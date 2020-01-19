Додано: Пон 20 січ, 2020 16:34

Мне всегда было интересно, ЧТО ОНИ ТАМ хотят увидеть

Да никто, ничего не смотрит, большинству - всё пофиг!Я спросил знакомых "заробитчан", что они думают о Гончаруке и его плёнках, о налогах и реформах!Ответ был "А хто такий Гончарук, взагалi? Це актор?"Реально, половина - смотрит футбол, пьёт пиво и ездит на зароботки! Играют в стрелялки на компах.Спросил, "Как Вы видите будущее Украины?"Ответ: "Все буде добре! То не наша справа, розумiтися у економiцi"Смотрите, если Зеленский считает, что "укрепление гривни - это Хорошо", что "укрепление ударит по Коломойскому", то что можно сказать про простого фермера?Коломойский... просто, переложит свои убытки на рабочких, уволит часть, продаст что-то, он не будет работатаь в убыток.Пострадает простой "работяга".Увеличение давления на малый бизнес, приведёт к тому, что "малый бизнес" - снизит обороты и будет искать выход!IT-шникам влепили 18%? И что?Кто крупнее, уйдёт из под юрисдикции Украины и бабло не будет заводить в полном объёме! Лаг до года и дальнейшее падение производства в Украине, но это не значит, что Умный человек, будет в убыток работать!В Убыток, работают только Лохи! Вот, Кабмин - не работает за "Спасибо", они себе назначили Зарплаты неплохие...А чего же "наверху" решили, что "низы тупые"?