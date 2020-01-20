Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі: "Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи." https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html
Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...
До чего надоели демагоги и болтуны! Я писал конкретно о выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента. А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно. А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза".
P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве?
Ви про це:
Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті!
budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
Волгарь написав:Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС
Тому що середні зарплати, в доларах, в РФ більше в 1,5 раза, пенсії в 2 рази. Які ще доходи, у персічних? Можна навіть бюджети порівняти 20трл руб:2,5:150млн=0,053, 1 трл грн:37млн=0,027. Виходить в два рази більше, на душу. Оце, максимум, в два рази, і є відрив РФ від України, а по ППС буде ще менше.
Росстат назвал самую распространенную зарплату в нашей стране — 23,5 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительные статистические данные за апрель. Отмечается, что именно такую зарплату получают 15-20% занятого населения страны. Реклама
23,5 тыс. рублей — модальное значение. То есть то, которое повторяется с наибольшей частотой. Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что оно правдивее отражает уровень доходов россиян и состояние рынка труда. Между этой цифрой и среднемесячной зарплатой в целом по стране большой разрыв. Например, на текущий момент средняя зарплата равняется двум модальным окладам. В апреле 2019 года, согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников насчитывал 47,7 тыс. рублей. .............. Напомним, ранее стало известно медианное значение доходов россиян. Так, 50% людей получают зарплату ниже 34,3 тыс. рублей, а остальные 50% — выше. Эта цифра Росстата тоже за апрель 2019 года. Между тем, и она значительно отличается от средней зарплаты — разрыв в более чем 10 тыс. рублей. Отклонение медианы от среднемесячного заработка — 27,9%.
https://www.gazeta.ru/business/2019/07/23/12516355.shtml По сегодняшнему курсу 1 долл = 61,4654 руб. получаем модальную зарплату примерно 380 долл., медианную примерно 550 долл., среднюю - 770 долл. У нас средняя за ноябрь 2019 - 10679 грн. - примерно 440 долл. (по курсу 24,33). Медианную зарплату у нас не публикуют. Несколько месяцев назад считал по данным Госстата и писал здесь на форуме - у меня получалось что-то в районе 8000 (точно не помню), т.е. примерно 330 долл. По таблице здесь https://enovosty.com/news_economy/full/706-raspredelenie-oficialnyx-zarplat-v-ukraine-ekonomist медиана в апреле 2019 5935 грн, т.е. по сегодняшнему курсу примерно 240 долл. На модальную тогда не обратил внимание, у нас её публично не оглашают. Но вообще сравнение по номиналам зарплат ни о чём не говорит. Надо учитывать цены и др. расходы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:budivelnik написав: ............ Спить і плаче мужик , бо для нього російська=союз=його молодість А тепер українська і на пів-шостого От і мучиться , в голові розуміє що від мови пів-шостого на дванадцяту не поміняється
Прорезалось мурло? Рассказать куда идти или сам знаешь? Типичный жлоб, сумевший заработать и на основе этого считающий себя выше и умнее окружающих. В 2014 тебе было 49 - вполне боеспособный возраст. Сыновья и сегодня вполне призывного возраста. Хоть кто-то из вас хоть на 10 км приближался к линии фронта? Или только языком на форуме Родину защищать можете и на ращку лаять? Уже дважды задавал этот вопрос. Ответить нечего? ............
«Бо ми знаємо, що Закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він добрий, а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом Законові Божому, але тілом закону гріховному...» (Рим 7, 14-25).
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.