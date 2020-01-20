RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5275527652775278
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:52

  Aps написав:
  Волгарь написав:Вы не привели источник, но очень сомневаюсь, что там было написано именно ПОЛУЧАТЬ 2700 долларов в месяц.


Вот что то не верится что сомневаетесь. )
https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html

Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы. В 8-ом году этот прогноз долго обсуждался, ставилась задача догнать по ВВП Португалию. И судя по цифрам, это вполне реально.
Portugal 2018 33,415.4
Russian Federation 2018 27,147.3
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=PT
В 2007-ом, на базе данных которого писался этот прогноз, данные были следующие
Portugal 2007 25,708.2
Russian Federation 2007 16,648.2
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990
В 2020-ом, весьма вероятно, этот показатель в РФ превзойдет 30 000 долларов, в Португалии, в зависимости от крос-курса ЕВРО/USD - на 1-1,5%
Волгарь
 
Повідомлень: 7472
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:58

Re: Політичні дискусії

budivelnik написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
Я користуюсь статистикою , а не враженнями
Статистика - середня зарплата 9900 грн....
Таким чином -середню офіційну в 20000 отримують трохи більше 10% населення


Статистика не демонструє розподілення, і воно аж ніяк не нормальне, то ж ваша оцінка в 10% необґрунтована.
Та й навіть якщо 10%. Це дуже багато, а якщо вести мову про присутніх, то найменш оплачувана ланка суспільства на фінансових форумах не звисає, тож тут частка тих, хто заробляє від 25 тис до податків думаю не менше половини.
І це мова була тільки про ПДФО та ВЗ.
Додамо ПДВ - і вже з середньої ЗП за держстатом вийде майже 5000. А якщо ЄСВ, що хоч сплачується роботодавцем, але з фонду оплати праці - то взагалі вийде більшість населення. Хоча, з ЄСВ не так просто, це не податок в прямому сенсі, він не йде в бюджет, й на його основі рахуються майбутні пенсійні виплати, тож я й не включав його одразу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26319
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 6194 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 5275527652775278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.