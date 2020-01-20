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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:14
Replay написав:
Нужно поддерживать тех, кто Работает, Создаёт продукт а не нищебродов.
Более того, просто- не нужно мешать тем, кто работает, просто - не мешать!
Всё же у вас новогодние каникулы затянулись.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:19
ЛАД написав: mephala написав: yanyura написав:
Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)
11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.
10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с).
10 років це багато?
та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність.
якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде?
Как обычно демагогия и передёргивание фактов.
В том же посте yanyura
привёл таюлицу, из которой видно, что после
марта за 9 месяцев (с апреля по декабрь) в ПЦУ перешло всего 33 парафии, т.е. скорость перехода после первоначального периода создания всего 44 прихода в год.yanyura
напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.
Кстати, "повід" это по-азировськи, по-украински - "привід".
В чем демагогия и в чем передергивание фактов?
Константинополь действительно признал РПЦ канонической только через несколько веков после аннексии Киевской митрополии Москвой.
И какая вам разница, какова скорость перехода приходов из других конфессий в ПЦУ? Вы ведь атеист?
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:19
pesikot
100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть
Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".
Только и всего...
А "Законопроект" налоговый - могут и протолкнуть, им деньги нужны...
P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...
Смысла нет. Устал!
Будут другие проекты, вот, анализируем.
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Replay
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:26
Replay написав:pesikot
100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть
Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".
Только и всего...
Спрос есть на товары "отечественного производства", если товар неплохой.
Спроса нет, если предлагаемый товар откровенно хреновый.
Replay написав:
P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...
Смысла нет. Устал!
Отойдите от графинчика и спать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:30
Kudrjavuy написав:
Не а!
А с 13-14 го года!
Если уж заварили кашу - то Украину необходимо было возвращать Украинцам.
Schmit написав:
Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням.
Теперь Вы в праве даже напомнить о "голосовалке" на этом форуме и попросить показать цифры модера.
А так же донести до остальных, что их поимели, как хотели.
Или немного получше.
Попробовать найти общий язык с каждым.
Ведь здесь практически со всех регионов.
Ну да, ну да.
Вы уже пробовали найти общий язык со мной.
Kudrjavuy написав:
Хотя если Вы Враг - то флаг Вам в руки- "Украина - не Россия!"
Если Вы больной - то лечитесь, хотя это уже пожизненно. .
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:32
Волгарь написав:
Все претензии к ВБ. В Киеве есть офис, я много раз предлагал собрать толпу форумчан и пойти объяснить им всем - НЕ ТАК СЧИТАЕТЕ! Пара десятков единомышленников точно найдете прямо тут.
Класна відмазка.
Ну збереться "толпа", перерахує СБ наше ВВП - від цього ми станемо жити краще? Та 99,9% населення фіолетово на ВВП. Але ВВП використовують такі пропагандисти Росії, як ви.
В мене особисто є тільки одна претензія до ВВП - це його непрозорість:Де є детальна розшифровка ВВП?
На сайті СБ я її не знайшов.
По зарплатах є детальна розшифровка, по інфляції є, а ВВП - одна тільки цифра і більше нічого. Мені це підозріло.
Може у вас є посилання на деталізацію ВВП України чи інших країн?
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:38
pesikot
Спрос есть на товары "отечественного производства", если товар неплохой.
Спроса нет, если предлагаемый товар откровенно хреновый.
Это Вы Гончаруку рассказывайте.
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Replay
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:42
Replay написав:pesikot
100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть
Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".
Только и всего...
А "Законопроект" налоговый - могут и протолкнуть, им деньги нужны...
P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...
Смысла нет. Устал!
Будут другие проекты, вот, анализируем.
Валить из Украины нужно, пока не поздно. Инфраструктура заканчивается. В столице так точно.
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innamax2008
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:44
Replay написав:budivelnik
Хотів би я побачити чи не зареєстрований в психдиспансері той бізнесмен,який купує за 1 млн бізнес який в рік дає 0,1 млн... та й то тоді коли не спиш....
Та Вы шо?
Половина мира работает под 10 процентов "чистыми", и это - Супер!
Особенно, если есть спрос, есть инфляция...
Ви хоч розумієте що таке 10% чистими?
Це коли Ви поклали в банк під 10% і через рік отримали
Для того щоб в бізнесі отримати 10% чистими - треба мати націнку(створювати додану вартість) мінімум в 50%....бо з доданої вартості треба заплатити зарплату+амортизація обладнання+податки...
Тому
Не має людини яка має право називатись бізнесменом - яка б купила бізнес , який створює 0,1 млн доданої вартості і коштував при цьому 1 млн.
А по будинку...
Вклав 1 млн
Через 2-4 роки отримав 2 млн
З 1 млн брудного прибутку заплатив 0,4 млн податків
Далі рахувати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:47
innamax2008 написав:
Валить из Украины нужно, пока не поздно. Инфраструктура заканчивается. В столице так точно.
Какая неожиданность.
Как пагодка в Испании ?
Как можно валить из Украины, будучи в Испании ?
Мне просто географически интересно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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