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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5272527352745275
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:32

edvardd
Девочки из одной конторы, но из разных отделов - не ссорьтесь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:37

  yanyura написав:
  Мизантрóп написав:рекомендую http://xittv.net/galaxy.html

Спасибо! Жена довольна, внесла себе в закладки.

Развивайтесь,но наблюдайте за женой- может стать агностиком или атеисткой :idea:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:39

  Мизантрóп написав:
  Волгарь написав:НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ПЕРЕДАЧ
НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ТВ,но это не избавляет их общения со зрителями :wink:
рекомендую http://xittv.net/galaxy.html


-?
Убивали за русский язык: Черновецкий рассказал о "фашистах" в Украине
https://www.rbc.ua/rus/styler/ubivali-r ... 35101.html

Почему и объясняют:
- Возникает обратное желание.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:42

  pesikot написав:Kudrjavuy
Не перекручивай, это всё было при Зеленском

Ссылочка выложена - отсебятины "0".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:45

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Kudrjavuy
Не перекручивай, это всё было при Зеленском

Ссылочка выложена - отсебятины "0".

а ссылочка оберегает тебя от твоего вранья ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:54

  lapay написав:
  detroytred написав:Пересични хотели такого повышения коммуналки или таких зарплат-премий министрам...


Таких страшилок много)))
А особенно пересични не хотят реформ судовой системы и пр.
Сразу выйдут на Майдан.

Зато пересични дико хотят привлечения к ответственности коррупционеров...
Но никто из власть имущих не клюет на этот популизм.

А що - в нас вже є повноцінний ринок енергоносіїв? Те що пересічні хочуть всіх розігнати і посадити, зрозуміло, тільки тоді зеленські будуть не тільки керувати, але й судити. Більшовики вже так зробили раз.
У Вас всі керівники, чомусь, не хочуть робити реформи. Навіть ті, яких набрали з вулиці. Може, щось в консерваторії треба підправити? (с)

Так кто обязан рынок энергоносителей полноценный создать?

Желания пересичных были приведены в качестве реакции на них *прислушивающихся* для учёта власть имущих.

С улицы были набраны ... такие же чудаки, как и не с улицы. Такие по отношению к своей работе и интересам общества.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:01

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так кто обязан рынок энергоносителей полноценный создать?

Желания пересичных были приведены в качестве реакции на них *прислушивающихся* для учёта власть имущих.

С улицы были набраны ... такие же чудаки, как и не с улицы. Такие по отношению к своей работе и интересам общества.

Він не робиться за один день, так само, як судова реформа і багато інших. Якщо у Вас всі чудаки, то претензії треба висувати до цих всіх чудаків, тобто, до пересічних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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