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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5267526852695270
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:22

  Faceless написав:
  Волгарь написав:НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ПЕРЕДАЧ СОЛОВЬЕВА - вредно для здоровья.

Это намек что большинство населения у вас в рф ненормальные? Для них же в праймтайме все это крутят

Нормальные люди, 90% населения РФ, давным-давно НЕ СМОТРЯТ ток-шоу с Соловьевым/Скабеевой/ряженым Ковтуном и иже с ними. А вот минимум полфорума (судя по горячему обсуждению) СМОТРИТ. И ладно бы донбассцы, которые, видимо, запросто ловят/смотрят Донецк, но и те, для которых это возможно только по Сети через прокси. Мне всегда было интересно, ЧТО ОНИ ТАМ хотят увидеть? Или Громадьске/Эспрессо совсем не доверяют?
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:24

lapay
Ну так зробіть ринок землі, з іноземцями, за день. Шо, слабо? Тоді нема чого і триндіти. (Вибачайте, що грубо).


Вопрос!
Вырастет ли ВНП после начала продажи земли?
Маловероятно!
А вот ВВП - вырастет!
Но, внимание на экран, одновременно - увеличиться и отрицательное торговое сальдо!
Селяне, продавая "наделы" - будут покупать "телевизоры и иномарки", делать евроремонты(импортные комлектующие), одевать себя и своих детей в импортную одежду!

Скажите, а через пару-тройку лет, что будем продавать?
Какой следующий шаг?
"Живую силу" в борьбе НАТО и Рашки будем поставлять?

Так вот, вопрос, сколько украинцев останется в Украине через 10-лет и каков будет уровнеь жизни? :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Почему за день-то?

И у меня нет ни в должностных обязанностях таких функций, ни полномочий и инструментов по *созданию* рынка земли.

Если соглашусь, то
Давайте права, инструменты сначала.
Естественно, забрав у тех, у кого они.

Тому що всі владні повномаження закінчаться через місяць, після такої реформи, через черговий Майдан. Реформи не робляться не тому, що цього не хоче влада (частково тому), але і тому, що цього не хочуть пересічні. Зарплат і пенсій хочуть, а податків не хочуть. Он у Франції таки додавили пенсійну реформу Макрона, тільки не в той бік, як хотіла влада і економічна доцільність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:28

  Кармелюк написав:
  ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

:D
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:
"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html

Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... :D

До чего надоели демагоги и болтуны!
Я писал конкретно о выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента.
А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно.
А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза". :)

P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 січ, 2020 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:29

  Волгарь написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ПЕРЕДАЧ СОЛОВЬЕВА - вредно для здоровья.

Это намек что большинство населения у вас в рф ненормальные? Для них же в праймтайме все это крутят

Нормальные люди, 90% населения РФ, давным-давно НЕ СМОТРЯТ ток-шоу с Соловьевым/Скабеевой/ряженым Ковтуном и иже с ними. А вот минимум полфорума (судя по горячему обсуждению) СМОТРИТ. И ладно бы донбассцы, которые, видимо, запросто ловят/смотрят Донецк, но и те, для которых это возможно только по Сети через прокси. Мне всегда было интересно, ЧТО ОНИ ТАМ хотят увидеть? Или Громадьске/Эспрессо совсем не доверяют?

Вы опрос проводили, сколько процентов? Каналы ж не дураки, каналы с самой большой аудиторией в самое дорогое время показывают то, что смотрят, это почти аксиома.
А в Украине их и смотреть то не надо, новости с РФ что ни день их перлы подкидывают
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:30

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Селяне, продавая "наделы" - будут покупать "телевизоры и иномарки", делать евроремонты(импортные комлектующие), одевать себя и своих детей в импортную одежду!

Ніхто їх не буде продавати. Алкащня і так вже продала, а нормальні продадуть тільки коли будуть нагально потрібні гроші. Реально підуть на продаж держземлі, за них і боротьба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:31

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:

Они все ссылаются на один источник "украина.ру" (как и страна.юа)


Так а в чем сомнение ? Интервью этого кадра было на Украина.ру., естественно на него и ссылаются.
Вполне себе обычное интервью фанатичного приверженца.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:34

Волгарь
Мне всегда было интересно, ЧТО ОНИ ТАМ хотят увидеть

Да никто, ничего не смотрит, большинству - всё пофиг!
Я спросил знакомых "заробитчан", что они думают о Гончаруке и его плёнках, о налогах и реформах!
Ответ был "А хто такий Гончарук, взагалi? Це актор?"

Реально, половина - смотрит футбол, пьёт пиво и ездит на зароботки! Играют в стрелялки на компах. :D

Спросил, "Как Вы видите будущее Украины?"

Ответ: "Все буде добре! То не наша справа, розумiтися у економiцi" :D

Смотрите, если Зеленский считает, что "укрепление гривни - это Хорошо", что "укрепление ударит по Коломойскому", то что можно сказать про простого фермера?

Коломойский... просто, переложит свои убытки на рабочких, уволит часть, продаст что-то, он не будет работатаь в убыток. :D Пострадает простой "работяга".
Увеличение давления на малый бизнес, приведёт к тому, что "малый бизнес" - снизит обороты и будет искать выход!
IT-шникам влепили 18%? И что?
Кто крупнее, уйдёт из под юрисдикции Украины и бабло не будет заводить в полном объёме! Лаг до года и дальнейшее падение производства в Украине, но это не значит, что Умный человек, будет в убыток работать!
В Убыток, работают только Лохи! Вот, Кабмин - не работает за "Спасибо", они себе назначили Зарплаты неплохие...
А чего же "наверху" решили, что "низы тупые"? :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:37

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Спросил, "Как Вы видите будущее Украины?"

Ответ: "Все буде добре! То не наша справа, розумiтися у економiцi"
Зображення
Вы в Киеве :?: :roll:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:40

  Kudrjavuy написав:.....
Самое страшное, что он не может понять, что в нашем случае от этого только обратный эффект. :evil:

Естественно, будет обратный эффект, если регулярно банить "за разжигание" shapo, a хамские высказывания его оппонентов оставлять на форуме.
А Вы будете очень эзоповым языком излагать совершенно непонятные мысли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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