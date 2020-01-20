Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Невже ти не розумієш Росія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом) Ти це хоч розумієш?
В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой.
Так в том-то все и дело, что этот персонаж недоволен именно украинизацией, как таковой
ЛАД написав:budivelnik Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму) как к врагу. Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают.
Такое впечатление, что рядом с ним постоянно стоит махровый бандеровец с проржавевшим шмайсером в руках и принуждает все время говорить по-украински. Впрочем, погодите! Ведь наш герой значительное время своей жизни проводит на этом форуме, а все его посты преимущественно на русском языке. Так кто же его "заставляет и принуждает"? Получается, он против украинского языка в принципе, а не "недоволен некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации"?
Лучше спросим у него.
Но насколько я помню, ЛАД упирал на то, что принудительные меры по усилению украинизации играют на руку рашке, негативно воспринимаются значительной частью старшего русскоязычного поколения, чем пользуются регионалы и пр,, что ведёт отнюдь не к единству.
В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)).
Вы эту зелёную плесень выбрали, вы ему и рассказывайте.
Вы не поняли сути моих слов!
Вы - утверждаете, что в Украине есть спрос на "качественные товары".
Я - привёл в Пример Гончарука, который занимает Важнейший пост, будучи "профаном"(его слова) в экономике! То есть, получается, что на самом то деле, спрос на Качественные товары - отсутствует! Присутствует "впарить то, что выгодно впарить"! А "Производить Качественный Товар", хоть в политике, хоть в чём... нет смысла! Расшифровал!
detroytred написав:Я сталкивался с должностными лицами, которые реально работают... Но увы их единицы. Они не делают погоды. И главное!!! -- лифты их выше определённого уровня не поднимают.
Я Вам о том и толкую, что порядочные грамотнейшие умнейшие люди-специалисты к рычагам управления не допускаются.
Продвигаются-поднимаются чудаки... А с улицы они или нет -- это не имеет значения.
Ну, можливо, і є десь самородки, тільки шукати їх економічно не вигідно, і не має гарантії, що вони, з часом, не стануть іржавим залізом. Треба працювати з тим, що є, як західні компанії працюють з нашими острабайтерами (вже розповідав про штраф в 5к євро за вкрадений рулон туалетного паперу). От Порошенко почав такі, системні зміни, а Зеля все починає знищувати, своїм самодурством. Який народ, таке і керівництво. Так що нема чого на дзеркало нарікати...
Да так в том и смысл-то отбора, лифтов! Поднимать лучших. Нужных.
Их достаточно. Да в той же армии достаточно честейших грамотнейших порядочнейших офицеров. Достаточно для вышестоящих посад. Чем выше, тем их что?)) Меньше. Меньше посад. А на НГШ и вовсе один!!! человек нужен. (Как и на президента, главу ВР, главу СБУ и т.д.) Тот же д.Саша на порядки порядочнее грамотнее умнее профессиональнее Гончарука...
Но выше зама в бригаде, начальника кафедры и т.п. уровня вот никак их лифт не поднимает. Никак. Знали б Вы каких чудаков поднимает... А они Вам с телевизора о рехформах рассказывают.
И чтоб я поверил, что в каком другом министерстве, ведомстве иначе? Да там вообще зашквар... Если уж в армии такое. И в такое время.
ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі: "Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи." https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html
Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...
Подождите, а разве ЛАД борется с великим антисемитизмом в Украине?
Он проявляет нетерпимость к конкретным фактам проявление антисемитизма, ксенофобии и т.п. Поэтому и уровень мал! Благодаря таким, как ЛАД)) Не проходящим мимо. Не дающим развиваться.
Что не так?
Никто не оспаривает право любого форумчанина «не проходить мимо» и проявлять нетерпимость к позорным явлениям и т.д. и т.п. Претензия в наличии высокомерия и хамства при общении с данным персонажем. Поясню на примере. Как-то давеча Вы задали мне вопрос о том, кто является бенефициаром от Голодомора 30-х годов прошлого века. Я замешкался с ответом, попросил дополнительное время, полез в первоисточники… Но благодаря добрым самаритянам Вы получили ответ на свой вопрос – быстро, верно и коротко. И от кого? От своего постоянного оппонента по дискуссиям, с которым Вы рубитесь «не на жизнь, а на смерть». При этом Вы не стали писать ему всякие гадости типа: « Как обычно перекручивание и подтасовка». «Типичный приём демагога! Ни одного аргумента, только ярлыки и выкрутасы.» Вы восприняли ответ адекватно, не знаю, согласились с ним или нет, во всяком случае, не стали дискутировать дальше на эту тему. Т.е. повели себя достойно. Поэтому и дискутировать с Вами комфортно, по крайней мере мне. В отличие от некоторых.
В Украине хотят оптимизировать систему высшего образования, а в частности – сократить количество университетов примерно втрое. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, передает "Интерфакс-Украина".
ДАЙОШ НОВОУКРАИНСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ! Украинец без Образования, звучит Гордо!
Кто голосовал за такую "Рехворму" образования?
Вы видели эти "университеты", которые если не тупо продают дипломы за деньги, то по уровню не дотягивают до бывших ПТУ? На всю Украину осталось с десяток нормальных вузов, остальные бы все разогнать к чертям.
budivelnik написав:Партизанам також подобались шмайсери...
які можна було відібрати у ворога, а ППШ потрібно було літаками закидувати, що дорого, далеко і незручно
Ага, а шмайсеры, значит, - дешево, близко и удобно! Напомнило шутку перестроечных времен от юмористов журнала "Красная бурда". Ночью партизаны игрались в деревне и нечаянно подожгли немецкий штаб. Утром в лес пришли фашисты и спросили у партизан: - Это не вы подожгли немецкий штаб? - Не мы, - ответили партизаны. - Ну ладно, - сказали фашисты и ушли. А партизаны побежали играть на железную дорогу...