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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5273527452755276
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:50

  AlexxK написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Невже ти не розумієш
Росія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)
Ти це хоч розумієш?

В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой.

Так в том-то все и дело, что этот персонаж недоволен именно украинизацией, как таковой
  ЛАД написав:budivelnik
Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму) как к врагу.
Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают.

Такое впечатление, что рядом с ним постоянно стоит махровый бандеровец с проржавевшим шмайсером в руках и принуждает все время говорить по-украински.
Впрочем, погодите! Ведь наш герой значительное время своей жизни проводит на этом форуме, а все его посты преимущественно на русском языке. Так кто же его "заставляет и принуждает"? Получается, он против украинского языка в принципе, а не "недоволен некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации"?

Лучше спросим у него.

Но насколько я помню, ЛАД упирал на то, что принудительные меры по усилению украинизации играют на руку рашке, негативно воспринимаются значительной частью старшего русскоязычного поколения, чем пользуются регионалы и пр,, что ведёт отнюдь не к единству.

В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)).
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:01

pesikot
Вы эту зелёную плесень выбрали, вы ему и рассказывайте.


Вы не поняли сути моих слов!

Вы - утверждаете, что в Украине есть спрос на "качественные товары".

Я - привёл в Пример Гончарука, который занимает Важнейший пост, будучи "профаном"(его слова) в экономике!
То есть, получается, что на самом то деле, спрос на Качественные товары - отсутствует!
Присутствует "впарить то, что выгодно впарить"!
А "Производить Качественный Товар", хоть в политике, хоть в чём... нет смысла!
Расшифровал! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Я сталкивался с должностными лицами, которые реально работают...
Но увы их единицы. Они не делают погоды.
И главное!!! -- лифты их выше определённого уровня не поднимают.

Я Вам о том и толкую, что порядочные грамотнейшие умнейшие люди-специалисты к рычагам управления не допускаются.

Продвигаются-поднимаются чудаки...
А с улицы они или нет -- это не имеет значения.

Ну, можливо, і є десь самородки, тільки шукати їх економічно не вигідно, і не має гарантії, що вони, з часом, не стануть іржавим залізом. Треба працювати з тим, що є, як західні компанії працюють з нашими острабайтерами (вже розповідав про штраф в 5к євро за вкрадений рулон туалетного паперу).
От Порошенко почав такі, системні зміни, а Зеля все починає знищувати, своїм самодурством. Який народ, таке і керівництво. Так що нема чого на дзеркало нарікати...

Да так в том и смысл-то отбора, лифтов!
Поднимать лучших. Нужных.

Их достаточно.
Да в той же армии достаточно честейших грамотнейших порядочнейших офицеров.
Достаточно для вышестоящих посад.
Чем выше, тем их что?)) Меньше.
Меньше посад.
А на НГШ и вовсе один!!! человек нужен.
(Как и на президента, главу ВР, главу СБУ и т.д.)
Тот же д.Саша на порядки порядочнее грамотнее умнее профессиональнее Гончарука...

Но выше зама в бригаде, начальника кафедры и т.п. уровня вот никак их лифт не поднимает.
Никак.
Знали б Вы каких чудаков поднимает...
А они Вам с телевизора о рехформах рассказывают.

И чтоб я поверил, что в каком другом министерстве, ведомстве иначе?
Да там вообще зашквар...
Если уж в армии такое. И в такое время.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:11

  detroytred написав:
  Кармелюк написав:
  ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

:D
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:
"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html

Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... :D

Подождите, а разве ЛАД борется с великим антисемитизмом в Украине?

Он проявляет нетерпимость к конкретным фактам проявление антисемитизма, ксенофобии и т.п.
Поэтому и уровень мал!
Благодаря таким, как ЛАД))
Не проходящим мимо.
Не дающим развиваться.

Что не так?

Никто не оспаривает право любого форумчанина «не проходить мимо» и проявлять нетерпимость к позорным явлениям и т.д. и т.п.
Претензия в наличии высокомерия и хамства при общении с данным персонажем.
Поясню на примере.
Как-то давеча Вы задали мне вопрос о том, кто является бенефициаром от Голодомора 30-х годов прошлого века. Я замешкался с ответом, попросил дополнительное время, полез в первоисточники… Но благодаря добрым самаритянам Вы получили ответ на свой вопрос – быстро, верно и коротко. И от кого? От своего постоянного оппонента по дискуссиям, с которым Вы рубитесь «не на жизнь, а на смерть». При этом Вы не стали писать ему всякие гадости типа:
« Как обычно перекручивание и подтасовка».
«Типичный приём демагога! Ни одного аргумента, только ярлыки и выкрутасы.»
Вы восприняли ответ адекватно, не знаю, согласились с ним или нет, во всяком случае, не стали дискутировать дальше на эту тему.
Т.е. повели себя достойно. Поэтому и дискутировать с Вами комфортно, по крайней мере мне.
В отличие от некоторых.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:14

  Replay написав:
В Украине хотят оптимизировать систему высшего образования, а в частности – сократить количество университетов примерно втрое. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, передает "Интерфакс-Украина".

https://comments.ua/news/society/scienc ... vuzov.html

ДАЙОШ НОВОУКРАИНСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ!
Украинец без Образования, звучит Гордо! :D

Кто голосовал за такую "Рехворму" образования? :(

Вы видели эти "университеты", которые если не тупо продают дипломы за деньги, то по уровню не дотягивают до бывших ПТУ?
На всю Украину осталось с десяток нормальных вузов, остальные бы все разогнать к чертям.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:15

detroytred
Достаточно для вышестоящих посад.
Чем выше, тем их что?)) Меньше.

Да! Именно!
Истину говорите, уважаемый!

Смотрите, если у руководителя - будет подчинённый, умнее самого руководителя, то большинство руководителей, будут чувствовать себя Неполноценными на его фоне!

Поэтому, обычно, выбирают "лизопопов" в подчинённые, которые не всегда Лучшие, но зато позволяют Руководителю чувствовать себя Умнейшим Паном!
И так, по вертикали вниз...

Но, при внешнем управлении, и наверху - нужны Исполнители а не Генераторы идей, не Патриоты!

В Результате, "тупой и ещё тупее" строят экономику страны. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:17

  detroytred написав:В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)).

Так это так и есть. Это очень четко прослеживается по его постам.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:29

  justit написав:Коректуємо :-)

  budivelnik написав:Партизанам також подобались шмайсери...

які можна було відібрати у ворога, а ППШ потрібно було літаками закидувати, що дорого, далеко і незручно

Ага, а шмайсеры, значит, - дешево, близко и удобно! :D
Напомнило шутку перестроечных времен от юмористов журнала "Красная бурда".
Ночью партизаны игрались в деревне и нечаянно подожгли немецкий штаб.
Утром в лес пришли фашисты и спросили у партизан:
- Это не вы подожгли немецкий штаб?
- Не мы, - ответили партизаны.
- Ну ладно, - сказали фашисты и ушли.
А партизаны побежали играть на железную дорогу... :D
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