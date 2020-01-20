Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі: "Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи." https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html
Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...
До чего надоели демагоги и болтуны! Я писал конкретно о выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента. А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно. А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза".
P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве?
Ви про це:
Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті!