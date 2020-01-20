Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы. В 8-ом году этот прогноз долго обсуждался, ставилась задача догнать по ВВП Португалию. И судя по цифрам, это вполне реально. Portugal 2018 33,415.4 Russian Federation 2018 27,147.3 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=PT В 2007-ом, на базе данных которого писался этот прогноз, данные были следующие Portugal 2007 25,708.2 Russian Federation 2007 16,648.2 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 В 2020-ом, весьма вероятно, этот показатель в РФ превзойдет 30 000 долларов, в Португалии, в зависимости от крос-курса ЕВРО/USD - на 1-1,5%
budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
Я користуюсь статистикою , а не враженнями Статистика - середня зарплата 9900 грн.... Таким чином -середню офіційну в 20000 отримують трохи більше 10% населення
Статистика не демонструє розподілення, і воно аж ніяк не нормальне, то ж ваша оцінка в 10% необґрунтована. Та й навіть якщо 10%. Це дуже багато, а якщо вести мову про присутніх, то найменш оплачувана ланка суспільства на фінансових форумах не звисає, тож тут частка тих, хто заробляє від 25 тис до податків думаю не менше половини. І це мова була тільки про ПДФО та ВЗ. Додамо ПДВ - і вже з середньої ЗП за держстатом вийде майже 5000. А якщо ЄСВ, що хоч сплачується роботодавцем, але з фонду оплати праці - то взагалі вийде більшість населення. Хоча, з ЄСВ не так просто, це не податок в прямому сенсі, він не йде в бюджет, й на його основі рахуються майбутні пенсійні виплати, тож я й не включав його одразу