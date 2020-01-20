RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5272527352745275>
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:48

  Replay написав:pesikot
Спрос есть на товары "отечественного производства", если товар неплохой.
Спроса нет, если предлагаемый товар откровенно хреновый.

Это Вы Гончаруку рассказывайте.

Вы эту зелёную плесень выбрали, вы ему и рассказывайте.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3750
З нами з: 31.08.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:52

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Разговоры о языке надоели хуже горькой редьки. Можете оставаться при своём мнении. Переубедить Вас невозможно. Логика близка к 0.

Вам разговоры о языке надоели ? Но именно вы эти разговоры и поднимаете или активно в них участвуете.
Или крестик или трусы

Да еще и с кем? С будивельником!
С которым сто раз зарекался вообще разговаривать!
Даже в подпись себе занес!
Действительно, или крестик или трусы :D
AlexxK
 
Повідомлень: 161
З нами з: 23.07.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:58

  AlexxK написав:Да еще и с кем? С будивельником!
Класно
Отже щоб змусити опонента не розповсюджувати фейки - на сцену виходить будівельник... і все.
Фейки зупинені
Як добре що я тут є. :wink:
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21900
З нами з: 15.01.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 2232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:06

  budivelnik написав:
  justit написав:Коректуємо :-)

  budivelnik написав:Партизанам також подобались шмайсери...

які можна було відібрати у ворога, а ППШ потрібно було літаками закидувати, що дорого, далеко і незручно
Я знав що хтось це скаже, тому контрвипад приберіг
Фашисти чудово били воєвавших дєдів на трофейних Т-34.... цікаво чому? Їм Тигри чи Пантери також на парашутах скидали?


Контрвипад?

Партизани у тилу ворога, де, якщо ї є ППШ, то патронів ніде взяти.
Фашисти - на передовій, де є і своє і чуже.
Тут зовсім інші речі.

Хоча можливо у Вас є певні дані про німецькі роти,
що на трофейних танках по тилах воювали.
Я от не чув.[/quote]
Трофейный французский танк Samoa S35 Норвегия 1942, посмотрите на качество дороги...
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5780
З нами з: 20.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:08

pesikot, вы собираетесь извиняться перед ЛАД'ом за ваши ничем не обоснованные обвинения в его адрес?

Подробности - Політичні дискусії

Или
Всем, кому должен, прощаю! (с)
yanyura
 
Повідомлень: 5229
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:12

  Мизантрóп написав:рекомендую http://xittv.net/galaxy.html

Спасибо! Жена довольна, внесла себе в закладки.
yanyura
 
Повідомлень: 5229
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:13

  yanyura написав:pesikot, вы собираетесь извиняться перед ЛАД'ом за ваши ничем не обоснованные обвинения в его адрес?

Нет, не собираюсь. Наоборот, жду извинений от ЛАД'а
Не я эти новости приводил. Но меня к этим новостям необоснованно приплели
Хочешь ? И уйдешь, туда же, вслед за ЛАД'ом.
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 20 січ, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3750
З нами з: 31.08.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:23

Петру Порошенко предлагали обменять расследование по Burisma на поддержку Трампа на выборах
[08:50 20 января 2020 года ]
http://ukrrudprom.com/news/Petru_Porosh ... ma_na.html
Cоратник личного адвоката Трампа Лев Парнас заявил, что во время встречи с экc-президентом Украины Петром Порошенко в прошлом году перед президентскими выборами, Порошенко предлагали поддержку Трампа на выборах в обмен на объявление о расследовании в отношении компании Burisma. Об этом Парнас сообщил в интервью CNN.

На вопрос журналиста о случаях, когда украинской стороне предлагалась “quid pro quo” — “услуга за услугу” Парнас рассказал о двух случаях. Первый раз произошел во время встречи с Порошенко, на которой экс-президенту Украины сказали, что если он объявит о расследовании по Байдену и украинской энергетической компании Burisma, Трамп или пригласит его в Белый дом, или сделает заявление для него, или, в основном, начнет поддерживать его на пост президента.

Второй раз, по словам Парнаса, произошел после того, как Владимир Зеленский победил на выборах. Белый дом знал, что присутствие администрации Трампа на инаугурации Зеленского будет полезным, и на встрече с помощником Зеленского Парнас передал ему сообщение. “Я сказал им строго несколько вещей: что Зеленскому нужно было немедленно сделать заявление буквально в ту ночь или в течение 24 часов, что они начинают расследование по Байдену”, — сказал Парнас.

По его словам, украинской стороне было сказано: если она откажется сделать это, между Украиной и США “не будет отношений”. “Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи”, — сказал он в интервью MSNBC. Парнас также сказал помощнику Зеленского, что Украине необходимо “избавиться от определенных лиц, являющихся врагами президента Трампа”.

"Знал бы где упал - соломки подстелил."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7584
З нами з: 20.09.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:28

Волгарю

Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5780
З нами з: 20.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:30

Kudrjavuy
Не перекручивай, это всё было при Зеленском
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3750
З нами з: 31.08.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 5272527352745275>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexxK і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80833)
20.01.2020 21:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.