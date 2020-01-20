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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5273527452755276 Додано: Вів 21 січ, 2020 00:13 ЛАД написав: Кармелюк написав: ЛАД написав: Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?



Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:

"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html



Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...

До чего надоели демагоги и болтуны!

Я писал конкретно о выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента.

А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно.

А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза".



P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве? До чего надоели демагоги и болтуны!Я писало выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента.А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно.А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза".P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве?



Ви про це:





Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті! Ви про це:Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті! Кармелюк 1

Повідомлень: 599 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 290 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 00:36 lapay написав: Волгарь написав: если у Вас ловится РосТВ - сотрите лучше канал Культура, если у Вас ловится РосТВ - сотрите лучше канал Культура,

Та краще було б Кремль стерти, але російську культуру теж можна - гірше не буде. Та краще було б Кремль стерти, але російську культуру теж можна - гірше не буде.

Кто там в последнее время уничтожал памятники культуры?

ИГИЛ вроде?

Равнение на них?



P.s. Насколько знаю, даже во время ВОВ не было призывов уничтожить немецкую культуру. Кто там в последнее время уничтожал памятники культуры?ИГИЛ вроде?Равнение на них?P.s. Насколько знаю, даже во время ВОВ не было призывов уничтожить немецкую культуру. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15151 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4312 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 00:56 Faceless написав: freeze написав: Faceless написав: Страна.юа запустила новый вброс (вероятно, что вброс, ибо источник только они)



https://strana.ua/news/245239-izmenenie ... palko.html Страна.юа запустила новый вброс (вероятно, что вброс, ибо источник только они) Почему вброс ? Там вроде в эту конституционную комиссию назначены десятки людей, вполне возможно, что какой то член комиссии такое и сказал. Почему вброс ? Там вроде в эту конституционную комиссию назначены десятки людей, вполне возможно, что какой то член комиссии такое и сказал.

Потому что нет других источников. Стране.уа доверия нет Потому что нет других источников. Стране.уа доверия нет

Там ссылка на Украина.ру. Пробовал пройти - требует авторизацию. Лень было тратить время. Там, может, есть более точные ссылки. Вы не пробовали? Там ссылка на Украина.ру. Пробовал пройти - требует авторизацию. Лень было тратить время. Там, может, есть более точные ссылки. Вы не пробовали? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15151 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4312 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 01:23 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?



Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само. Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само. Faceless

Модератор Повідомлень: 26316 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1138 раз. Подякували: 6194 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 01:29 lapay написав: Волгарь написав: Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС

Тому що середні зарплати, в доларах, в РФ більше в 1,5 раза, пенсії в 2 рази. Які ще доходи, у персічних? Можна навіть бюджети порівняти 20трл руб:2,5:150млн=0,053, 1 трл грн:37млн=0,027. Виходить в два рази більше, на душу.

Оце, максимум, в два рази, і є відрив РФ від України, а по ППС буде ще менше. Тому що середні зарплати, в доларах, в РФ більше в 1,5 раза, пенсії в 2 рази. Які ще доходи, у персічних? Можна навіть бюджети порівняти 20трл руб:2,5:150млн=0,053, 1 трл грн:37млн=0,027. Виходить в два рази більше, на душу.Оце, максимум, в два рази, і є відрив РФ від України, а по ППС буде ще менше.

Росстат назвал самую распространенную зарплату в нашей стране — 23,5 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительные статистические данные за апрель. Отмечается, что именно такую зарплату получают 15-20% занятого населения страны.

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23,5 тыс. рублей — модальное значение. То есть то, которое повторяется с наибольшей частотой. Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что оно правдивее отражает уровень доходов россиян и состояние рынка труда. Между этой цифрой и среднемесячной зарплатой в целом по стране большой разрыв. Например, на текущий момент средняя зарплата равняется двум модальным окладам. В апреле 2019 года, согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников насчитывал 47,7 тыс. рублей.

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Напомним, ранее стало известно медианное значение доходов россиян. Так, 50% людей получают зарплату ниже 34,3 тыс. рублей, а остальные 50% — выше. Эта цифра Росстата тоже за апрель 2019 года. Между тем, и она значительно отличается от средней зарплаты — разрыв в более чем 10 тыс. рублей. Отклонение медианы от среднемесячного заработка — 27,9%.

https://www.gazeta.ru/business/2019/07/23/12516355.shtml

По сегодняшнему курсу 1 долл = 61,4654 руб. получаем модальную зарплату примерно 380 долл., медианную примерно 550 долл., среднюю - 770 долл.

У нас средняя за ноябрь 2019 - 10679 грн. - примерно 440 долл. (по курсу 24,33).

Медианную зарплату у нас не публикуют. Несколько месяцев назад считал по данным Госстата и писал здесь на форуме - у меня получалось что-то в районе 8000 (точно не помню), т.е. примерно 330 долл. По таблице здесь https://enovosty.com/news_economy/full/706-raspredelenie-oficialnyx-zarplat-v-ukraine-ekonomist медиана в апреле 2019 5935 грн, т.е. по сегодняшнему курсу примерно 240 долл.

На модальную тогда не обратил внимание, у нас её публично не оглашают.

Но вообще сравнение по номиналам зарплат ни о чём не говорит. Надо учитывать цены и др. расходы. По сегодняшнему курсу 1 долл = 61,4654 руб. получаем модальную зарплату примерно 380 долл., медианную примерно 550 долл., среднюю - 770 долл.У нас средняя за ноябрь 2019 - 10679 грн. - примерно 440 долл. (по курсу 24,33).Медианную зарплату у нас не публикуют. Несколько месяцев назад считал по данным Госстата и писал здесь на форуме - у меня получалось что-то в районе 8000 (точно не помню), т.е. примерно 330 долл. По таблице здесьмедиана в апреле 2019 5935 грн, т.е. по сегодняшнему курсу примерно 240 долл.На модальную тогда не обратил внимание, у нас её публично не оглашают.Но вообще сравнение по номиналам зарплат ни о чём не говорит. Надо учитывать цены и др. расходы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15151 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4312 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 01:44 ЛАД написав: budivelnik написав:

............

Спить і плаче мужик , бо для нього

російська=союз=його молодість

А тепер українська і на пів-шостого

От і мучиться , в голові розуміє що від мови пів-шостого на дванадцяту не поміняється



Прорезалось мурло?

Рассказать куда идти или сам знаешь?

Типичный жлоб, сумевший заработать и на основе этого считающий себя выше и умнее окружающих.

В 2014 тебе было 49 - вполне боеспособный возраст. Сыновья и сегодня вполне призывного возраста. Хоть кто-то из вас хоть на 10 км приближался к линии фронта?

Или только языком на форуме Родину защищать можете и на ращку лаять?

Уже дважды задавал этот вопрос. Ответить нечего?

............

budivelnik написав:............Спить і плаче мужик , бо для ньогоросійська=союз=його молодістьА тепер українська і на пів-шостогоОт і мучиться , в голові розуміє що від мови пів-шостого на дванадцяту не поміняєтьсяПрорезалось мурло?Рассказать куда идти или сам знаешь?Типичный жлоб, сумевший заработать и на основе этого считающий себя выше и умнее окружающих.В 2014 тебе было 49 - вполне боеспособный возраст. Сыновья и сегодня вполне призывного возраста. Хоть кто-то из вас хоть на 10 км приближался к линии фронта?Или только языком на форуме Родину защищать можете и на ращку лаять?Уже дважды задавал этот вопрос. Ответить нечего?............

«Бо ми знаємо, що Закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він добрий, а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом Законові Божому, але тілом закону гріховному...» (Рим 7, 14-25). «Бо ми знаємо, що Закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він добрий, а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом Законові Божому, але тілом закону гріховному...» (Рим 7, 14-25). Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27373 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5273527452755276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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