП (вычитается из потребления людей), а в РФ - только 3,5%. Да и судя по приведенным цифрам, среднедушевой ВНД в РФ на 10% меньше ВВП, а на Украине - на 20%, т.е. доля добавленной стоимости, достающейся гражданам, меньше и в общей структуре, и в балансе ее экспорта/импорта.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:49

  freeze написав:Почему вброс ? Там вроде в эту конституционную комиссию назначены десятки людей, вполне возможно, что какой то член комиссии такое и сказал.


Член комиссии по изменению конституции России: Должно быть закреплено право присоединения к РФ Украины и Беларуси

Могут предусмотреть еще право присоединиться к РФ еще США, Эмиратов и Марса.
Я не думаю, что найдутся желающие вступить в этот свинарник по имени Россия.
А тут кто-то хотел бы, чтобы его и его детей во всем мире называли русской свиньей и ассоциировали с этой русской сранью, отсталостью и варварством? Отзовитесь. плиз!
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Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:52

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Все претензии к ВБ. В

Не ВБ тут постить цю інфу, через раз. ВВП, звісно, на щось впливає, але не на доходи пересічних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:53

  lapay написав:
  detroytred написав:Вот и я о том же постоянно.

А Вы - *покращились* и всё.

Кстати, опять в том же ключе (просто покращились) - почав судов реформу.
Не почав, а изобразил початок судовой реформы.

Вот и инвесторам не цикава мова, вира, а важны условия.

Просто повернуться в сторону реформ, Европы, инвесторов -- мало.
Нужно туда идти, бежать.
А не ползти нызенько-нызенько.

Так Ви все про якусь чарівну паличку - раз і все. Прибалти теж чекали інвесторів не один рік, хоч і ізолювали свою вату. А в нас сьогодні одні гноблять попередників, завтра інші - не має стабільності і незворотності змін.

Уже не помню, кто говорил, что реформы или делаются за два года или не делаются вовсе.

Какая волшебная палочка?
Понятно, что результат реформ проявится не сразу.
Но сами реформы проводятся быстро.
Когда же они мизерны, то и результаты проявятся попiзже ... мизерные.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:57

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Но сами реформы проводятся быстро.

Ну так зробіть ринок землі, з іноземцями, за день. Шо, слабо? Тоді нема чого і триндіти. (Вибачайте, що грубо).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:06

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ПЕРЕДАЧ СОЛОВЬЕВА - вредно для здоровья.

Это намек что большинство населения у вас в рф ненормальные? Для них же в праймтайме все это крутят
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Но сами реформы проводятся быстро.

Ну так зробіть ринок землі, з іноземцями, за день. Шо, слабо? Тоді нема чого і триндіти. (Вибачайте, що грубо).

Почему за день-то?

И у меня нет ни в должностных обязанностях таких функций, ни полномочий и инструментов по *созданию* рынка земли.

Если соглашусь, то
Давайте права, инструменты сначала.
Естественно, забрав у тех, у кого они.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:10

  freeze написав:
  Faceless написав:
  freeze написав:Почему вброс ? Там вроде в эту конституционную комиссию назначены десятки людей, вполне возможно, что какой то член комиссии такое и сказал.

Потому что нет других источников. Стране.уа доверия нет


https://gordonua.com/news/worldnews/chl ... 83396.html

https://belsat.eu/ru/news/predstavitel- ... -k-rossii/

https://charter97.org/ru/news/2020/1/19/362834/

Они все ссылаются на один источник "украина.ру" (как и страна.юа)
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:21

"Нафтогаз" регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ и ничего не мешает "Газпрому", прийти на аукционы, предложить нам какую-то цену и конкурировать", - сказал Коболев.

Кроме этого, он убежден, что это тоже политический вопрос и, скорее всего, станет предметом рассмотрения Кабмина.

https://tsn.ua/ru/groshi/nichego-ne-mes ... m=lastnews
detroytred
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