Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы. В 8-ом году этот прогноз долго обсуждался, ставилась задача догнать по ВВП Португалию. И судя по цифрам, это вполне реально. Portugal 2018 33,415.4 Russian Federation 2018 27,147.3 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=PT В 2007-ом, на базе данных которого писался этот прогноз, данные были следующие Portugal 2007 25,708.2 Russian Federation 2007 16,648.2 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 В 2020-ом, весьма вероятно, этот показатель в РФ превзойдет 30 000 долларов, в Португалии, в зависимости от крос-курса ЕВРО/USD - на 1-1,5%
budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
Я користуюсь статистикою , а не враженнями Статистика - середня зарплата 9900 грн.... Таким чином -середню офіційну в 20000 отримують трохи більше 10% населення
Статистика не демонструє розподілення, і воно аж ніяк не нормальне, то ж ваша оцінка в 10% необґрунтована. Та й навіть якщо 10%. Це дуже багато, а якщо вести мову про присутніх, то найменш оплачувана ланка суспільства на фінансових форумах не звисає, тож тут частка тих, хто заробляє від 25 тис до податків думаю не менше половини. І це мова була тільки про ПДФО та ВЗ. Додамо ПДВ - і вже з середньої ЗП за держстатом вийде майже 5000. А якщо ЄСВ, що хоч сплачується роботодавцем, але з фонду оплати праці - то взагалі вийде більшість населення. Хоча, з ЄСВ не так просто, це не податок в прямому сенсі, він не йде в бюджет, й на його основі рахуються майбутні пенсійні виплати, тож я й не включав його одразу
ЛАД написав:Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей. Но уж точно не антиукраинское выступление. Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами? Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали. Так кто против них? Не наци?
От я читаю ваші дискусії ( напевно так ) і до мене не доходить все одно - для чого ми всі це обговорюємо в принципі . Ну ще чисто політичні загальні речі - зрозуміло . Але обмежені в людях , часі і просторі - не розумію . Журналісти розкручують будь-яку негативну інформацію - чомусь це мейнстрім скрізь зараз . І народ на це підсідає і дуже активно реагує - позитивний зворотній зв"язок . Є якась кількість людей з крайніми поглядами - Ви це самі добре знаєте , що їх у нас мало . Так вони є скрізь у світі так само . Не вони визначають погляди суспільства в цілому . Вони провокують , дратують , переходять межі . Свідомо чи несвідомо вони відволікають людей від реально важливих питань . От як приклад Правий сектор - зараз ті , хто там залишився - реально воюють з ворогом . І їх в повсякденному житті не видно і не чутно . Вони роблять реальну і корисну справу . Спочатку чи робили - зовсім не впевнений . Оці теперішні різні провокатори - нічого корисного не роблять для людей і країни . Причому незалежно від того - про що вони виступають - хоч екологічні , хоч політичні , хоч "економічні" . Якби це були реально економічні вимоги працюючих - проти пенсійної реформи , чи там страйк загальний вчителів за підвищення обіцяне зарплати , чи щось таке - це в загальному був би позитив ... А так це все сприймається просто як чергове замовлення невідомо ( чи відомо ) кого , які захищають якісь грошові інтереси капіталу ...
Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы.
А як вам таке : Колишній голова Інтерполу Мен Хунвей засуджений до 13,5 років в'язниці. Про це повідомляє Reuters. У жовтні 2018 року стало відомо про зникнення глави Інтерполу. Мен Хунвей тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня. Пізніше в Китаї повідомили, що він перебуває під слідством. https://www.rbc.ua/ukr/news/kitae-obyav ... 90877.html
Оце приклад для усіх ... І одночасно показник того , що всі кар"єристи продаються ...
Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности - увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году (70 процентов).
Т.е. как говорили во времена СССР, ПЛАН И ФАКТ -100% (более того, с большой долей вероятности по итогам 2020-го этот показатель будет БОЛЬШЕ 30 000 долларов на человека). Получается, что и по ВВП, и по инфляции, и по обеспеченности жильем реальные показатели почти совпадают с плановыми, не так ли? Согласитесь, что так бывает далеко не всегда - мне вспоминается, как 30 лет назад в Киеве много писали о будущей независимой Украине, 2-ой Франции. И вот тут попали пальцем в небо - мало того, что наличное население нынешней Украины почти вдвое меньше, чем во Франции, так номинальный среднедушевой ВВП меньше в 15 раз!!!, а по ППС - почти в 5.