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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5275527652775278 Додано: Вів 21 січ, 2020 10:52 Aps написав: Волгарь написав: Вы не привели источник, но очень сомневаюсь, что там было написано именно ПОЛУЧАТЬ 2700 долларов в месяц. Вы не привели источник, но очень сомневаюсь, что там было написано именно ПОЛУЧАТЬ 2700 долларов в месяц.



Вот что то не верится что сомневаетесь. )

https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html Вот что то не верится что сомневаетесь. )

Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник . А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы. В 8-ом году этот прогноз долго обсуждался, ставилась задача догнать по ВВП Португалию. И судя по цифрам, это вполне реально.

Portugal 2018 33,415.4

Russian Federation 2018 27,147.3

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=PT

В 2007-ом, на базе данных которого писался этот прогноз, данные были следующие

Portugal 2007 25,708.2

Russian Federation 2007 16,648.2

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990

В 2020-ом, весьма вероятно, этот показатель в РФ превзойдет 30 000 долларов, в Португалии, в зависимости от крос-курса ЕВРО/USD - на 1-1,5% Этот источник - статья журналюшки,. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы. В 8-ом году этот прогноз долго обсуждался, ставилась задача догнать по ВВП Португалию. И судя по цифрам, это вполне реально.В 2007-ом, на базе данных которого писался этот прогноз, данные были следующиеВ 2020-ом, весьма вероятно, этот показатель в РФ превзойдет 30 000 долларов, в Португалии, в зависимости от крос-курса ЕВРО/USD - на 1-1,5% Волгарь Повідомлень: 7472 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 10:58 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Faceless написав: budivelnik написав: Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків? Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само. Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само. Я користуюсь статистикою , а не враженнями

Статистика - середня зарплата 9900 грн....

Таким чином -середню офіційну в 20000 отримують трохи більше 10% населення Я користуюсь статистикою , а не враженнямиСтатистика - середня зарплата 9900 грн....Таким чином -середню офіційну в 20000 отримують трохи більше 10% населення



Статистика не демонструє розподілення, і воно аж ніяк не нормальне, то ж ваша оцінка в 10% необґрунтована.

Та й навіть якщо 10%. Це дуже багато, а якщо вести мову про присутніх, то найменш оплачувана ланка суспільства на фінансових форумах не звисає, тож тут частка тих, хто заробляє від 25 тис до податків думаю не менше половини.

І це мова була тільки про ПДФО та ВЗ.

Додамо ПДВ - і вже з середньої ЗП за держстатом вийде майже 5000. А якщо ЄСВ, що хоч сплачується роботодавцем, але з фонду оплати праці - то взагалі вийде більшість населення. Хоча, з ЄСВ не так просто, це не податок в прямому сенсі, він не йде в бюджет, й на його основі рахуються майбутні пенсійні виплати, тож я й не включав його одразу Статистика не демонструє розподілення, і воно аж ніяк не нормальне, то ж ваша оцінка в 10% необґрунтована.Та й навіть якщо 10%. Це дуже багато, а якщо вести мову про присутніх, то найменш оплачувана ланка суспільства на фінансових форумах не звисає, тож тут частка тих, хто заробляє від 25 тис до податків думаю не менше половини.І це мова була тільки про ПДФО та ВЗ.Додамо ПДВ - і вже з середньої ЗП за держстатом вийде майже 5000. А якщо ЄСВ, що хоч сплачується роботодавцем, але з фонду оплати праці - то взагалі вийде більшість населення. Хоча, з ЄСВ не так просто, це не податок в прямому сенсі, він не йде в бюджет, й на його основі рахуються майбутні пенсійні виплати, тож я й не включав його одразу Faceless

Модератор Повідомлень: 26319 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1138 раз. Подякували: 6194 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5275527652775278 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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