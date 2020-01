Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 52705271527252735274> Додано: Пон 20 січ, 2020 18:07 Replay написав: lapay А що - в нас вже є повноцінний ринок енергоносіїв? Те що пересічні хочуть всіх розігнати і посадити, зрозуміло, тільки тоді зеленські будуть не тільки керувати, але й судити.

1. У нас и свой газ есть, только "нет заинтересованных" -продавать его населению по себестоимости! Ведь НЕДРА Украины, на самом то деле, не принадлежат украинцам!

2. Налоги - народ готов платить! Вопрос не в налогах а в их суммах и куда они идут!

Например - мелкий бизнес!

Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам!

И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч!

Заболел? За свой счёт лечишься!

И какой идиот, после всего этого - будет "мелко предпринимать", если чистыми - меньше минималки получит за год? А налоги - плати!



Аналогично - коммуналка и всё остальное.



И это, налоги платим, пояса затягиваем... а "наверху", зарплаты в сотни тысяч себе начисляют!

Хуже.

Татаро-монголы брали всего лишь 10%. Хуже.Татаро-монголы брали всего лишь 10%. andrein Повідомлень: 628 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 18:34 ЛАД написав: Что касается выступления Барны.

Не надо в очередной раз заниматься демагогией.

Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.

Да, Зеленский еврей и не христианин.

Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.



Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

Так подайте на него в суд. Вместо того, чтобы высокомерно поучать окружающих.

Например - мелкий бизнес!

Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам!

И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч!

Заболел? За свой счёт лечишься!

Если предположить, что вам когда-то и преподавали основы экономики, то вы явно прогуливали

Повідомлень: 3746 З нами з: 31.08.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 18:40 Replay написав: 1. У нас и свой газ есть, только "нет заинтересованных" -продавать его населению по себестоимости! Ведь НЕДРА Украины, на самом то деле, не принадлежат украинцам! 1. У нас и свой газ есть, только "нет заинтересованных" -продавать его населению по себестоимости! Ведь НЕДРА Украины, на самом то деле, не принадлежат украинцам! 1 А чому тільки газ по Вашому повинен продаватись по собівартості?

А чим хліб , вугілля, пісок, щебінь,бурштин,дерово і вироби з дерева - відрізняються від газу?

2 По ціні і справедливому розподілу

Є ціна видобутку - приблизно 2 грн/м3 , є ціна продажу приблизно 10 грн/м3 і є податки які йдуть в бюджет приблизно 8 грн/м3

Таким чином

Той хто споживає найбільше газу - з того збирають найбільше податків...Як на мене справедливо - тим більше ,що чим багатша людина-тим більше в неї житла - тим більше газу вона споживає

З другого боку - чим бідніша - тим більше субсидії отримує...

Отже за рахунок субсидії - бідна за газ платить менше собівартості, багата в рази більше( а так як бідних в 5 разів більше ніж багатих) то й виходить що багатий оплачує споживання бідного

Якщо ціну опустити - комусь з бідних не вистарчить Replay написав: 2. Налоги - народ готов платить! Вопрос не в налогах а в их суммах и куда они идут! 2. Налоги - народ готов платить! Вопрос не в налогах а в их суммах и куда они идут! Народу здається що він багато платить

Я десяток разів пропонував народу зробити підрахунок

2000 грн/місяць - Держава з податків народу платить на дитину яка вчиться

2000 грн/місяць Держава платить пенсіонеру

1000 грн/місяць -Держава платить субсидій

І на ці всі виплати працює і сплачує податки всього 1 працівник.

Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків? Replay написав: Например - мелкий бизнес!

Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам!

И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч!

Заболел? За свой счёт лечишься!

И какой идиот, после всего этого - будет "мелко предпринимать", если чистыми - меньше минималки получит за год? А налоги - плати!

Аналогично - коммуналка и всё остальное.

И это, налоги платим, пояса затягиваем... а "наверху", зарплаты в сотни тысяч себе начисляют!

Или мы не "налоги" платим а "дань монголо-татарам"? Например - мелкий бизнес!Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам!И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч!Заболел? За свой счёт лечишься!И какой идиот, после всего этого - будет "мелко предпринимать", если чистыми - меньше минималки получит за год? А налоги - плати!Аналогично - коммуналка и всё остальное.И это, налоги платим, пояса затягиваем... а "наверху", зарплаты в сотни тысяч себе начисляют!Или мы не "налоги" платим а "дань монголо-татарам"? Бізнес який створив товарів/послуг на 10000 грн - це не бізнес... це мілке подро.....

Якщо Ваша сімя отримала виплат від Держави на 5000 грн/м , а Ви сплатили Державі 4000 грн/місяць , але цих 4000 грн=40% від того що Ви зробили....

То як казати правильно

Ви заплатили 40%.....

чи

Вам доплатили 10%....

Здорова логіка каже що Вам доплатили

Але якщо 10 млн сімей будуть доплачувати по 1000 грн/місяць * 12 місяців = 120млрд грн/рік

Питання на засипку

А хто той вуйко ,який за Вас заплатив 120 млрд?

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21899 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 18:55 yanyura написав: За последние 9 месяцев, с апреля по декабрь 2019 в ПЦУ перешли только 33 парафии.

Все претензии, что так мало перешли, предъявляйте к автору онлайн-карты "Інституту Релігії та Суспільства Українського Католицького Університету", расположенному во Львове. Его адрес я привел. Все претензии, что так мало перешли, предъявляйте к автору онлайн-карты "Інституту Релігії та Суспільства Українського Католицького Університету", расположенному во Львове. Его адрес я привел.

Так в том-то все и дело, что подобного рода претензии - что "так мало перешли" - предъявляют как раз-таки не порохоботы, а их оппоненты. Такие вопросы решаются на протяжении многих поколений, и это надо понимать. Так в том-то все и дело, что подобного рода претензии - что "так мало перешли" - предъявляют как раз-таки не порохоботы, а их оппоненты. Такие вопросы решаются на протяжении многих поколений, и это надо понимать. AlexxK Повідомлень: 160 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 18:58 pesikot Если предположить, что вам когда-то и преподавали основы экономики, то вы явно прогуливали

Ну там, постоянные затраты, переменные затраты. Хотя бы это

Увы, я в курсе...

Пишу доступным языком, т.к. есть мнение, что "некоторые", думают лишь о "налогах", но не о том, чтобы "корова не подохла".



Так вот, если я чистыми получаю 100 000 грн в год и сам не сплю при этом, то с огромным удовольствием продам за 1 млн грн. этот "бизнес", ибо 10 процентов за год, я сделаю... в валюте, поверьте, притом "износ туфлей" - будет минимальным!



Или вот, налогообложение IT:

Понятнее будет, если пояснить на деньгах. Пусть работодатель платит программисту 50 тысяч гривен ежемесячно. Сегодня тот "чистыми" получает 46,5 тысяч. А вот что будет, если изменения примут. Налог на доходы — 9 тысяч, военный сбор - около тысячи и налог с компании — это еще минус 11 тысяч. В конце концов в свой кошелек IT-специалист положит 29 тысяч гривен.

https://34.ua/rada-hochet-povysit-nalog ... she_n75356



Будут забирать с 50 тысяч - 21 тысячу?

Так это в сфере, где "средства производства" - служат по несколько лет а "рабочее место", у многих - своя квартира...

Уж поверьте, как уйти из под налогообложения в сфере IT, ребята знают.

Повідомлень: 1792 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 18:58 Re: Політичні дискусії AlexxK написав: Так в том-то все и дело, что подобного рода претензии - что "так мало перешли" - предъявляют как раз-таки не порохоботы, а их оппоненты. Такие вопросы решаются на протяжении многих поколений, и это надо понимать. Так в том-то все и дело, что подобного рода претензии - что "так мало перешли" - предъявляют как раз-таки не порохоботы, а их оппоненты. Такие вопросы решаются на протяжении многих поколений, и это надо понимать.

При зелених РПЦ почала гальмувати переходи, через суди. При зелених РПЦ почала гальмувати переходи, через суди. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9666 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:02 Replay написав: Так вот, если я чистыми получаю 100 000 грн в год и сам не сплю при этом, то с огромным удовольствием продам за 1 млн грн. этот "бизнес" Так вот, если я чистыми получаю 100 000 грн в год и сам не сплю при этом, то с огромным удовольствием продам за 1 млн грн. этот "бизнес" Хотів би я побачити чи не зареєстрований в психдиспансері той бізнесмен,який купує за 1 млн бізнес який в рік дає 0,1 млн... та й то тоді коли не спиш....

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21899 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:10 Replay написав: pesikot Если предположить, что вам когда-то и преподавали основы экономики, то вы явно прогуливали

Ну там, постоянные затраты, переменные затраты. Хотя бы это

Увы, я в курсе...

Пишу доступным языком, т.к. есть мнение, что "некоторые", думают лишь о "налогах", но не о том, чтобы "корова не подохла".



Так вот, если я чистыми получаю 100 000 грн в год и сам не сплю при этом, то с огромным удовольствием продам за 1 млн грн. этот "бизнес", ибо 10 процентов за год, я сделаю... в валюте, поверьте, притом "износ туфлей" - будет минимальным!

100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть



Replay написав: Или вот, налогообложение IT:

Или вот, налогообложение IT:

Это тут вообще при чём ? Это вы понавыбирали зелёный сброд в Раду.

Ну кушай-ТЕ.



Я сам лично против того законопроекта. Читайте мои итоги, я подчеркнул судьбу этого законопроекта

Потому что, законопроект - фуфло, процедуры принятия закона - не соблюдены



Повідомлень: 3746 З нами з: 31.08.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:13 budivelnik Хотів би я побачити чи не зареєстрований в психдиспансері той бізнесмен,який купує за 1 млн бізнес який в рік дає 0,1 млн... та й то тоді коли не спиш....

Та Вы шо?

Половина мира работает под 10 процентов "чистыми", и это - Супер!

Особенно, если есть спрос, есть инфляция...



Это в Украине, "Некоторые" если строят дом, то вкладывая 1 млн грн, хотят продать его за 2 млн!

И Следствие! Министры, смотря на это всё... заявляют, мол хочу зарплату в млн. грн!



А по моему, многие - тупо зажрались.



Надо получать так, как работаешь! Судя по ВНП, работаем мы- плохо. Та Вы шо?Половина мира работает под 10 процентов "чистыми", и это - Супер!Особенно, если есть спрос, есть инфляция...Это в Украине, "Некоторые" если строят дом, то вкладывая 1 млн грн, хотят продать его за 2 млн!И Следствие! Министры, смотря на это всё... заявляют, мол хочу зарплату в млн. грн!А по моему, многие - тупо зажрались.Надо получать так, как работаешь! Судя по ВНП, работаем мы- плохо. Replay

