Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И у меня нет ни в должностных обязанностях таких функций, ни полномочий и инструментов по *созданию* рынка земли.
Если соглашусь, то Давайте права, инструменты сначала. Естественно, забрав у тех, у кого они.
Тому що всі владні повномаження закінчаться через місяць, після такої реформи, через черговий Майдан. Реформи не робляться не тому, що цього не хоче влада (частково тому), але і тому, що цього не хочуть пересічні. Зарплат і пенсій хочуть, а податків не хочуть. Он у Франції таки додавили пенсійну реформу Макрона, тільки не в той бік, як хотіла влада і економічна доцільність.
Ага)) Пересични хотели такого повышения коммуналки или таких зарплат-премий министрам...
Таких страшилок много))) А особенно пересични не хотят реформ судовой системы и пр. Сразу выйдут на Майдан.
Зато пересични дико хотят привлечения к ответственности коррупционеров... Но никто из власть имущих не клюет на этот популизм.
Своеобразный мотив приписали наши силовики задержанным по Шеремету.
Но и сам Антоненко не менее своеобразный)) мотив выдаёт: * Я — известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонительную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и Вооруженные силы.* (с) https://thebabel.net/texts/40382-eto-op ... ublication
detroytred написав:Пересични хотели такого повышения коммуналки или таких зарплат-премий министрам...
Таких страшилок много))) А особенно пересични не хотят реформ судовой системы и пр. Сразу выйдут на Майдан.
Зато пересични дико хотят привлечения к ответственности коррупционеров... Но никто из власть имущих не клюет на этот популизм.
А що - в нас вже є повноцінний ринок енергоносіїв? Те що пересічні хочуть всіх розігнати і посадити, зрозуміло, тільки тоді зеленські будуть не тільки керувати, але й судити. Більшовики вже так зробили раз. У Вас всі керівники, чомусь, не хочуть робити реформи. Навіть ті, яких набрали з вулиці. Може, щось в консерваторії треба підправити? (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Kudrjavuy написав:..... Самое страшное, что он не может понять, что в нашем случае от этого только обратный эффект.
Естественно, будет обратный эффект, если регулярно банить "за разжигание" shapo, a хамские высказывания его оппонентов оставлять на форуме. А Вы будете очень эзоповым языком излагать совершенно непонятные мысли.
.......................... Мондер с тем же успехом подчищает и мои посты. - Это его Право. - Формулировка та же за флуд.... - Не хотите так, тогда забанит. - Он то то же лицо на оплате.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:А що - в нас вже є повноцінний ринок енергоносіїв? Те що пересічні хочуть всіх розігнати і посадити, зрозуміло, тільки тоді зеленські будуть не тільки керувати, але й судити. Більшовики вже так зробили раз. У Вас всі керівники, чомусь, не хочуть робити реформи. Навіть ті, яких набрали з вулиці. Може, щось в консерваторії треба підправити? (с)
Рынка энергоносителей нет и не будет. По поводу Судов - здесь вопрос конечно открытый должно действовать Прямое действие Конституции - у нас же, в судах официально обратное. "Керівники", що наколи нічого не робили? Их поголовно сокращать с руководящими креселами! Поверьте, за этот период они расплодились на производствах в тройне. При чём плодятся бесполым образом - места, открываются для чьих то детей. Каждый "Закон" обростает таким количеством администрирования, что размер расходов на его существование утраивается. "Руководители?".... Существует экономическая модель откатанная - но её не впроваджуують только по причине простой схемы "кто не работает - тот не есть". А тем, кто работает нужно платить деньги. Легче их изгнать с Украины.(что бы не умничали)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:А що - в нас вже є повноцінний ринок енергоносіїв? Те що пересічні хочуть всіх розігнати і посадити, зрозуміло, тільки тоді зеленські будуть не тільки керувати, але й судити. Більшовики вже так зробили раз. У Вас всі керівники, чомусь, не хочуть робити реформи. Навіть ті, яких набрали з вулиці. Може, щось в консерваторії треба підправити? (с)
При чём чужой сюда не придёт наводить порядок, своих уже тысячи под терриконами закопаны. Вам неоднократно даю посыл, что с 2011 года в Украине - нет Государства, что несёт ответственность за злодеяния. При чём этот финт выполнен при перетрактовке Конституции.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:И тут, дорогой lapay, соотношение между РФ и Украиной вовсе не 1,5 к ЧЕТЫРЕ К ОДНОМУ, а среднедушевой уровень доходов на Украине эквивалентен лаосскому и ганскому/папуа новогвинейскому! и на 10% ниже, чем в абсолютно нищей Молдавии и на 20% -в Джибути.
Якщо зарплати відрізняються нехай в 1,5 рази, а споживання в 4 рази - тоді питання - які такі "специфічні доходи" мають росіяни? Чи може Абрамович купляє яхту за декілька мільярдів + обслуговування десятки мільйонів, а "в середньому" виходить що це всі росіяни потратили пару десятків рублів?
А що - в нас вже є повноцінний ринок енергоносіїв? Те що пересічні хочуть всіх розігнати і посадити, зрозуміло, тільки тоді зеленські будуть не тільки керувати, але й судити.
1. У нас и свой газ есть, только "нет заинтересованных" -продавать его населению по себестоимости! Ведь НЕДРА Украины, на самом то деле, не принадлежат украинцам! 2. Налоги - народ готов платить! Вопрос не в налогах а в их суммах и куда они идут! Например - мелкий бизнес! Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам! И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч! Заболел? За свой счёт лечишься! И какой идиот, после всего этого - будет "мелко предпринимать", если чистыми - меньше минималки получит за год? А налоги - плати!
Аналогично - коммуналка и всё остальное.
И это, налоги платим, пояса затягиваем... а "наверху", зарплаты в сотни тысяч себе начисляют! Или мы не "налоги" платим а "дань монголо-татарам"?
ЛАД написав:AlexxK Политика Путина использует язык исключительно как повод. Не было бы языка, нашелся бы другой. И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом. А когда ему это удаётся, то это обусловлено исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза. Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопроса нами играет на руку Путину.
Концепция «русского мира» родилась не на пустом месте. И не после принятия языкового закона. И общность языка между метрополией и русскоговорящими гражданами, проживающими за ее пределами, - краеугольный камень этой концепции. А не «просто повод». Я жил в Крыму первую половину своей жизни. Я там вырос, закончил школу, техникум, призвался в армию, потом отучился заочно в институте, работая в «почтовом ящике». Я хорошо помню президентскую кампанию Мешкова, в которой вопросы языка были на первом месте, наряду с «пенсиями, как в РФ» и «защитой родного Черноморского флота от перехода в подчинение каким-то ВМС». Вопрос о правомерности передачи Крыма Украине в 1956 году поднял еще Лужков в середине 90-х. Вот кто начал расшатывать ситуацию с Крымом и русским языком, а не Порошенко с его законами. А поскольку большинство живущих в крупных прибрежных городах Крыма, и на ЮБК, - это военные пенсионеры времен СССР, то вся эта пропаганда ложилась на благодатную почву. Тем более что в Москву и Питер там ездили чаще, чем куда-либо в Украине. С Киевом, как столицей страны, в которой они проживали, их ничего не связывало. Зато с Россией – очень многое. Поэтому все эти дедушки и бабушки смело выходили в 2014 году к воинским частям украинских ВС и блокировали их со всех сторон, будучи уверенными в том, что в них стрелять не станут. А за спиной у них нагло ухмылялись «вежливые люди». Поэтому не надо оправдывать действия путина политизацией того или иного нашего внутреннего украинского вопроса. Агрессия и аннексия – общепринятые характеристики путинского режима в цивилизованном мире, и санкции, которые они получили, обусловлены не «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза», а другими причинами.
Как обычно перекручивание и подтасовка.
О концепции русского мира всё понятно.
Но я помню все выборы не в Крыму, а в Украине - тоже постоянно поднимался вопрос языка. И не Лужковым с Мешковым, а нашими ридными политиками (или политиканами?). Вы сами назвали кучу причин кроме языка. И они играли более существенную роль. Вы пишете о "военных пенсионерах времен СССР". Бросьте, к 2014 им было уже под, а большинству за 70. Сомневаюсь, что они играли заметную роль. А если там было много более поздних, уже не советских, а российских военных пенсионеров, то кто нам виноват, что мы не обращали на это внимания, а, вероятно, ещё и давали им укр. гражданство. Да, "не Порошенко с его законами" раскачал ситуацию. Эти законы только продолжили то, что делалось и раньше (кстати, к языковому закону 2014 Порошенко вообще не имел отношения, их приняли и отменили сразу после победы Майдана, когда Порошенко ещё был, в общем-то, никем).
Действия Путина никто не оправдывает и такую глупость, что санкции обусловлены «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза» тоже никто не говорил.
Но на политику и действия Путина мы повлиять практически никак не можем. Но вот не допускать ошибок, кот. помогают ему (и кот. он умело пользуется), мы могли бы. Если бы мы меньше страдали всякой фигнёй типа языка, а занимались серьёзно экономикой, глядишь, ситуация была бы совершенно другая.
Ещё раз. Обвинять и проклинать Путина можно сколько угодно. Если вам от этого станет хоть на копейку легче, то пожалуйста. Но пользы от этого ноль. А вот анализировать собственные ошибки и исправлять или хотя бы не повторять их намного полезнее. Мы пока что регулярно идём по граблям.
ЛАД написав:Как обычно перекручивание и подтасовка.
О как! За неимением аргументов сразу же переходите к хамству.
ЛАД написав:Но я помню все выборы не в Крыму
Если вы не знаете и не помните, как проходили выборы в Крыму, спрашивается, на какой Икс писать подобное
ЛАД написав:И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом.
И тут же далее
ЛАД написав:Но я помню все выборы не в Крыму, а в Украине - тоже постоянно поднимался вопрос языка.
Когнитивный диссонанс. Или, говоря по-русски, шизофрения.
ЛАД написав:Вы пишете о "военных пенсионерах времен СССР". Бросьте, к 2014 им было уже под, а большинству за 70. Сомневаюсь, что они играли заметную роль.
Если сомневаетесь, поедьте в Крым и расспросите. А не флудите тут.
ЛАД написав:Да, "не Порошенко с его законами" раскачал ситуацию. Эти законы только продолжили то, что делалось и раньше (кстати, к языковому закону 2014 Порошенко вообще не имел отношения, их приняли и отменили сразу после победы Майдана, когда Порошенко ещё был, в общем-то, никем).
А перед этим сам же написал следующее
ЛАД написав:AlexxK … Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопроса нами играет на руку Путину.
Так Порошенко принимал этот закон, или не Порошенко?
ЛАД написав:А вот анализировать собственные ошибки и исправлять или хотя бы не повторять их намного полезнее.
Вот и анализируйте собственные ошибки (вранье и перекручивание) и исправляйте их. Или хотя бы не повторяйте их.
ЛАД написав:Типичный приём демагога! Ни одного аргумента, только ярлыки и выкрутасы.
ЛАД написав:Как обычно перекручивание и подтасовка.