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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5271527252735274> Додано: Пон 20 січ, 2020 19:14 Replay написав: Нужно поддерживать тех, кто Работает, Создаёт продукт а не нищебродов.

Более того, просто- не нужно мешать тем, кто работает, просто - не мешать!

Нужно поддерживать тех, кто Работает, Создаёт продукт а не нищебродов.Более того, просто- не нужно мешать тем, кто работает, просто - не мешать!

Всё же у вас новогодние каникулы затянулись. Всё же у вас новогодние каникулы затянулись. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3746 З нами з: 31.08.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:19 ЛАД написав: mephala написав: yanyura написав:

Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)



11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.



10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с). Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с).



10 років це багато?

та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність.

якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде? 10 років це багато?та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність.якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде?

Как обычно демагогия и передёргивание фактов.

В том же посте yanyura привёл таюлицу, из которой видно, что после марта за 9 месяцев (с апреля по декабрь) в ПЦУ перешло всего 33 парафии, т.е. скорость перехода после первоначального периода создания всего 44 прихода в год.

yanyura напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.



Кстати, "повід" это по-азировськи, по-украински - "привід". Как обычно демагогия и передёргивание фактов.В том же постепривёл таюлицу, из которой видно, чтомарта за 9 месяцев (с апреля по декабрь) в ПЦУ перешло всего 33 парафии, т.е. скорость перехода после первоначального периода создания всего 44 прихода в год.напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.Кстати, "повід" это по-азировськи, по-украински - "привід".

В чем демагогия и в чем передергивание фактов?

Константинополь действительно признал РПЦ канонической только через несколько веков после аннексии Киевской митрополии Москвой.

И какая вам разница, какова скорость перехода приходов из других конфессий в ПЦУ? Вы ведь атеист? В чем демагогия и в чем передергивание фактов?Константинополь действительно признал РПЦ канонической только через несколько веков после аннексии Киевской митрополии Москвой.И какая вам разница, какова скорость перехода приходов из других конфессий в ПЦУ? Вы ведь атеист? AlexxK Повідомлень: 160 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:19 pesikot 100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть



Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".

Только и всего...

А "Законопроект" налоговый - могут и протолкнуть, им деньги нужны...



P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...

Смысла нет. Устал!

Будут другие проекты, вот, анализируем. Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".Только и всего...А "Законопроект" налоговый - могут и протолкнуть, им деньги нужны...P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...Смысла нет. Устал!Будут другие проекты, вот, анализируем. Replay

Повідомлень: 1792 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:26 Replay написав: pesikot 100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть



Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".

Только и всего...

Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".Только и всего...

Спрос есть на товары "отечественного производства", если товар неплохой.

Спроса нет, если предлагаемый товар откровенно хреновый.



Replay написав: P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...

Смысла нет. Устал! P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...Смысла нет. Устал!

Отойдите от графинчика и спать Спрос есть на товары "отечественного производства", если товар неплохой.Спроса нет, если предлагаемый товар откровенно хреновый.Отойдите от графинчика и спать "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3746 З нами з: 31.08.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:30 Kudrjavuy написав: Не а!

А с 13-14 го года!

Если уж заварили кашу - то Украину необходимо было возвращать Украинцам.

Schmit написав: Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням. Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням.

Теперь Вы в праве даже напомнить о "голосовалке" на этом форуме и попросить показать цифры модера.

А так же донести до остальных, что их поимели, как хотели.

Или немного получше.



Попробовать найти общий язык с каждым.

Ведь здесь практически со всех регионов. Не а!А с 13-14 го года!Если уж заварили кашу - то Украину необходимо было возвращать Украинцам.Теперь Вы в праве даже напомнить о "голосовалке" на этом форуме и попросить показать цифры модера.А так же донести до остальных, что их поимели, как хотели.Или немного получше.Попробовать найти общий язык с каждым.Ведь здесь практически со всех регионов.

Ну да, ну да.

Вы уже пробовали найти общий язык со мной.

Kudrjavuy написав: Хотя если Вы Враг - то флаг Вам в руки- "Украина - не Россия!"

Если Вы больной - то лечитесь, хотя это уже пожизненно. . Хотя если Вы Враг - то флаг Вам в руки- "Украина - не Россия!"Если Вы больной - то лечитесь, хотя это уже пожизненно. . Ну да, ну да.Вы уже пробовали найти общий язык со мной. AlexxK Повідомлень: 160 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:32 Волгарь написав: Все претензии к ВБ. В Киеве есть офис, я много раз предлагал собрать толпу форумчан и пойти объяснить им всем - НЕ ТАК СЧИТАЕТЕ! Пара десятков единомышленников точно найдете прямо тут. Все претензии к ВБ. В Киеве есть офис, я много раз предлагал собрать толпу форумчан и пойти объяснить им всем - НЕ ТАК СЧИТАЕТЕ! Пара десятков единомышленников точно найдете прямо тут.

Класна відмазка.

Ну збереться "толпа", перерахує СБ наше ВВП - від цього ми станемо жити краще? Та 99,9% населення фіолетово на ВВП. Але ВВП використовують такі пропагандисти Росії, як ви.

В мене особисто є тільки одна претензія до ВВП - це його непрозорість:

Де є детальна розшифровка ВВП? На сайті СБ я її не знайшов.

По зарплатах є детальна розшифровка, по інфляції є, а ВВП - одна тільки цифра і більше нічого. Мені це підозріло.

Може у вас є посилання на деталізацію ВВП України чи інших країн? Класна відмазка.Ну збереться "толпа", перерахує СБ наше ВВП - від цього ми станемо жити краще? Та 99,9% населення фіолетово на ВВП. Але ВВП використовують такі пропагандисти Росії, як ви.В мене особисто є тільки одна претензія до ВВП - це його непрозорість:На сайті СБ я її не знайшов.По зарплатах є детальна розшифровка, по інфляції є, а ВВП - одна тільки цифра і більше нічого. Мені це підозріло.Може у вас є посилання на деталізацію ВВП України чи інших країн? andrijk777

Повідомлень: 1929 З нами з: 11.11.14 Подякував: 159 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:38 pesikot Спрос есть на товары "отечественного производства", если товар неплохой.

Спроса нет, если предлагаемый товар откровенно хреновый.

Это Вы Гончаруку рассказывайте. Это Вы Гончаруку рассказывайте. Replay

Повідомлень: 1792 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:42 Replay написав: pesikot 100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть



Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".

Только и всего...

А "Законопроект" налоговый - могут и протолкнуть, им деньги нужны...



P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...

Смысла нет. Устал!

Будут другие проекты, вот, анализируем. Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".Только и всего...А "Законопроект" налоговый - могут и протолкнуть, им деньги нужны...P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...Смысла нет. Устал!Будут другие проекты, вот, анализируем.

Валить из Украины нужно, пока не поздно. Инфраструктура заканчивается. В столице так точно. Валить из Украины нужно, пока не поздно. Инфраструктура заканчивается. В столице так точно. innamax2008

Повідомлень: 354 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:44 Replay написав: budivelnik Хотів би я побачити чи не зареєстрований в психдиспансері той бізнесмен,який купує за 1 млн бізнес який в рік дає 0,1 млн... та й то тоді коли не спиш.... Та Вы шо?

Половина мира работает под 10 процентов "чистыми", и это - Супер!

Особенно, если есть спрос, есть инфляция... Та Вы шо?Половина мира работает под 10 процентов "чистыми", и это - Супер!Особенно, если есть спрос, есть инфляция... Ви хоч розумієте що таке 10% чистими?

Це коли Ви поклали в банк під 10% і через рік отримали

Для того щоб в бізнесі отримати 10% чистими - треба мати націнку(створювати додану вартість) мінімум в 50%....бо з доданої вартості треба заплатити зарплату+амортизація обладнання+податки...

Тому

Не має людини яка має право називатись бізнесменом - яка б купила бізнес , який створює 0,1 млн доданої вартості і коштував при цьому 1 млн.



А по будинку...

Вклав 1 млн

Через 2-4 роки отримав 2 млн

З 1 млн брудного прибутку заплатив 0,4 млн податків

Далі рахувати? Ви хоч розумієте що таке 10% чистими?Це коли Ви поклали в банк під 10% і через рік отрималиДля того щоб в бізнесі отримати 10% чистими - треба мати націнку(створювати додану вартість) мінімум в 50%....бо з доданої вартості треба заплатити зарплату+амортизація обладнання+податки...ТомуНе має людини яка має право називатись бізнесменом - яка б купила бізнес , який створює 0,1 млн доданої вартості і коштував при цьому 1 млн.А по будинку...Вклав 1 млнЧерез 2-4 роки отримав 2 млнЗ 1 млн брудного прибутку заплатив 0,4 млн податківДалі рахувати? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21899 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 19:47 innamax2008 написав: Валить из Украины нужно, пока не поздно. Инфраструктура заканчивается. В столице так точно. Валить из Украины нужно, пока не поздно. Инфраструктура заканчивается. В столице так точно.

Какая неожиданность.

Как пагодка в Испании ?

Как можно валить из Украины, будучи в Испании ?

Мне просто географически интересно Какая неожиданность.Как пагодка в Испании ?Как можно валить из Украины, будучи в Испании ?Мне просто географически интересно "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3746 З нами з: 31.08.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5271527252735274> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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