edvardd
Девочки из одной конторы, но из разных отделов - не ссорьтесь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:32
edvardd
Девочки из одной конторы, но из разных отделов - не ссорьтесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:37
Развивайтесь,но наблюдайте за женой- может стать агностиком или атеисткой
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:39
-?
Почему и объясняют:
- Возникает обратное желание.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:42
Ссылочка выложена - отсебятины "0".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:45
а ссылочка оберегает тебя от твоего вранья ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:54
Так кто обязан рынок энергоносителей полноценный создать?
Желания пересичных были приведены в качестве реакции на них *прислушивающихся* для учёта власть имущих.
С улицы были набраны ... такие же чудаки, как и не с улицы. Такие по отношению к своей работе и интересам общества.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:01
Re: Політичні дискусії
Він не робиться за один день, так само, як судова реформа і багато інших. Якщо у Вас всі чудаки, то претензії треба висувати до цих всіх чудаків, тобто, до пересічних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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