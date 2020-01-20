edvardd
Девочки из одной конторы, но из разных отделов - не ссорьтесь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:32
edvardd
Девочки из одной конторы, но из разных отделов - не ссорьтесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:37
Развивайтесь,но наблюдайте за женой- может стать агностиком или атеисткой
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:39
-?
Почему и объясняют:
- Возникает обратное желание.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:42
Ссылочка выложена - отсебятины "0".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:45
а ссылочка оберегает тебя от твоего вранья ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:54
Так кто обязан рынок энергоносителей полноценный создать?
Желания пересичных были приведены в качестве реакции на них *прислушивающихся* для учёта власть имущих.
С улицы были набраны ... такие же чудаки, как и не с улицы. Такие по отношению к своей работе и интересам общества.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:01
Re: Політичні дискусії
Він не робиться за один день, так само, як судова реформа і багато інших. Якщо у Вас всі чудаки, то претензії треба висувати до цих всіх чудаків, тобто, до пересічних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:27
Так в том-то все и дело, что этот персонаж недоволен именно украинизацией, как таковой
Такое впечатление, что рядом с ним постоянно стоит махровый бандеровец с проржавевшим шмайсером в руках и принуждает все время говорить по-украински.
Впрочем, погодите! Ведь наш герой значительное время своей жизни проводит на этом форуме, а все его посты преимущественно на русском языке. Так кто же его "заставляет и принуждает"? Получается, он против украинского языка в принципе, а не "недоволен некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации"?
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:35
КГм...
Повторюсь: это результат не будет через день.
Но каждый день делается работа.
Не результата, а работы каждодневной по реформированию не видно.
Уж поверьте, если бы была каждодневная работа, то они (посадовци) пиарили бы оную по полной.
А так пиарить что?
Аля -- *работу* как в плёнках Гончарука?!))
И т.п.
Я сталкивался с должностными лицами, которые реально работают...
Но увы их единицы. Они не делают погоды.
И главное!!! -- лифты их выше определённого уровня не поднимают.
Я Вам о том и толкую, что порядочные грамотнейшие умнейшие люди-специалисты к рычагам управления не допускаются.
Продвигаются-поднимаются чудаки...
А с улицы они или нет -- это не имеет значения.
Ну есть у нас на 40 млн. свои меркели...
Впрочем также, как и гитлеры-сталины, ганди и т.д.
Хоть кто есть.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:45
Re: Політичні дискусії
Ну, можливо, і є десь самородки, тільки шукати їх економічно не вигідно, і не має гарантії, що вони, з часом, не стануть іржавим залізом. Треба працювати з тим, що є, як західні компанії працюють з нашими острабайтерами (вже розповідав про штраф в 5к євро за вкрадений рулон туалетного паперу).
От Порошенко почав такі, системні зміни, а Зеля все починає знищувати, своїм самодурством. Який народ, таке і керівництво. Так що нема чого на дзеркало нарікати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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