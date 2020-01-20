Додано: Вів 21 січ, 2020 00:03

Коли розпочалася війна на сході України, о. Михайло вирушив туди як капелан і як волонтер з допомогою. За цей час побував у зоні АТО 9 разів. Під час останньої поїздки потрапив у полон, у якому пробув 22 дні. Впродовж цього часу його кілька разів вели на розстріл, катували, він був учасником «параду ганьби» у Донецьку, але не зламався. Йому вдалося втекти, повернувся додому і збирається знову їхати на схід. Тому зустрітися з ним було вкрай важко, оскільки, як сам каже, вільними є лише 3-4 години на добу і то лише вночі.



— З якою місією Ви їхали на схід?



— Я був 9 разів на сході. Ми везли речі та продукти. Але в основному це була ідеологічна праця з бійцями, які перебувають на передовій. Їм потрібна сповідь і пояснення того, чому так стається, що вони вбивають людину. Перебуваючи на війні, вони змушені це робити попри особисті християнські переконання. І коли вони чинять це вперше, особливо у віці 18-19р., — психологічно дуже важко переступити той поріг, усвідомити, що ти все ж таки вбив людину. Бо це не телятко, це не ягня, розумієте?! Це дуже впливає на людину і б’є по свідомості.



— Як Ви їм пояснюєте і як заспокоюєте?



— Це найбільший злочин сказати, що мусять вбивати. Вони не мусять вбивати, але вони ведуть війну. Війну визвольну, а не вбивчу. Я вважаю, що одне — вести війну, а зовсім інше — вбивати. Важливо навчити бійця не мати маніакального бажання вбити. Війна — це постріли, які приносять смерть, поранення. Але смерть — не ціль.



Дивує наше телебачення, коли воно починає: «Ми знищили…». Коли так оголошують, стає трохи дивним, бо все-таки там є чиясь дитина, батько чи син.



— Ви їм кажете, що людина прийшла з мечем до вас і ви просто захищаєтесь?



— Захищаєте свою державу і змушені воювати, можливо, як найдорожче віддати своє життя. Але ви не маєте мати маніакальне бажання когось ліквідувати. Навіть на війні ворога також треба поважати. Так, він ворог, тому знаходиться по той бік окопів, але якщо ми спроможемося його переконати, то він так само може бути з нами.



На даний час триває україно- російська війна, а не якесь там АТО, видумане нашим урядом. Давно воно не АТО. І давно ми б завершили антитерористичну операцію, якщо би це була боротьба з терористами, донецькими чи луганськими. Спочатку повинна була бути листівка, а потім — гвинтівка. Ми цього не зробили. Ми втратили час від початку 90-х і ось сам результат.



— Тобто можна було б весь схід навернути до себе? А як?



— У 1991 році 1 грудня 86% Донецької області проголосували за Незалежність України, то чому тепер 60% взяли проти нас зброю? Значить ми десь не допрацювали, не працювали так, як на початку 90-х, коли їхали з рейдами, з книжковими подарунками для них. Якщо б наші ЗМІ там працювали на Україну, а не на російську пропаганду, то ми б сьогодні не мали війни, і не мали таких шалених втрат.



— А священик може брати до рук зброю?



— Можливо, воно і не є зайве розумітися на зброї, але це не є необхідністю. А навіщо? Священик має сильнішу зброю. Священик має хрест в руках і Христа перед собою.



— А чим можна ще нашим хлопцям допомогти?



— Молитвою. Нічим не зможемо більше допомогти як молитвою. Це та річ, яка служить і за бронежилет, і за гради, і за автомати, і, навіть, за танки. Якщо ми будемо щиро молитися за нашу перемогу, цілими церквами, цілими громадами, єпархіями, особливо кожен собі приватно, у своєму помешканні промовить в день бодай один раз «Отче наш» за перемогу, то жодна фінансова допомога так не спрацює як спрацює молитва.



СВЯЩЕНИК НА ВІЙНІ МАЄ ЗРОБИТИ ВСЕ, ЩОБИ ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ НЕ СТАЛИ МАНІАКАЛЬНИМИ ВБИВЦЯМИ, — О. МИХАЙЛО АРСЕНИЧ

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.