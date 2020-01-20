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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5274527552765277
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 02:29

  yanyura написав:pesikot, вы собираетесь извиняться перед ЛАД'ом за ваши ничем не обоснованные обвинения в его адрес?

Подробности - Політичні дискусії

Или
Всем, кому должен, прощаю! (с)

У Вас не реальные желания. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 02:33

  ЛАД написав:
  AlexxK написав:.....
Да еще и с кем? С будивельником!
С которым сто раз зарекался вообще разговаривать!
Даже в подпись себе занес!
Действительно, или крестик или трусы :D

По сравнению с Вами будивельник светоч.
Каждый раз надеюсь, что удастся разговаривать с ним нормально.
Каждый раз убеждаюсь, что ошибся. :(

"А тепер залишаються віра, надія, любов, оці три. А найбільша між ними любов!" 1 послання до Коринтян 13:13.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 02:43

  detroytred написав:
  AlexxK написав:
  detroytred написав:......
В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой.

Так в том-то все и дело, что этот персонаж недоволен именно украинизацией, как таковой
  ЛАД написав:budivelnik
Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму) как к врагу.
Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают.

Такое впечатление, что рядом с ним постоянно стоит махровый бандеровец с проржавевшим шмайсером в руках и принуждает все время говорить по-украински.
Впрочем, погодите! Ведь наш герой значительное время своей жизни проводит на этом форуме, а все его посты преимущественно на русском языке. Так кто же его "заставляет и принуждает"? Получается, он против украинского языка в принципе, а не "недоволен некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации"?

Лучше спросим у него.

Но насколько я помню, ЛАД упирал на то, что принудительные меры по усилению украинизации играют на руку рашке, негативно воспринимаются значительной частью старшего русскоязычного поколения, чем пользуются регионалы и пр,, что ведёт отнюдь не к единству.

В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)).

Вы всё правильно написали.
Но если человеку хочется перекрутить слова оппонента, объявить его врагом, ошельмовать, то все аргументы бесполезны.
Я вчера или позавчера приводил цитату о чёрной пропаганде. Похоже, "порохоботы" другими методами работать не умеют или не хотят.
Понимаю, что "порохоботы" термин не совсем подходящий, но не могу сообразить, как их назвать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 02:49

  ЛАД написав:Вы всё правильно написали.
Но если человеку хочется перекрутить слова оппонента, объявить его врагом, ошельмовать, то все аргументы бесполезны.
Я вчера или позавчера приводил цитату о чёрной пропаганде. Похоже, "порохоботы" другими методами работать не умеют или не хотят.
Понимаю, что "порохоботы" термин не совсем подходящий, но не могу сообразить, как их назвать.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 02:53

  Кармелюк написав:.....
Ви про це:


Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті!

Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.
Но уж точно не антиукраинское выступление.
Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?
Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.
Так кто против них? Не наци?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 03:17

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Там ссылка на Украина.ру. Пробовал пройти - требует авторизацию. Лень было тратить время. Там, может, есть более точные ссылки. Вы не пробовали?

При копировании ссылки получаем следующее:

https://strana.ua/sunsite/utils/contedit/%20https:/ukraina.ru/interview/20200117/1026357381.html?fbclid=IwAR1P74z2X94LPqPAGOL2mBoO-IHGB8zQClookwKoZW3-DrNJGJgZq5bGr1k

Обрезаем ненужное спереди и сзади (выделяю ненужное наклоном, нужное жирным) - получаем прямую ссылку, без авторизации:

https:/ukraina.ru/interview/20200117/1026357381.html

Но без VPN не открывается.

Спасибо!
Посмотрел. Действительно, интервью с Богданом Беспалько. И, действительно, он все так и сказал.
Ну, ему бы "очень хотелось". Т.е. это не фейк, а его желание. Мало ли какие у кого желания. :)
Хотя не исключаю принципиальной возможности какой-нибудь записи в духе его желания.
ЛАД
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