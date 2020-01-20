Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі: "Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи." https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html
Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...
До чего надоели демагоги и болтуны! Я писал конкретно о выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента. А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно. А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза".
P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве?
Ви про це:
Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті!
budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
Волгарь написав:Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС
Тому що середні зарплати, в доларах, в РФ більше в 1,5 раза, пенсії в 2 рази. Які ще доходи, у персічних? Можна навіть бюджети порівняти 20трл руб:2,5:150млн=0,053, 1 трл грн:37млн=0,027. Виходить в два рази більше, на душу. Оце, максимум, в два рази, і є відрив РФ від України, а по ППС буде ще менше.
Росстат назвал самую распространенную зарплату в нашей стране — 23,5 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительные статистические данные за апрель. Отмечается, что именно такую зарплату получают 15-20% занятого населения страны. Реклама
23,5 тыс. рублей — модальное значение. То есть то, которое повторяется с наибольшей частотой. Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что оно правдивее отражает уровень доходов россиян и состояние рынка труда. Между этой цифрой и среднемесячной зарплатой в целом по стране большой разрыв. Например, на текущий момент средняя зарплата равняется двум модальным окладам. В апреле 2019 года, согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников насчитывал 47,7 тыс. рублей. .............. Напомним, ранее стало известно медианное значение доходов россиян. Так, 50% людей получают зарплату ниже 34,3 тыс. рублей, а остальные 50% — выше. Эта цифра Росстата тоже за апрель 2019 года. Между тем, и она значительно отличается от средней зарплаты — разрыв в более чем 10 тыс. рублей. Отклонение медианы от среднемесячного заработка — 27,9%.
https://www.gazeta.ru/business/2019/07/23/12516355.shtml По сегодняшнему курсу 1 долл = 61,4654 руб. получаем модальную зарплату примерно 380 долл., медианную примерно 550 долл., среднюю - 770 долл. У нас средняя за ноябрь 2019 - 10679 грн. - примерно 440 долл. (по курсу 24,33). Медианную зарплату у нас не публикуют. Несколько месяцев назад считал по данным Госстата и писал здесь на форуме - у меня получалось что-то в районе 8000 (точно не помню), т.е. примерно 330 долл. По таблице здесь https://enovosty.com/news_economy/full/706-raspredelenie-oficialnyx-zarplat-v-ukraine-ekonomist медиана в апреле 2019 5935 грн, т.е. по сегодняшнему курсу примерно 240 долл. На модальную тогда не обратил внимание, у нас её публично не оглашают. Но вообще сравнение по номиналам зарплат ни о чём не говорит. Надо учитывать цены и др. расходы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:budivelnik написав: ............ Спить і плаче мужик , бо для нього російська=союз=його молодість А тепер українська і на пів-шостого От і мучиться , в голові розуміє що від мови пів-шостого на дванадцяту не поміняється
Прорезалось мурло? Рассказать куда идти или сам знаешь? Типичный жлоб, сумевший заработать и на основе этого считающий себя выше и умнее окружающих. В 2014 тебе было 49 - вполне боеспособный возраст. Сыновья и сегодня вполне призывного возраста. Хоть кто-то из вас хоть на 10 км приближался к линии фронта? Или только языком на форуме Родину защищать можете и на ращку лаять? Уже дважды задавал этот вопрос. Ответить нечего? ............
«Бо ми знаємо, що Закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він добрий, а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом Законові Божому, але тілом закону гріховному...» (Рим 7, 14-25).
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
ЛАД Немає віри в 34300 руб. медіальної зарплати в Росії. Бачив відео опитувань в обласних центрах Росії - рідко хто називав зарплату вище 30К. В той час як українська медіальна (десь 7500-8000 грн.) є досить правдива, по-моєму.
В ответ на Ваши длинные писания могу только повторить:
ЛАД написав:Типичный приём демагога! Ни одного аргумента, только ярлыки и выкрутасы.
ЛАД написав:Как обычно перекручивание и подтасовка.
Подробно разбирать Ваши ответы смысла не вижу. Так, для примера о мовном законе. В 2014 его принимал и отменял не Порошенко. Позже его принял Порошенко. Надеюсь, так понятно? Спасибо за совет по Барне. Вы, как понимаю, его выступление поддерживаете?
на какой Икс писать подобное
Можете отправляться на тот же самый Икс.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.