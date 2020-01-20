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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5273527452755276 Додано: Пон 20 січ, 2020 21:50 AlexxK написав: detroytred написав: budivelnik написав: Невже ти не розумієш

Росія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)

Ти це хоч розумієш?

Невже ти не розумієшРосія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)Ти це хоч розумієш?

В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой. В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой.

Так в том-то все и дело, что этот персонаж недоволен именно украинизацией, как таковой

ЛАД написав: budivelnik

Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму) как к врагу.

Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают. Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то ябуду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться ккак к врагу.Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают.

Такое впечатление, что рядом с ним постоянно стоит махровый бандеровец с проржавевшим шмайсером в руках и принуждает все время говорить по-украински.

Впрочем, погодите! Ведь наш герой значительное время своей жизни проводит на этом форуме, а все его посты преимущественно на русском языке. Так кто же его "заставляет и принуждает"? Получается, он против украинского языка в принципе, а не "недоволен некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации"? Так в том-то все и дело, что этот персонаж недоволен именно украинизацией, как таковойТакое впечатление, что рядом с ним постоянно стоит махровый бандеровец с проржавевшим шмайсером в руках и принуждает все время говорить по-украински.Впрочем, погодите! Ведь наш герой значительное время своей жизни проводит на этом форуме, а все его посты преимущественно на русском языке. Так кто же его "заставляет и принуждает"? Получается, он против украинского языка в принципе, а не "недоволен некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации"?

Лучше спросим у него.



Но насколько я помню, ЛАД упирал на то, что принудительные меры по усилению украинизации играют на руку рашке, негативно воспринимаются значительной частью старшего русскоязычного поколения, чем пользуются регионалы и пр,, что ведёт отнюдь не к единству.



В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)). Лучше спросим у него.Но насколько я помню, ЛАД упирал на то, что принудительные меры по усилению украинизации играют на руку рашке, негативно воспринимаются значительной частью старшего русскоязычного поколения, чем пользуются регионалы и пр,, что ведёт отнюдь не к единству.В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)). detroytred

Повідомлень: 22937 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 22:01 pesikot Вы эту зелёную плесень выбрали, вы ему и рассказывайте.



Вы не поняли сути моих слов!



Вы - утверждаете, что в Украине есть спрос на "качественные товары".



Я - привёл в Пример Гончарука, который занимает Важнейший пост, будучи "профаном"(его слова) в экономике!

То есть, получается, что на самом то деле, спрос на Качественные товары - отсутствует!

Присутствует "впарить то, что выгодно впарить"!

А "Производить Качественный Товар", хоть в политике, хоть в чём... нет смысла!

Расшифровал! Вы не поняли сути моих слов!Вы - утверждаете, что в Украине есть спрос на "качественные товары".Я - привёл в Пример Гончарука, который занимает Важнейший пост, будучи "профаном"(его слова) в экономике!То есть, получается, что на самом то деле, спрос на Качественные товары - отсутствует!Присутствует "впарить то, что выгодно впарить"!А "Производить Качественный Товар", хоть в политике, хоть в чём... нет смысла!Расшифровал! Replay

Повідомлень: 1794 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 22:09 lapay написав: detroytred написав: Я сталкивался с должностными лицами, которые реально работают...

Но увы их единицы. Они не делают погоды.

И главное!!! -- лифты их выше определённого уровня не поднимают.



Я Вам о том и толкую, что порядочные грамотнейшие умнейшие люди-специалисты к рычагам управления не допускаются.



Продвигаются-поднимаются чудаки...

А с улицы они или нет -- это не имеет значения. Я сталкивался с должностными лицами, которые реально работают...Но увы их единицы. Они не делают погоды.И главное!!! -- лифты их выше определённого уровня не поднимают.Я Вам о том и толкую, что порядочные грамотнейшие умнейшие люди-специалисты к рычагам управления не допускаются.Продвигаются-поднимаются чудаки...А с улицы они или нет -- это не имеет значения.

Ну, можливо, і є десь самородки, тільки шукати їх економічно не вигідно, і не має гарантії, що вони, з часом, не стануть іржавим залізом. Треба працювати з тим, що є, як західні компанії працюють з нашими острабайтерами (вже розповідав про штраф в 5к євро за вкрадений рулон туалетного паперу).

От Порошенко почав такі, системні зміни, а Зеля все починає знищувати, своїм самодурством. Який народ, таке і керівництво. Так що нема чого на дзеркало нарікати... Ну, можливо, і є десь самородки, тільки шукати їх економічно не вигідно, і не має гарантії, що вони, з часом, не стануть іржавим залізом. Треба працювати з тим, що є, як західні компанії працюють з нашими острабайтерами (вже розповідав про штраф в 5к євро за вкрадений рулон туалетного паперу).От Порошенко почав такі, системні зміни, а Зеля все починає знищувати, своїм самодурством. Який народ, таке і керівництво. Так що нема чого на дзеркало нарікати...

Да так в том и смысл-то отбора, лифтов!

Поднимать лучших. Нужных.



Их достаточно.

Да в той же армии достаточно честейших грамотнейших порядочнейших офицеров.

Достаточно для вышестоящих посад.

Чем выше, тем их что?)) Меньше.

Меньше посад.

А на НГШ и вовсе один!!! человек нужен.

(Как и на президента, главу ВР, главу СБУ и т.д.)

Тот же д.Саша на порядки порядочнее грамотнее умнее профессиональнее Гончарука...



Но выше зама в бригаде, начальника кафедры и т.п. уровня вот никак их лифт не поднимает.

Никак.

Знали б Вы каких чудаков поднимает...

А они Вам с телевизора о рехформах рассказывают.



И чтоб я поверил, что в каком другом министерстве, ведомстве иначе?

Да там вообще зашквар...

Если уж в армии такое. И в такое время. Да так в том и смысл-то отбора, лифтов!Поднимать лучших. Нужных.Их достаточно.Да в той же армии достаточно честейших грамотнейших порядочнейших офицеров.Достаточно для вышестоящих посад.Чем выше, тем их что?)) Меньше.Меньше посад.А на НГШ и вовсе один!!! человек нужен.(Как и на президента, главу ВР, главу СБУ и т.д.)Тот же д.Саша на порядки порядочнее грамотнее умнее профессиональнее Гончарука...Но выше зама в бригаде, начальника кафедры и т.п. уровня вот никак их лифт не поднимает.Никак.Знали б Вы каких чудаков поднимает...А они Вам с телевизора о рехформах рассказывают.И чтоб я поверил, что в каком другом министерстве, ведомстве иначе?Да там вообще зашквар...Если уж в армии такое. И в такое время. detroytred

Повідомлень: 22937 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 22:11 detroytred написав: Кармелюк написав: ЛАД написав: Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?



Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:

"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html



Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...

Подождите, а разве ЛАД борется с великим антисемитизмом в Украине?



Он проявляет нетерпимость к конкретным фактам проявление антисемитизма, ксенофобии и т.п.

Поэтому и уровень мал!

Благодаря таким, как ЛАД))

Не проходящим мимо.

Не дающим развиваться.



Что не так? Подождите, а разве ЛАД борется с великим антисемитизмом в Украине?Он проявляет нетерпимость к конкретным фактам проявление антисемитизма, ксенофобии и т.п.Поэтому и уровень мал!Благодаря таким, как ЛАД))Не проходящим мимо.Не дающим развиваться.Что не так?

Никто не оспаривает право любого форумчанина «не проходить мимо» и проявлять нетерпимость к позорным явлениям и т.д. и т.п.

Претензия в наличии высокомерия и хамства при общении с данным персонажем.

Поясню на примере.

Как-то давеча Вы задали мне вопрос о том, кто является бенефициаром от Голодомора 30-х годов прошлого века. Я замешкался с ответом, попросил дополнительное время, полез в первоисточники… Но благодаря добрым самаритянам Вы получили ответ на свой вопрос – быстро, верно и коротко. И от кого? От своего постоянного оппонента по дискуссиям, с которым Вы рубитесь «не на жизнь, а на смерть». При этом Вы не стали писать ему всякие гадости типа:

« Как обычно перекручивание и подтасовка».

«Типичный приём демагога! Ни одного аргумента, только ярлыки и выкрутасы.»

Вы восприняли ответ адекватно, не знаю, согласились с ним или нет, во всяком случае, не стали дискутировать дальше на эту тему.

Т.е. повели себя достойно. Поэтому и дискутировать с Вами комфортно, по крайней мере мне.

В отличие от некоторых. Никто не оспаривает право любого форумчанина «не проходить мимо» и проявлять нетерпимость к позорным явлениям и т.д. и т.п.Претензия в наличии высокомерия и хамства при общении с данным персонажем.Поясню на примере.Как-то давеча Вы задали мне вопрос о том, кто является бенефициаром от Голодомора 30-х годов прошлого века. Я замешкался с ответом, попросил дополнительное время, полез в первоисточники… Но благодаря добрым самаритянам Вы получили ответ на свой вопрос – быстро, верно и коротко. И от кого? От своего постоянного оппонента по дискуссиям, с которым Вы рубитесь «не на жизнь, а на смерть». При этом Вы не стали писать ему всякие гадости типа:« Как обычно перекручивание и подтасовка».«Типичный приём демагога! Ни одного аргумента, только ярлыки и выкрутасы.»Вы восприняли ответ адекватно, не знаю, согласились с ним или нет, во всяком случае, не стали дискутировать дальше на эту тему.Т.е. повели себя достойно. Поэтому и дискутировать с Вами комфортно, по крайней мере мне.В отличие от некоторых. AlexxK Повідомлень: 165 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 22:14 Replay написав: В Украине хотят оптимизировать систему высшего образования, а в частности – сократить количество университетов примерно втрое. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, передает "Интерфакс-Украина".

https://comments.ua/news/society/scienc ... vuzov.html



ДАЙОШ НОВОУКРАИНСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ!

Украинец без Образования, звучит Гордо!



Кто голосовал за такую "Рехворму" образования? ДАЙОШ НОВОУКРАИНСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ!Украинец без Образования, звучит Гордо!Кто голосовал за такую "Рехворму" образования?

Вы видели эти "университеты", которые если не тупо продают дипломы за деньги, то по уровню не дотягивают до бывших ПТУ?

На всю Украину осталось с десяток нормальных вузов, остальные бы все разогнать к чертям. Вы видели эти "университеты", которые если не тупо продают дипломы за деньги, то по уровню не дотягивают до бывших ПТУ?На всю Украину осталось с десяток нормальных вузов, остальные бы все разогнать к чертям. Tegularius Повідомлень: 1114 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 22:15 detroytred Достаточно для вышестоящих посад.

Чем выше, тем их что?)) Меньше.

Да! Именно!

Истину говорите, уважаемый!



Смотрите, если у руководителя - будет подчинённый, умнее самого руководителя, то большинство руководителей, будут чувствовать себя Неполноценными на его фоне!



Поэтому, обычно, выбирают "лизопопов" в подчинённые, которые не всегда Лучшие, но зато позволяют Руководителю чувствовать себя Умнейшим Паном!

И так, по вертикали вниз...



Но, при внешнем управлении, и наверху - нужны Исполнители а не Генераторы идей, не Патриоты!



В Результате, "тупой и ещё тупее" строят экономику страны. Да! Именно!Истину говорите, уважаемый!Смотрите, если у руководителя - будет подчинённый, умнее самого руководителя, то большинство руководителей, будут чувствовать себя Неполноценными на его фоне!Поэтому, обычно, выбирают "лизопопов" в подчинённые, которые не всегда Лучшие, но зато позволяют Руководителю чувствовать себя Умнейшим Паном!И так, по вертикали вниз...Но, при внешнем управлении, и наверху - нужны Исполнители а не Генераторы идей, не Патриоты!В Результате, "тупой и ещё тупее" строят экономику страны. Replay

Повідомлень: 1794 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 22:17 detroytred написав: В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)). В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)).

Так это так и есть. Это очень четко прослеживается по его постам. Так это так и есть. Это очень четко прослеживается по его постам. AlexxK Повідомлень: 165 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 22:29 justit написав: Коректуємо



budivelnik написав: Партизанам також подобались шмайсери... Партизанам також подобались шмайсери...

які можна було відібрати у ворога, а ППШ потрібно було літаками закидувати, що дорого, далеко і незручно Коректуємоякі можна було відібрати у ворога, а ППШ потрібно було літаками закидувати, що дорого, далеко і незручно

Ага, а шмайсеры, значит, - дешево, близко и удобно!

Напомнило шутку перестроечных времен от юмористов журнала "Красная бурда".

Ночью партизаны игрались в деревне и нечаянно подожгли немецкий штаб.

Утром в лес пришли фашисты и спросили у партизан:

- Это не вы подожгли немецкий штаб?

- Не мы, - ответили партизаны.

- Ну ладно, - сказали фашисты и ушли.

А партизаны побежали играть на железную дорогу... Ага, а шмайсеры, значит, - дешево, близко и удобно!Напомнило шутку перестроечных времен от юмористов журнала "Красная бурда".Ночью партизаны игрались в деревне и нечаянно подожгли немецкий штаб.Утром в лес пришли фашисты и спросили у партизан:- Это не вы подожгли немецкий штаб?- Не мы, - ответили партизаны.- Ну ладно, - сказали фашисты и ушли.А партизаны побежали играть на железную дорогу... AlexxK Повідомлень: 165 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5273527452755276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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