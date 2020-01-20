ЛАД написав:

Кармелюк написав: ЛАД написав: Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?



Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:

"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html



Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...

конкретно

До чего надоели демагоги и болтуны!Я писало выступлении Барны, а Вы мне об интервью президента.А что президент должен был сказать? Да и я нигде не писал, что мы по этим параметрам "впереди планеты всей". Да, возможно, в Польше, например, ситуация хуже. Да, у нас за правых радикалов голосует пара-тройка процентов (и я писал об этом). Тем не менее они есть, так же как и в других странах. И бороться с ними нужно именно пока их мало. История др. стран (в т.ч. Германии) показала, что когда они становятся силой, бороться уже поздно или, по крайней мере, очень сложно.А Вы продолжайте: "Всё хорошо, прекрасная маркиза".P.s. Что Вы скажете о забрасывании петардами митингующих против правого террора в Киеве?