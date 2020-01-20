Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А що - в нас вже є повноцінний ринок енергоносіїв? Те що пересічні хочуть всіх розігнати і посадити, зрозуміло, тільки тоді зеленські будуть не тільки керувати, але й судити.
1. У нас и свой газ есть, только "нет заинтересованных" -продавать его населению по себестоимости! Ведь НЕДРА Украины, на самом то деле, не принадлежат украинцам! 2. Налоги - народ готов платить! Вопрос не в налогах а в их суммах и куда они идут! Например - мелкий бизнес! Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам! И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч! Заболел? За свой счёт лечишься! И какой идиот, после всего этого - будет "мелко предпринимать", если чистыми - меньше минималки получит за год? А налоги - плати!
Аналогично - коммуналка и всё остальное.
И это, налоги платим, пояса затягиваем... а "наверху", зарплаты в сотни тысяч себе начисляют! Или мы не "налоги" платим а "дань монголо-татарам"?
ЛАД написав:Что касается выступления Барны. Не надо в очередной раз заниматься демагогией. Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Да, Зеленский еврей и не христианин. Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать? Или как назвать его защитников?
Так подайте на него в суд. Вместо того, чтобы высокомерно поучать окружающих. Там и узнаете, как это называть.
Replay написав:2. Налоги - народ готов платить! Вопрос не в налогах а в их суммах и куда они идут! Например - мелкий бизнес! Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам! И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч! Заболел? За свой счёт лечишься! И какой идиот, после всего этого - будет "мелко предпринимать", если чистыми - меньше минималки получит за год? А налоги - плати!
Если предположить, что вам когда-то и преподавали основы экономики, то вы явно прогуливали Ну там, постоянные затраты, переменные затраты. Хотя бы это
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Replay написав:1. У нас и свой газ есть, только "нет заинтересованных" -продавать его населению по себестоимости! Ведь НЕДРА Украины, на самом то деле, не принадлежат украинцам!
1 А чому тільки газ по Вашому повинен продаватись по собівартості? А чим хліб , вугілля, пісок, щебінь,бурштин,дерово і вироби з дерева - відрізняються від газу? 2 По ціні і справедливому розподілу Є ціна видобутку - приблизно 2 грн/м3 , є ціна продажу приблизно 10 грн/м3 і є податки які йдуть в бюджет приблизно 8 грн/м3 Таким чином Той хто споживає найбільше газу - з того збирають найбільше податків...Як на мене справедливо - тим більше ,що чим багатша людина-тим більше в неї житла - тим більше газу вона споживає З другого боку - чим бідніша - тим більше субсидії отримує... Отже за рахунок субсидії - бідна за газ платить менше собівартості, багата в рази більше( а так як бідних в 5 разів більше ніж багатих) то й виходить що багатий оплачує споживання бідного Якщо ціну опустити - комусь з бідних не вистарчить
Replay написав:2. Налоги - народ готов платить! Вопрос не в налогах а в их суммах и куда они идут!
Народу здається що він багато платить Я десяток разів пропонував народу зробити підрахунок 2000 грн/місяць - Держава з податків народу платить на дитину яка вчиться 2000 грн/місяць Держава платить пенсіонеру 1000 грн/місяць -Держава платить субсидій І на ці всі виплати працює і сплачує податки всього 1 працівник. Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Replay написав:Например - мелкий бизнес! Заработал за месяц 10 тысяч, заплати 3 тысячи, не вопрос! Следующий месяц, не заработал вообще, спроса нет или постаавки "перекрыли" по каким то причинам! И что? Всё равно плати 3 тысячи, аренда и пр.??? Там уже и без налогов, минус 5 тысяч! Заболел? За свой счёт лечишься! И какой идиот, после всего этого - будет "мелко предпринимать", если чистыми - меньше минималки получит за год? А налоги - плати! Аналогично - коммуналка и всё остальное. И это, налоги платим, пояса затягиваем... а "наверху", зарплаты в сотни тысяч себе начисляют! Или мы не "налоги" платим а "дань монголо-татарам"?
Бізнес який створив товарів/послуг на 10000 грн - це не бізнес... це мілке подро..... Якщо Ваша сімя отримала виплат від Держави на 5000 грн/м , а Ви сплатили Державі 4000 грн/місяць , але цих 4000 грн=40% від того що Ви зробили.... То як казати правильно Ви заплатили 40%..... чи Вам доплатили 10%.... Здорова логіка каже що Вам доплатили Але якщо 10 млн сімей будуть доплачувати по 1000 грн/місяць * 12 місяців = 120млрд грн/рік Питання на засипку А хто той вуйко ,який за Вас заплатив 120 млрд? І чим коломойський який хоче вкрасти 10 млрд відрізняється від 10 млн отримавших 120 млрд?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
yanyura написав:За последние 9 месяцев, с апреля по декабрь 2019 в ПЦУ перешли только 33 парафии. Все претензии, что так мало перешли, предъявляйте к автору онлайн-карты "Інституту Релігії та Суспільства Українського Католицького Університету", расположенному во Львове. Его адрес я привел.
Так в том-то все и дело, что подобного рода претензии - что "так мало перешли" - предъявляют как раз-таки не порохоботы, а их оппоненты. Такие вопросы решаются на протяжении многих поколений, и это надо понимать.
Если предположить, что вам когда-то и преподавали основы экономики, то вы явно прогуливали Ну там, постоянные затраты, переменные затраты. Хотя бы это
Увы, я в курсе... Пишу доступным языком, т.к. есть мнение, что "некоторые", думают лишь о "налогах", но не о том, чтобы "корова не подохла".
Так вот, если я чистыми получаю 100 000 грн в год и сам не сплю при этом, то с огромным удовольствием продам за 1 млн грн. этот "бизнес", ибо 10 процентов за год, я сделаю... в валюте, поверьте, притом "износ туфлей" - будет минимальным!
Или вот, налогообложение IT:
Понятнее будет, если пояснить на деньгах. Пусть работодатель платит программисту 50 тысяч гривен ежемесячно. Сегодня тот "чистыми" получает 46,5 тысяч. А вот что будет, если изменения примут. Налог на доходы — 9 тысяч, военный сбор - около тысячи и налог с компании — это еще минус 11 тысяч. В конце концов в свой кошелек IT-специалист положит 29 тысяч гривен.
Будут забирать с 50 тысяч - 21 тысячу? Так это в сфере, где "средства производства" - служат по несколько лет а "рабочее место", у многих - своя квартира... Уж поверьте, как уйти из под налогообложения в сфере IT, ребята знают. Как бы не получилось так, что IT-шники уйдут и не вернутся...
Востаннє редагувалось Replay в Пон 20 січ, 2020 18:59, всього редагувалось 1 раз.
AlexxK написав:Так в том-то все и дело, что подобного рода претензии - что "так мало перешли" - предъявляют как раз-таки не порохоботы, а их оппоненты. Такие вопросы решаются на протяжении многих поколений, и это надо понимать.
При зелених РПЦ почала гальмувати переходи, через суди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Если предположить, что вам когда-то и преподавали основы экономики, то вы явно прогуливали Ну там, постоянные затраты, переменные затраты. Хотя бы это
Увы, я в курсе... Пишу доступным языком, т.к. есть мнение, что "некоторые", думают лишь о "налогах", но не о том, чтобы "корова не подохла".
Так вот, если я чистыми получаю 100 000 грн в год и сам не сплю при этом, то с огромным удовольствием продам за 1 млн грн. этот "бизнес", ибо 10 процентов за год, я сделаю... в валюте, поверьте, притом "износ туфлей" - будет минимальным!
100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть
Replay написав:Или вот, налогообложение IT:
Это тут вообще при чём ? Это вы понавыбирали зелёный сброд в Раду. Ну кушай-ТЕ.
Я сам лично против того законопроекта. Читайте мои итоги, я подчеркнул судьбу этого законопроекта Потому что, законопроект - фуфло, процедуры принятия закона - не соблюдены
И мой вам совет, выходите из каникул. Иначе, так и будете 100 000 грн в год зарабатывать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой