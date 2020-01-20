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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5273527452755276
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:13

  ЛАД написав:
  Кармелюк написав:
  ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

:D
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:
"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html

Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... :D

До чего надоели демагоги и болтуны!
Я писал конкретно о выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента.
А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно.
А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза". :)

P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве?


Ви про це:


Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:36

  lapay написав:
  Волгарь написав:если у Вас ловится РосТВ - сотрите лучше канал Культура,

Та краще було б Кремль стерти, але російську культуру теж можна - гірше не буде. :)

Кто там в последнее время уничтожал памятники культуры?
ИГИЛ вроде?
Равнение на них?

P.s. Насколько знаю, даже во время ВОВ не было призывов уничтожить немецкую культуру.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:56

  Faceless написав:
  freeze написав:
Faceless написав:Страна.юа запустила новый вброс (вероятно, что вброс, ибо источник только они)

https://strana.ua/news/245239-izmenenie ... palko.html
Почему вброс ? Там вроде в эту конституционную комиссию назначены десятки людей, вполне возможно, что какой то член комиссии такое и сказал.

Потому что нет других источников. Стране.уа доверия нет

Там ссылка на Украина.ру. Пробовал пройти - требует авторизацию. Лень было тратить время. Там, может, есть более точные ссылки. Вы не пробовали?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:23

Re: Політичні дискусії

budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?


Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:29

  lapay написав:
  Волгарь написав:Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС

Тому що середні зарплати, в доларах, в РФ більше в 1,5 раза, пенсії в 2 рази. Які ще доходи, у персічних? Можна навіть бюджети порівняти 20трл руб:2,5:150млн=0,053, 1 трл грн:37млн=0,027. Виходить в два рази більше, на душу.
Оце, максимум, в два рази, і є відрив РФ від України, а по ППС буде ще менше.

Росстат назвал самую распространенную зарплату в нашей стране — 23,5 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительные статистические данные за апрель. Отмечается, что именно такую зарплату получают 15-20% занятого населения страны.
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23,5 тыс. рублей — модальное значение. То есть то, которое повторяется с наибольшей частотой. Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что оно правдивее отражает уровень доходов россиян и состояние рынка труда. Между этой цифрой и среднемесячной зарплатой в целом по стране большой разрыв. Например, на текущий момент средняя зарплата равняется двум модальным окладам. В апреле 2019 года, согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников насчитывал 47,7 тыс. рублей.
..............
Напомним, ранее стало известно медианное значение доходов россиян. Так, 50% людей получают зарплату ниже 34,3 тыс. рублей, а остальные 50% — выше. Эта цифра Росстата тоже за апрель 2019 года. Между тем, и она значительно отличается от средней зарплаты — разрыв в более чем 10 тыс. рублей. Отклонение медианы от среднемесячного заработка — 27,9%.

https://www.gazeta.ru/business/2019/07/23/12516355.shtml
По сегодняшнему курсу 1 долл = 61,4654 руб. получаем модальную зарплату примерно 380 долл., медианную примерно 550 долл., среднюю - 770 долл.
У нас средняя за ноябрь 2019 - 10679 грн. - примерно 440 долл. (по курсу 24,33).
Медианную зарплату у нас не публикуют. Несколько месяцев назад считал по данным Госстата и писал здесь на форуме - у меня получалось что-то в районе 8000 (точно не помню), т.е. примерно 330 долл. По таблице здесь https://enovosty.com/news_economy/full/706-raspredelenie-oficialnyx-zarplat-v-ukraine-ekonomist медиана в апреле 2019 5935 грн, т.е. по сегодняшнему курсу примерно 240 долл.
На модальную тогда не обратил внимание, у нас её публично не оглашают.
Но вообще сравнение по номиналам зарплат ни о чём не говорит. Надо учитывать цены и др. расходы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:44

  ЛАД написав:budivelnik написав:
............
Спить і плаче мужик , бо для нього
російська=союз=його молодість
А тепер українська і на пів-шостого
От і мучиться , в голові розуміє що від мови пів-шостого на дванадцяту не поміняється

Прорезалось мурло?
Рассказать куда идти или сам знаешь?
Типичный жлоб, сумевший заработать и на основе этого считающий себя выше и умнее окружающих.
В 2014 тебе было 49 - вполне боеспособный возраст. Сыновья и сегодня вполне призывного возраста. Хоть кто-то из вас хоть на 10 км приближался к линии фронта?
Или только языком на форуме Родину защищать можете и на ращку лаять?
Уже дважды задавал этот вопрос. Ответить нечего?
............

«Бо ми знаємо, що Закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він добрий, а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом Законові Божому, але тілом закону гріховному...» (Рим 7, 14-25).
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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