Replay написав:lapayА що - в нас вже є повноцінний ринок енергоносіїв? Те що пересічні хочуть всіх розігнати і посадити, зрозуміло, тільки тоді зеленські будуть не тільки керувати, але й судити.
1. У нас и свой газ есть, только "нет заинтересованных" -продавать его населению по себестоимости! Ведь НЕДРА Украины, на самом то деле, не принадлежат украинцам!
2. Налоги - народ готов платить! Вопрос не в налогах а в их суммах и куда они идут!
Например - мелкий бизнес!
Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам!
И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч!
Заболел? За свой счёт лечишься!
И какой идиот, после всего этого - будет "мелко предпринимать", если чистыми - меньше минималки получит за год? А налоги - плати!
Аналогично - коммуналка и всё остальное.
И это, налоги платим, пояса затягиваем... а "наверху", зарплаты в сотни тысяч себе начисляют!
Или мы не "налоги" платим а "дань монголо-татарам"?
Хуже.
Татаро-монголы брали всего лишь 10%.