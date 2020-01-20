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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 21 січ, 2020 02:29
yanyura написав:pesikot
, вы собираетесь извиняться перед ЛАД
'ом за ваши ничем не обоснованные обвинения в его адрес?
Подробности - Політичні дискусії
Или
Всем, кому должен, прощаю! (с)
У Вас не реальные желания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 02:33
ЛАД написав: AlexxK написав:
.....
Да еще и с кем? С будивельником!
С которым сто раз зарекался вообще разговаривать!
Даже в подпись себе занес!
Действительно, или крестик или трусы
По сравнению с Вами будивельник светоч.
Каждый раз надеюсь, что удастся разговаривать с ним нормально.
Каждый раз убеждаюсь, что ошибся.
"А тепер залишаються віра, надія, любов, оці три. А найбільша між ними любов!" 1 послання до Коринтян 13:13.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 02:43
detroytred написав: AlexxK написав: detroytred написав:
......
В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой.
Так в том-то все и дело, что этот персонаж недоволен именно украинизацией, как таковой
ЛАД написав:budivelnik
Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально
буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму)
как к врагу.
Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают.
Такое впечатление, что рядом с ним постоянно стоит махровый бандеровец с проржавевшим шмайсером в руках и принуждает все время говорить по-украински.
Впрочем, погодите! Ведь наш герой значительное время своей жизни проводит на этом форуме, а все его посты преимущественно на русском языке. Так кто же его "заставляет и принуждает"? Получается, он против украинского языка в принципе, а не "недоволен некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации"?
Лучше спросим у него.
Но насколько я помню, ЛАД упирал на то, что принудительные меры по усилению украинизации играют на руку рашке, негативно воспринимаются значительной частью старшего русскоязычного поколения, чем пользуются регионалы и пр,, что ведёт отнюдь не к единству.
В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)).
Вы всё правильно написали.
Но если человеку хочется перекрутить слова оппонента, объявить его врагом, ошельмовать, то все аргументы бесполезны.
Я вчера или позавчера приводил цитату о чёрной пропаганде. Похоже, "порохоботы" другими методами работать не умеют или не хотят.
Понимаю, что "порохоботы" термин не совсем подходящий, но не могу сообразить, как их назвать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 02:49
ЛАД написав:
Вы всё правильно написали.
Но если человеку хочется перекрутить слова оппонента, объявить его врагом, ошельмовать, то все аргументы бесполезны.
Я вчера или позавчера приводил цитату о чёрной пропаганде. Похоже, "порохоботы" другими методами работать не умеют или не хотят.
Понимаю, что "порохоботы" термин не совсем подходящий, но не могу сообразить, как их назвать.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 02:53
Кармелюк написав:
.....
Ви про це:
Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті!
Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.
Но уж точно не антиукраинское выступление.
Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?
Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.
Так кто против них? Не наци?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 03:17
yanyura написав: ЛАД написав:
Там ссылка на Украина.ру. Пробовал пройти - требует авторизацию. Лень было тратить время. Там, может, есть более точные ссылки. Вы не пробовали?
При копировании ссылки получаем следующее:https://strana.ua/sunsite/utils/contedit/%20https:/ukraina.ru/interview/20200117/1026357381.html?fbclid=IwAR1P74z2X94LPqPAGOL2mBoO-IHGB8zQClookwKoZW3-DrNJGJgZq5bGr1k
Обрезаем ненужное спереди и сзади (выделяю ненужное наклоном, нужное жирным) - получаем прямую ссылку, без авторизации:
https:/ukraina.ru/interview/20200117/1026357381.html
Но без VPN не открывается.
Спасибо!
Посмотрел. Действительно, интервью с Богданом Беспалько. И, действительно, он все так и сказал.
Ну, ему бы "очень хотелось". Т.е. это не фейк, а его желание. Мало ли какие у кого желания.
Хотя не исключаю принципиальной возможности какой-нибудь записи в духе его желания.
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