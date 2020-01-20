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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5269527052715272
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:07

  Replay написав:lapay
А що - в нас вже є повноцінний ринок енергоносіїв? Те що пересічні хочуть всіх розігнати і посадити, зрозуміло, тільки тоді зеленські будуть не тільки керувати, але й судити.

1. У нас и свой газ есть, только "нет заинтересованных" -продавать его населению по себестоимости! Ведь НЕДРА Украины, на самом то деле, не принадлежат украинцам!
2. Налоги - народ готов платить! Вопрос не в налогах а в их суммах и куда они идут!
Например - мелкий бизнес!
Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам!
И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч!
Заболел? За свой счёт лечишься!
И какой идиот, после всего этого - будет "мелко предпринимать", если чистыми - меньше минималки получит за год? А налоги - плати!

Аналогично - коммуналка и всё остальное.

И это, налоги платим, пояса затягиваем... а "наверху", зарплаты в сотни тысяч себе начисляют!
Или мы не "налоги" платим а "дань монголо-татарам"? :D


Хуже.
Татаро-монголы брали всего лишь 10%.
andrein
 
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