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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5274527552765277 Додано: Вів 21 січ, 2020 02:43 detroytred написав: AlexxK написав: detroytred написав: ......

В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой. ......В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой.

Так в том-то все и дело, что этот персонаж недоволен именно украинизацией, как таковой

ЛАД написав: budivelnik

Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму) как к врагу.

Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают. Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то ябуду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться ккак к врагу.Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают.

Такое впечатление, что рядом с ним постоянно стоит махровый бандеровец с проржавевшим шмайсером в руках и принуждает все время говорить по-украински.

Впрочем, погодите! Ведь наш герой значительное время своей жизни проводит на этом форуме, а все его посты преимущественно на русском языке. Так кто же его "заставляет и принуждает"? Получается, он против украинского языка в принципе, а не "недоволен некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации"? Так в том-то все и дело, что этот персонаж недоволен именно украинизацией, как таковойТакое впечатление, что рядом с ним постоянно стоит махровый бандеровец с проржавевшим шмайсером в руках и принуждает все время говорить по-украински.Впрочем, погодите! Ведь наш герой значительное время своей жизни проводит на этом форуме, а все его посты преимущественно на русском языке. Так кто же его "заставляет и принуждает"? Получается, он против украинского языка в принципе, а не "недоволен некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации"?

Лучше спросим у него.



Но насколько я помню, ЛАД упирал на то, что принудительные меры по усилению украинизации играют на руку рашке, негативно воспринимаются значительной частью старшего русскоязычного поколения, чем пользуются регионалы и пр,, что ведёт отнюдь не к единству.



В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)). Лучше спросим у него.Но насколько я помню, ЛАД упирал на то, что принудительные меры по усилению украинизации играют на руку рашке, негативно воспринимаются значительной частью старшего русскоязычного поколения, чем пользуются регионалы и пр,, что ведёт отнюдь не к единству.В Украине быть против украинизации в принципе (вообще) -- ну это как бы уж очень занадто (неадекватно)).

Вы всё правильно написали.

Но если человеку хочется перекрутить слова оппонента, объявить его врагом, ошельмовать, то все аргументы бесполезны.

Я вчера или позавчера приводил цитату о чёрной пропаганде. Похоже, "порохоботы" другими методами работать не умеют или не хотят.

Понимаю, что "порохоботы" термин не совсем подходящий, но не могу сообразить, как их назвать. Вы всё правильно написали.Но если человеку хочется перекрутить слова оппонента, объявить его врагом, ошельмовать, то все аргументы бесполезны.Я вчера или позавчера приводил цитату о чёрной пропаганде. Похоже, "порохоботы" другими методами работать не умеют или не хотят.Понимаю, что "порохоботы" термин не совсем подходящий, но не могу сообразить, как их назвать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15158 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4312 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 02:49 ЛАД написав: Вы всё правильно написали.

Но если человеку хочется перекрутить слова оппонента, объявить его врагом, ошельмовать, то все аргументы бесполезны.

Я вчера или позавчера приводил цитату о чёрной пропаганде. Похоже, "порохоботы" другими методами работать не умеют или не хотят.

Понимаю, что "порохоботы" термин не совсем подходящий, но не могу сообразить, как их назвать. Вы всё правильно написали.Но если человеку хочется перекрутить слова оппонента, объявить его врагом, ошельмовать, то все аргументы бесполезны.Я вчера или позавчера приводил цитату о чёрной пропаганде. Похоже, "порохоботы" другими методами работать не умеют или не хотят.Понимаю, что "порохоботы" термин не совсем подходящий, но не могу сообразить, как их назвать.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27374 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 02:53 Кармелюк написав: .....

Ви про це:





Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті! .....Ви про це:Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті!

Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.

Но уж точно не антиукраинское выступление.

Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?

Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.

Так кто против них? Не наци? Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.Но уж точно не антиукраинское выступление.Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.Так кто против них? Не наци? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15158 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4312 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 03:17 yanyura написав: ЛАД написав: Там ссылка на Украина.ру. Пробовал пройти - требует авторизацию. Лень было тратить время. Там, может, есть более точные ссылки. Вы не пробовали? Там ссылка на Украина.ру. Пробовал пройти - требует авторизацию. Лень было тратить время. Там, может, есть более точные ссылки. Вы не пробовали?

При копировании ссылки получаем следующее:



https://strana.ua/sunsite/utils/contedit/%20https:/ukraina.ru/interview/20200117/1026357381.html?fbclid=IwAR1P74z2X94LPqPAGOL2mBoO-IHGB8zQClookwKoZW3-DrNJGJgZq5bGr1k



Обрезаем ненужное спереди и сзади (выделяю ненужное наклоном, нужное жирным) - получаем прямую ссылку, без авторизации:



https:/ukraina.ru/interview/20200117/1026357381.html



Но без VPN не открывается. При копировании ссылки получаем следующее:https://strana.ua/sunsite/utils/contedit/%20?fbclid=IwAR1P74z2X94LPqPAGOL2mBoO-IHGB8zQClookwKoZW3-DrNJGJgZq5bGr1kОбрезаем ненужное спереди и сзади (выделяю ненужное наклоном, нужное жирным) - получаем прямую ссылку, без авторизации:https:/ukraina.ru/interview/20200117/1026357381.htmlНо без VPN не открывается.

Спасибо!

Посмотрел. Действительно, интервью с Богданом Беспалько. И, действительно, он все так и сказал.

Ну, ему бы "очень хотелось". Т.е. это не фейк, а его желание. Мало ли какие у кого желания.

Хотя не исключаю принципиальной возможности какой-нибудь записи в духе его желания. Спасибо!Посмотрел. Действительно, интервью с Богданом Беспалько. И, действительно, он все так и сказал.Ну, ему бы "очень хотелось". Т.е. это не фейк, а его желание. Мало ли какие у кого желания.Хотя не исключаю принципиальной возможности какой-нибудь записи в духе его желания. ЛАД 2 Повідомлень: 15158 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4312 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 04:02 https://strana.ua/articles/analysis/245466-malo-rtov-pochemu-ukraintsy-nachali-menshe-est-i-chem-eto-opasno-dlja-ekonomiki.html - "Стало мало ртов. Как массовая миграция влияет на внутреннее потребление и что это значит для экономики"



Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали.

Учитывая, что здесь многим день ходить по ссылкам, привожу цитаты. Простите за длину.

Так, через отечественную розницу в 2018 году было продано 213,9 тысяч тонн мяса, 128,9 тысяч тонн мясных изделий, 70,7 тысяч тонн рыбы, 88,6 тыс тонн сыров, 22,6 тысяч тонн сливочного масла, 93,7 тысяч тонн подсолнечного масла, около 170 тысяч тонн сахара, 422,8 тысяч тонн хлеба, 172,5 тысяч тонн кондитерских изделий, 115,4 тыс тонн муки, 200,6 тысяч тонн круп, 163 тысячи тонн макарон, 519 тысяч тонн овощей, 414,7 тысяч тонн фруктов и т.д





Если сравнивать с 2015 годом (к слову, самом неблагополучном в социально-экономическом плане годе за последние 10 лет), то практически по всем группам — серьезное проседание. Так, мяса в 2015 году через розницу продали 243 тысячи тонн, колбас — около 149 тысячи тонн, рыбы— 72,2 тысячи тонн, сливочного масла — 30,7, тысячи, подсолнечного масла 111,2 тысячи, сахара — 190,8 тысяч тонн, хлеба — 457,7 тысяч тонн.



Муки в 2015 году украинцы купили 147 тысяч тонн, что больше чем на 30 тысяч тонн превышает показатели 2018 года. То есть, по большинству категорий идет снижение реального потребления — на 10-15%, а по некоторым — еще больше.



В прошлом году, по оценочным данным экспертов, украинцы купили основных продуктов меньше еще на 3-5%.

При этом снижение продаж по основным продуктовым группам шло постепенно. Скажем, если в 2015 году мяса реализовали около 243 тысяч тонн, то в 2016 году — 222 тысячи тонн. В 2017 году показатель резко упал — до 195,7 тысяч тонн, а в 2018 году снова немного выровнялся до 213,9 тысяч тонн.



То есть, тенденцию нельзя списать на "разовый" выезд трудовых мигрантов.

......

При этом денежные показатели розницы постоянно растут. За 11 месяцев прошлого года, по сравнению с аналогичными показателями 2018 года, обороты увеличились на 10,4%. "Торговля является драйвером экономики. Если экономика в целом растет на 3% в год, то торговля — на 10%", — отмечает Алексей Кущ.



Но, понятно, такую динамику обеспечивает, в первую очередь, рост цен, который по продуктовой корзине опережает инфляцию. Скажем, в прошлом году при инфляции ниже 5% многие продуты питания подорожали на 8-15%. - "Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали.Учитывая, что здесь многим день ходить по ссылкам, привожу цитаты. Простите за длину. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15158 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4312 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5274527552765277 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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