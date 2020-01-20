ЛАД написав:

AlexxK написав: ЛАД написав: AlexxK

Политика Путина использует язык исключительно как повод.

Не было бы языка, нашелся бы другой.

И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом. А когда ему это удаётся, то это обусловлено исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза. Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопроса нами играет на руку Путину. Политика Путина использует язык исключительно как повод.Не было бы языка, нашелся бы другой.И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом. А когда ему это удаётся, то это обусловлено исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза. Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопросаиграет на руку Путину.

Концепция «русского мира» родилась не на пустом месте. И не после принятия языкового закона. И общность языка между метрополией и русскоговорящими гражданами, проживающими за ее пределами, - краеугольный камень этой концепции. А не «просто повод».

Я жил в Крыму первую половину своей жизни. Я там вырос, закончил школу, техникум, призвался в армию, потом отучился заочно в институте, работая в «почтовом ящике». Я хорошо помню президентскую кампанию Мешкова, в которой вопросы языка были на первом месте, наряду с «пенсиями, как в РФ» и «защитой родного Черноморского флота от перехода в подчинение каким-то ВМС». Вопрос о правомерности передачи Крыма Украине в 1956 году поднял еще Лужков в середине 90-х. Вот кто начал расшатывать ситуацию с Крымом и русским языком, а не Порошенко с его законами. А поскольку большинство живущих в крупных прибрежных городах Крыма, и на ЮБК, - это военные пенсионеры времен СССР, то вся эта пропаганда ложилась на благодатную почву. Тем более что в Москву и Питер там ездили чаще, чем куда-либо в Украине. С Киевом, как столицей страны, в которой они проживали, их ничего не связывало. Зато с Россией – очень многое. Поэтому все эти дедушки и бабушки смело выходили в 2014 году к воинским частям украинских ВС и блокировали их со всех сторон, будучи уверенными в том, что в них стрелять не станут. А за спиной у них нагло ухмылялись «вежливые люди».

Поэтому не надо оправдывать действия путина политизацией того или иного нашего внутреннего украинского вопроса. Агрессия и аннексия – общепринятые характеристики путинского режима в цивилизованном мире, и санкции, которые они получили, обусловлены не «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза», а другими причинами. Концепция «русского мира» родилась не на пустом месте. И не после принятия языкового закона. И общность языка между метрополией и русскоговорящими гражданами, проживающими за ее пределами, - краеугольный камень этой концепции. А не «просто повод».Я жил в Крыму первую половину своей жизни. Я там вырос, закончил школу, техникум, призвался в армию, потом отучился заочно в институте, работая в «почтовом ящике». Я хорошо помню президентскую кампанию Мешкова, в которой вопросы языка были на первом месте, наряду с «пенсиями, как в РФ» и «защитой родного Черноморского флота от перехода в подчинение каким-то ВМС». Вопрос о правомерности передачи Крыма Украине в 1956 году поднял еще Лужков в середине 90-х. Вот кто начал расшатывать ситуацию с Крымом и русским языком, а не Порошенко с его законами. А поскольку большинство живущих в крупных прибрежных городах Крыма, и на ЮБК, - это военные пенсионеры времен СССР, то вся эта пропаганда ложилась на благодатную почву. Тем более что в Москву и Питер там ездили чаще, чем куда-либо в Украине. С Киевом, как столицей страны, в которой они проживали, их ничего не связывало. Зато с Россией – очень многое. Поэтому все эти дедушки и бабушки смело выходили в 2014 году к воинским частям украинских ВС и блокировали их со всех сторон, будучи уверенными в том, что в них стрелять не станут. А за спиной у них нагло ухмылялись «вежливые люди».Поэтому не надо оправдывать действия путина политизацией того или иного нашего внутреннего украинского вопроса. Агрессия и аннексия – общепринятые характеристики путинского режима в цивилизованном мире, и санкции, которые они получили, обусловлены не «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза», а другими причинами.

мы

помогают

Как обычно перекручивание и подтасовка.О концепции русского мира всё понятно.Но я помню все выборы не в Крыму, а в Украине - тоже постоянно поднимался вопрос языка. И не Лужковым с Мешковым, а нашими ридными политиками (или политиканами?).Вы сами назвали кучу причин кроме языка. И они играли более существенную роль.Вы пишете о "военных пенсионерах времен СССР". Бросьте, к 2014 им было уже под, а большинству за 70. Сомневаюсь, что они играли заметную роль. А если там было много более поздних, уже не советских, а российских военных пенсионеров, то кто нам виноват, что мы не обращали на это внимания, а, вероятно, ещё и давали им укр. гражданство.Да, "не Порошенко с его законами" раскачал ситуацию. Эти законы только продолжили то, что делалось и раньше (кстати, к языковому закону 2014 Порошенко вообще не имел отношения, их приняли и отменили сразу после победы Майдана, когда Порошенко ещё был, в общем-то, никем).Действия Путина никто не оправдывает и такую глупость, что санкции обусловлены «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза» тоже никто не говорил.Но на политику и действия Путинаповлиять практически никак не можем. Но вот не допускать ошибок, кот.ему (и кот. он умело пользуется), мы могли бы. Если бы мы меньше страдали всякой фигнёй типа языка, а занимались серьёзно экономикой, глядишь, ситуация была бы совершенно другая.Ещё раз. Обвинять и проклинать Путина можно сколько угодно. Если вам от этого станет хоть на копейку легче, то пожалуйста. Но пользы от этого ноль.А вот анализировать собственные ошибки и исправлять или хотя бы не повторять их намного полезнее. Мы пока что регулярно идём по граблям.