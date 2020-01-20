Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вы всё правильно написали. Но если человеку хочется перекрутить слова оппонента, объявить его врагом, ошельмовать, то все аргументы бесполезны. Я вчера или позавчера приводил цитату о чёрной пропаганде. Похоже, "порохоботы" другими методами работать не умеют или не хотят. Понимаю, что "порохоботы" термин не совсем подходящий, но не могу сообразить, как их назвать.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Тоді скажу. В роки моєї чудової юності серед моїх друзів вживався такий популярний вислів, який, в даному випадку, дуже ємко характеризує те, що показано для "страждальців" в Україні від фашизму, націоналізму, антисемітизму, ксенофобії і далі по списку: цирк на дроті!
Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей. Но уж точно не антиукраинское выступление. Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами? Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали. Так кто против них? Не наци?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Спасибо! Посмотрел. Действительно, интервью с Богданом Беспалько. И, действительно, он все так и сказал. Ну, ему бы "очень хотелось". Т.е. это не фейк, а его желание. Мало ли какие у кого желания. Хотя не исключаю принципиальной возможности какой-нибудь записи в духе его желания.
Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали. Учитывая, что здесь многим день ходить по ссылкам, привожу цитаты. Простите за длину.
Так, через отечественную розницу в 2018 году было продано 213,9 тысяч тонн мяса, 128,9 тысяч тонн мясных изделий, 70,7 тысяч тонн рыбы, 88,6 тыс тонн сыров, 22,6 тысяч тонн сливочного масла, 93,7 тысяч тонн подсолнечного масла, около 170 тысяч тонн сахара, 422,8 тысяч тонн хлеба, 172,5 тысяч тонн кондитерских изделий, 115,4 тыс тонн муки, 200,6 тысяч тонн круп, 163 тысячи тонн макарон, 519 тысяч тонн овощей, 414,7 тысяч тонн фруктов и т.д
Если сравнивать с 2015 годом (к слову, самом неблагополучном в социально-экономическом плане годе за последние 10 лет), то практически по всем группам — серьезное проседание. Так, мяса в 2015 году через розницу продали 243 тысячи тонн, колбас — около 149 тысячи тонн, рыбы— 72,2 тысячи тонн, сливочного масла — 30,7, тысячи, подсолнечного масла 111,2 тысячи, сахара — 190,8 тысяч тонн, хлеба — 457,7 тысяч тонн.
Муки в 2015 году украинцы купили 147 тысяч тонн, что больше чем на 30 тысяч тонн превышает показатели 2018 года. То есть, по большинству категорий идет снижение реального потребления — на 10-15%, а по некоторым — еще больше.
В прошлом году, по оценочным данным экспертов, украинцы купили основных продуктов меньше еще на 3-5%. При этом снижение продаж по основным продуктовым группам шло постепенно. Скажем, если в 2015 году мяса реализовали около 243 тысяч тонн, то в 2016 году — 222 тысячи тонн. В 2017 году показатель резко упал — до 195,7 тысяч тонн, а в 2018 году снова немного выровнялся до 213,9 тысяч тонн.
То есть, тенденцию нельзя списать на "разовый" выезд трудовых мигрантов. ...... При этом денежные показатели розницы постоянно растут. За 11 месяцев прошлого года, по сравнению с аналогичными показателями 2018 года, обороты увеличились на 10,4%. "Торговля является драйвером экономики. Если экономика в целом растет на 3% в год, то торговля — на 10%", — отмечает Алексей Кущ.
Но, понятно, такую динамику обеспечивает, в первую очередь, рост цен, который по продуктовой корзине опережает инфляцию. Скажем, в прошлом году при инфляции ниже 5% многие продуты питания подорожали на 8-15%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:Народу здається що він багато платить Я десяток разів пропонував народу зробити підрахунок 2000 грн/місяць - Держава з податків народу платить на дитину яка вчиться 2000 грн/місяць Держава платить пенсіонеру 1000 грн/місяць -Держава платить субсидій І на ці всі виплати працює і сплачує податки всього 1 працівник. Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
Якщо питання в такому форматі, то середньостатистичний легально працюючий платить більше. Пенсія платиться з ЄСВ, а середнє ЄСВ 3000 грн. Щодо витрат, то середній студент ЗВО бюджетник - 50 тис.
Вы не привели источник, но очень сомневаюсь, что там было написано именно ПОЛУЧАТЬ 2700 долларов в месяц. А вот ВВП по ППС (думаю речь шла именно о нем), действительно превысит 30 000 долларов в год на человека, и составит именно 2 500+ долларов в месяц. В остальном (100 м2 жилья на семью), то этот показатель очень близок - он составляет в среднем 27,5 м2 на человека, или 82,5 м2 на семью из 3-х человек, и инфляция действительно достигла 3% уже по итогам 19-го года.
budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
Я користуюсь статистикою , а не враженнями Статистика - середня зарплата 9900 грн.... Таким чином -середню офіційну в 20000 отримують трохи більше 10% населення
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69