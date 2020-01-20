Додано: Вів 21 січ, 2020 11:24

ЛАД написав: Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.

Но уж точно не антиукраинское выступление.

Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?

Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.

Так кто против них? Не наци? Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.Но уж точно не антиукраинское выступление.Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.Так кто против них? Не наци?

От я читаю ваші дискусії ( напевно так ) і до мене не доходить все одно - для чого ми всі це обговорюємо в принципі .Ну ще чисто політичні загальні речі - зрозуміло . Але обмежені в людях , часі і просторі - не розумію . Журналісти розкручують будь-яку негативну інформацію - чомусь це мейнстрім скрізь зараз . І народ на це підсідає і дуже активно реагує - позитивний зворотній зв"язок . Є якась кількість людей з крайніми поглядами - Ви це самі добре знаєте , що їх у нас мало . Так вони є скрізь у світі так само . Не вони визначають погляди суспільства в цілому . Вони провокують , дратують , переходять межі . Свідомо чи несвідомо вони відволікають людей від реально важливих питань . От як приклад Правий сектор - зараз ті , хто там залишився - реально воюють з ворогом . І їх в повсякденному житті не видно і не чутно . Вони роблять реальну і корисну справу . Спочатку чи робили - зовсім не впевнений . Оці теперішні різні провокатори - нічого корисного не роблять для людей і країни . Причому незалежно від того - про що вони виступають - хоч екологічні , хоч політичні , хоч "економічні" . Якби це були реально економічні вимоги працюючих - проти пенсійної реформи , чи там страйк загальний вчителів за підвищення обіцяне зарплати , чи щось таке - це в загальному був би позитив ... А так це все сприймається просто як чергове замовлення невідомо ( чи відомо ) кого , які захищають якісь грошові інтереси капіталу ...