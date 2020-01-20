Додано: Пон 20 січ, 2020 21:35

lapay написав: detroytred написав: Так кто обязан рынок энергоносителей полноценный создать?



Желания пересичных были приведены в качестве реакции на них *прислушивающихся* для учёта власть имущих.



С улицы были набраны ... такие же чудаки, как и не с улицы. Такие по отношению к своей работе и интересам общества. Так кто обязан рынок энергоносителей полноценный создать?Желания пересичных были приведены в качестве реакции на них *прислушивающихся* для учёта власть имущих.С улицы были набраны ... такие же чудаки, как и не с улицы. Такие по отношению к своей работе и интересам общества.

Він не робиться за один день, так само, як судова реформа і багато інших. Якщо у Вас всі чудаки, то претензії треба висувати до цих всіх чудаків, тобто, до пересічних. Він не робиться за один день, так само, як судова реформа і багато інших. Якщо у Вас всі чудаки, то претензії треба висувати до цих всіх чудаків, тобто, до пересічних.

КГм...Повторюсь: это результат не будет через день.Но каждый день делается работа.Не результата, а работы каждодневной по реформированию не видно.Уж поверьте, если бы была каждодневная работа, то они (посадовци) пиарили бы оную по полной.А так пиарить что?Аля -- *работу* как в плёнках Гончарука?!))И т.п.Я сталкивался с должностными лицами, которые реально работают...Но увы их единицы. Они не делают погоды.И главное!!! -- лифты их выше определённого уровня не поднимают.Я Вам о том и толкую, что порядочные грамотнейшие умнейшие люди-специалисты к рычагам управления не допускаются.Продвигаются-поднимаются чудаки...А с улицы они или нет -- это не имеет значения.Ну есть у нас на 40 млн. свои меркели...Впрочем также, как и гитлеры-сталины, ганди и т.д.Хоть кто есть.