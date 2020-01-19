Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ПЕРЕДАЧ СОЛОВЬЕВА - вредно для здоровья.
Это намек что большинство населения у вас в рф ненормальные? Для них же в праймтайме все это крутят
Нормальные люди, 90% населения РФ, давным-давно НЕ СМОТРЯТ ток-шоу с Соловьевым/Скабеевой/ряженым Ковтуном и иже с ними. А вот минимум полфорума (судя по горячему обсуждению) СМОТРИТ. И ладно бы донбассцы, которые, видимо, запросто ловят/смотрят Донецк, но и те, для которых это возможно только по Сети через прокси. Мне всегда было интересно, ЧТО ОНИ ТАМ хотят увидеть? Или Громадьске/Эспрессо совсем не доверяют?
Ну так зробіть ринок землі, з іноземцями, за день. Шо, слабо? Тоді нема чого і триндіти. (Вибачайте, що грубо).
Вопрос! Вырастет ли ВНП после начала продажи земли? Маловероятно! А вот ВВП - вырастет! Но, внимание на экран, одновременно - увеличиться и отрицательное торговое сальдо! Селяне, продавая "наделы" - будут покупать "телевизоры и иномарки", делать евроремонты(импортные комлектующие), одевать себя и своих детей в импортную одежду!
Скажите, а через пару-тройку лет, что будем продавать? Какой следующий шаг? "Живую силу" в борьбе НАТО и Рашки будем поставлять?
Так вот, вопрос, сколько украинцев останется в Украине через 10-лет и каков будет уровнеь жизни?
И у меня нет ни в должностных обязанностях таких функций, ни полномочий и инструментов по *созданию* рынка земли.
Если соглашусь, то Давайте права, инструменты сначала. Естественно, забрав у тех, у кого они.
Тому що всі владні повномаження закінчаться через місяць, після такої реформи, через черговий Майдан. Реформи не робляться не тому, що цього не хоче влада (частково тому), але і тому, що цього не хочуть пересічні. Зарплат і пенсій хочуть, а податків не хочуть. Он у Франції таки додавили пенсійну реформу Макрона, тільки не в той бік, як хотіла влада і економічна доцільність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі: "Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи." https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html
Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...
До чего надоели демагоги и болтуны! Я писал конкретно о выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента. А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно. А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза".
P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 січ, 2020 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Волгарь написав:НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ПЕРЕДАЧ СОЛОВЬЕВА - вредно для здоровья.
Это намек что большинство населения у вас в рф ненормальные? Для них же в праймтайме все это крутят
Нормальные люди, 90% населения РФ, давным-давно НЕ СМОТРЯТ ток-шоу с Соловьевым/Скабеевой/ряженым Ковтуном и иже с ними. А вот минимум полфорума (судя по горячему обсуждению) СМОТРИТ. И ладно бы донбассцы, которые, видимо, запросто ловят/смотрят Донецк, но и те, для которых это возможно только по Сети через прокси. Мне всегда было интересно, ЧТО ОНИ ТАМ хотят увидеть? Или Громадьске/Эспрессо совсем не доверяют?
Вы опрос проводили, сколько процентов? Каналы ж не дураки, каналы с самой большой аудиторией в самое дорогое время показывают то, что смотрят, это почти аксиома. А в Украине их и смотреть то не надо, новости с РФ что ни день их перлы подкидывают
Мне всегда было интересно, ЧТО ОНИ ТАМ хотят увидеть
Да никто, ничего не смотрит, большинству - всё пофиг! Я спросил знакомых "заробитчан", что они думают о Гончаруке и его плёнках, о налогах и реформах! Ответ был "А хто такий Гончарук, взагалi? Це актор?"
Реально, половина - смотрит футбол, пьёт пиво и ездит на зароботки! Играют в стрелялки на компах.
Спросил, "Как Вы видите будущее Украины?"
Ответ: "Все буде добре! То не наша справа, розумiтися у економiцi"
Смотрите, если Зеленский считает, что "укрепление гривни - это Хорошо", что "укрепление ударит по Коломойскому", то что можно сказать про простого фермера?
Коломойский... просто, переложит свои убытки на рабочких, уволит часть, продаст что-то, он не будет работатаь в убыток. Пострадает простой "работяга". Увеличение давления на малый бизнес, приведёт к тому, что "малый бизнес" - снизит обороты и будет искать выход! IT-шникам влепили 18%? И что? Кто крупнее, уйдёт из под юрисдикции Украины и бабло не будет заводить в полном объёме! Лаг до года и дальнейшее падение производства в Украине, но это не значит, что Умный человек, будет в убыток работать! В Убыток, работают только Лохи! Вот, Кабмин - не работает за "Спасибо", они себе назначили Зарплаты неплохие... А чего же "наверху" решили, что "низы тупые"?
Kudrjavuy написав:..... Самое страшное, что он не может понять, что в нашем случае от этого только обратный эффект.
Естественно, будет обратный эффект, если регулярно банить "за разжигание" shapo, a хамские высказывания его оппонентов оставлять на форуме. А Вы будете очень эзоповым языком излагать совершенно непонятные мысли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.