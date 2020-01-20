Так, через отечественную розницу в 2018 году было продано 213,9 тысяч тонн мяса, 128,9 тысяч тонн мясных изделий, 70,7 тысяч тонн рыбы, 88,6 тыс тонн сыров, 22,6 тысяч тонн сливочного масла, 93,7 тысяч тонн подсолнечного масла, около 170 тысяч тонн сахара, 422,8 тысяч тонн хлеба, 172,5 тысяч тонн кондитерских изделий, 115,4 тыс тонн муки, 200,6 тысяч тонн круп, 163 тысячи тонн макарон, 519 тысяч тонн овощей, 414,7 тысяч тонн фруктов и т.д





Если сравнивать с 2015 годом (к слову, самом неблагополучном в социально-экономическом плане годе за последние 10 лет), то практически по всем группам — серьезное проседание. Так, мяса в 2015 году через розницу продали 243 тысячи тонн, колбас — около 149 тысячи тонн, рыбы— 72,2 тысячи тонн, сливочного масла — 30,7, тысячи, подсолнечного масла 111,2 тысячи, сахара — 190,8 тысяч тонн, хлеба — 457,7 тысяч тонн.



Муки в 2015 году украинцы купили 147 тысяч тонн, что больше чем на 30 тысяч тонн превышает показатели 2018 года. То есть, по большинству категорий идет снижение реального потребления — на 10-15%, а по некоторым — еще больше.



В прошлом году, по оценочным данным экспертов, украинцы купили основных продуктов меньше еще на 3-5%.

При этом снижение продаж по основным продуктовым группам шло постепенно. Скажем, если в 2015 году мяса реализовали около 243 тысяч тонн, то в 2016 году — 222 тысячи тонн. В 2017 году показатель резко упал — до 195,7 тысяч тонн, а в 2018 году снова немного выровнялся до 213,9 тысяч тонн.



То есть, тенденцию нельзя списать на "разовый" выезд трудовых мигрантов.

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При этом денежные показатели розницы постоянно растут. За 11 месяцев прошлого года, по сравнению с аналогичными показателями 2018 года, обороты увеличились на 10,4%. "Торговля является драйвером экономики. Если экономика в целом растет на 3% в год, то торговля — на 10%", — отмечает Алексей Кущ.



Но, понятно, такую динамику обеспечивает, в первую очередь, рост цен, который по продуктовой корзине опережает инфляцию. Скажем, в прошлом году при инфляции ниже 5% многие продуты питания подорожали на 8-15%.