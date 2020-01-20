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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5271527252735274>
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:14

  Replay написав: Нужно поддерживать тех, кто Работает, Создаёт продукт а не нищебродов.
Более того, просто- не нужно мешать тем, кто работает, просто - не мешать!

Всё же у вас новогодние каникулы затянулись.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:19

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  yanyura написав:
Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)

11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.

10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с).


10 років це багато? :shock:
та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність.
якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде?

Как обычно демагогия и передёргивание фактов.
В том же посте yanyura привёл таюлицу, из которой видно, что после марта за 9 месяцев (с апреля по декабрь) в ПЦУ перешло всего 33 парафии, т.е. скорость перехода после первоначального периода создания всего 44 прихода в год.
yanyura напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.

Кстати, "повід" это по-азировськи, по-украински - "привід". :)

В чем демагогия и в чем передергивание фактов?
Константинополь действительно признал РПЦ канонической только через несколько веков после аннексии Киевской митрополии Москвой.
И какая вам разница, какова скорость перехода приходов из других конфессий в ПЦУ? Вы ведь атеист?
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:19

pesikot
100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть


Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".
Только и всего...
А "Законопроект" налоговый - могут и протолкнуть, им деньги нужны...

P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...
Смысла нет. Устал! :D
Будут другие проекты, вот, анализируем.
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:26

  Replay написав:pesikot
100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть


Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".
Только и всего...

Спрос есть на товары "отечественного производства", если товар неплохой.
Спроса нет, если предлагаемый товар откровенно хреновый.

  Replay написав:P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...
Смысла нет. Устал! :D

Отойдите от графинчика и спать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:30

  Kudrjavuy написав:Не а!
А с 13-14 го года!
Если уж заварили кашу - то Украину необходимо было возвращать Украинцам.
  Schmit написав:Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням.

Теперь Вы в праве даже напомнить о "голосовалке" на этом форуме и попросить показать цифры модера.
А так же донести до остальных, что их поимели, как хотели.
Или немного получше.

Попробовать найти общий язык с каждым.
Ведь здесь практически со всех регионов.

Ну да, ну да.
Вы уже пробовали найти общий язык со мной.
  Kudrjavuy написав:Хотя если Вы Враг - то флаг Вам в руки- "Украина - не Россия!"
Если Вы больной - то лечитесь, хотя это уже пожизненно. .
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:32

  Волгарь написав:Все претензии к ВБ. В Киеве есть офис, я много раз предлагал собрать толпу форумчан и пойти объяснить им всем - НЕ ТАК СЧИТАЕТЕ! Пара десятков единомышленников точно найдете прямо тут.

Класна відмазка.
Ну збереться "толпа", перерахує СБ наше ВВП - від цього ми станемо жити краще? Та 99,9% населення фіолетово на ВВП. Але ВВП використовують такі пропагандисти Росії, як ви.
В мене особисто є тільки одна претензія до ВВП - це його непрозорість:
Де є детальна розшифровка ВВП? На сайті СБ я її не знайшов.
По зарплатах є детальна розшифровка, по інфляції є, а ВВП - одна тільки цифра і більше нічого. Мені це підозріло.
Може у вас є посилання на деталізацію ВВП України чи інших країн?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:38

pesikot
Спрос есть на товары "отечественного производства", если товар неплохой.
Спроса нет, если предлагаемый товар откровенно хреновый.

Это Вы Гончаруку рассказывайте.
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:42

  Replay написав:pesikot
100 000 грн в год ? Зачем вы мучаетесь, если можете сделать 10% в валюте в год, не изнашивания туфель ? Не надо тут художественно свистеть


Нет спроса в Украине на многие товары "отечественного производства".
Только и всего...
А "Законопроект" налоговый - могут и протолкнуть, им деньги нужны...

P.S. В Украине - работать больше не хочу, много неизвестных...
Смысла нет. Устал! :D
Будут другие проекты, вот, анализируем.

Валить из Украины нужно, пока не поздно. Инфраструктура заканчивается. В столице так точно.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:44

  Replay написав:budivelnik
Хотів би я побачити чи не зареєстрований в психдиспансері той бізнесмен,який купує за 1 млн бізнес який в рік дає 0,1 млн... та й то тоді коли не спиш....
Та Вы шо?
Половина мира работает под 10 процентов "чистыми", и это - Супер!
Особенно, если есть спрос, есть инфляция...
Ви хоч розумієте що таке 10% чистими?
Це коли Ви поклали в банк під 10% і через рік отримали
Для того щоб в бізнесі отримати 10% чистими - треба мати націнку(створювати додану вартість) мінімум в 50%....бо з доданої вартості треба заплатити зарплату+амортизація обладнання+податки...
Тому
Не має людини яка має право називатись бізнесменом - яка б купила бізнес , який створює 0,1 млн доданої вартості і коштував при цьому 1 млн.

А по будинку...
Вклав 1 млн
Через 2-4 роки отримав 2 млн
З 1 млн брудного прибутку заплатив 0,4 млн податків
Далі рахувати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:47

  innamax2008 написав:Валить из Украины нужно, пока не поздно. Инфраструктура заканчивается. В столице так точно.

Какая неожиданность.
Как пагодка в Испании ?
Как можно валить из Украины, будучи в Испании ?
Мне просто географически интересно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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