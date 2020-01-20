RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5274527552765277
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:13

  ЛАД написав:
  Кармелюк написав:
  ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

:D
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:
"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html

Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... :D

До чего надоели демагоги и болтуны!
Я писал конкретно о выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента.
А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно.
А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза". :)

P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве?


Ви про це:


Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті!
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 599
З нами з: 26.08.12
Подякував: 211 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5274527552765277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.