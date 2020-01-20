Петру Порошенко предлагали обменять расследование по Burisma на поддержку Трампа на выборах[08:50 20 января 2020 года ]Cоратник личного адвоката Трампа Лев Парнас заявил, что во время встречи с экc-президентом Украины Петром Порошенко в прошлом году перед президентскими выборами, Порошенко предлагали поддержку Трампа на выборах в обмен на объявление о расследовании в отношении компании Burisma. Об этом Парнас сообщил в интервью CNN.На вопрос журналиста о случаях, когда украинской стороне предлагалась “quid pro quo” — “услуга за услугу” Парнас рассказал о двух случаях. Первый раз произошел во время встречи с Порошенко, на которой экс-президенту Украины сказали, что если он объявит о расследовании по Байдену и украинской энергетической компании Burisma, Трамп или пригласит его в Белый дом, или сделает заявление для него, или, в основном, начнет поддерживать его на пост президента.Второй раз, по словам Парнаса, произошел после того, как Владимир Зеленский победил на выборах. Белый дом знал, что присутствие администрации Трампа на инаугурации Зеленского будет полезным, и на встрече с помощником Зеленского Парнас передал ему сообщение. “Я сказал им строго несколько вещей: что Зеленскому нужно было немедленно сделать заявление буквально в ту ночь или в течение 24 часов, что они начинают расследование по Байдену”, — сказал Парнас.По его словам, украинской стороне было сказано: если она откажется сделать это, между Украиной и США “не будет отношений”. “Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи”, — сказал он в интервью MSNBC. Парнас также сказал помощнику Зеленского, что Украине необходимо “избавиться от определенных лиц, являющихся врагами президента Трампа”.