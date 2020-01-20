Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы. В 8-ом году этот прогноз долго обсуждался, ставилась задача догнать по ВВП Португалию. И судя по цифрам, это вполне реально. Portugal 2018 33,415.4 Russian Federation 2018 27,147.3 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=PT В 2007-ом, на базе данных которого писался этот прогноз, данные были следующие Portugal 2007 25,708.2 Russian Federation 2007 16,648.2 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 В 2020-ом, весьма вероятно, этот показатель в РФ превзойдет 30 000 долларов, в Португалии, в зависимости от крос-курса ЕВРО/USD - на 1-1,5%
budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
Я користуюсь статистикою , а не враженнями Статистика - середня зарплата 9900 грн.... Таким чином -середню офіційну в 20000 отримують трохи більше 10% населення
Статистика не демонструє розподілення, і воно аж ніяк не нормальне, то ж ваша оцінка в 10% необґрунтована. Та й навіть якщо 10%. Це дуже багато, а якщо вести мову про присутніх, то найменш оплачувана ланка суспільства на фінансових форумах не звисає, тож тут частка тих, хто заробляє від 25 тис до податків думаю не менше половини. І це мова була тільки про ПДФО та ВЗ. Додамо ПДВ - і вже з середньої ЗП за держстатом вийде майже 5000. А якщо ЄСВ, що хоч сплачується роботодавцем, але з фонду оплати праці - то взагалі вийде більшість населення. Хоча, з ЄСВ не так просто, це не податок в прямому сенсі, він не йде в бюджет, й на його основі рахуються майбутні пенсійні виплати, тож я й не включав його одразу
ЛАД написав:Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей. Но уж точно не антиукраинское выступление. Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами? Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали. Так кто против них? Не наци?
От я читаю ваші дискусії ( напевно так ) і до мене не доходить все одно - для чого ми всі це обговорюємо в принципі . Ну ще чисто політичні загальні речі - зрозуміло . Але обмежені в людях , часі і просторі - не розумію . Журналісти розкручують будь-яку негативну інформацію - чомусь це мейнстрім скрізь зараз . І народ на це підсідає і дуже активно реагує - позитивний зворотній зв"язок . Є якась кількість людей з крайніми поглядами - Ви це самі добре знаєте , що їх у нас мало . Так вони є скрізь у світі так само . Не вони визначають погляди суспільства в цілому . Вони провокують , дратують , переходять межі . Свідомо чи несвідомо вони відволікають людей від реально важливих питань . От як приклад Правий сектор - зараз ті , хто там залишився - реально воюють з ворогом . І їх в повсякденному житті не видно і не чутно . Вони роблять реальну і корисну справу . Спочатку чи робили - зовсім не впевнений . Оці теперішні різні провокатори - нічого корисного не роблять для людей і країни . Причому незалежно від того - про що вони виступають - хоч екологічні , хоч політичні , хоч "економічні" . Якби це були реально економічні вимоги працюючих - проти пенсійної реформи , чи там страйк загальний вчителів за підвищення обіцяне зарплати , чи щось таке - це в загальному був би позитив ... А так це все сприймається просто як чергове замовлення невідомо ( чи відомо ) кого , які захищають якісь грошові інтереси капіталу ...
Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы.
А як вам таке : Колишній голова Інтерполу Мен Хунвей засуджений до 13,5 років в'язниці. Про це повідомляє Reuters. У жовтні 2018 року стало відомо про зникнення глави Інтерполу. Мен Хунвей тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня. Пізніше в Китаї повідомили, що він перебуває під слідством. https://www.rbc.ua/ukr/news/kitae-obyav ... 90877.html
Оце приклад для усіх ... І одночасно показник того , що всі кар"єристи продаються ...
Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности - увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году (70 процентов).
Т.е. как говорили во времена СССР, ПЛАН И ФАКТ -100% (более того, с большой долей вероятности по итогам 2020-го этот показатель будет БОЛЬШЕ 30 000 долларов на человека). Получается, что и по ВВП, и по инфляции, и по обеспеченности жильем реальные показатели почти совпадают с плановыми, не так ли? Согласитесь, что так бывает далеко не всегда - мне вспоминается, как 30 лет назад в Киеве много писали о будущей независимой Украине, 2-ой Франции. И вот тут попали пальцем в небо - мало того, что наличное население нынешней Украины почти вдвое меньше, чем во Франции, так номинальный среднедушевой ВВП меньше в 15 раз!!!, а по ППС - почти в 5.
andrijk777 написав:ЛАД Немає віри в 34300 руб. медіальної зарплати в Росії. Бачив відео опитувань в обласних центрах Росії - рідко хто називав зарплату вище 30К. В той час як українська медіальна (десь 7500-8000 грн.) є досить правдива, по-моєму.
Может быть. Но попробуйте устроить такой опрос у нас. Возможно услышите много интересного.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы. В 8-ом году этот прогноз долго обсуждался, ставилась задача догнать по ВВП Португалию. И судя по цифрам, это вполне реально. Portugal 2018 33,415.4 Russian Federation 2018 27,147.3 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=PT В 2007-ом, на базе данных которого писался этот прогноз, данные были следующие Portugal 2007 25,708.2 Russian Federation 2007 16,648.2 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 В 2020-ом, весьма вероятно, этот показатель в РФ превзойдет 30 000 долларов, в Португалии, в зависимости от крос-курса ЕВРО/USD - на 1-1,5%
Сверх держава, сверхпонты, крупнейшая территория и немеряно ресурсов - догоняет по ВВП крохотную Португалию. Вяличие во всей красе
Puente Не знаю, много ли ещё сегодня на фронте бойцов Правого сектора, но согласен, что те, кто там, делают полезное дело. Хотя их роль на Майдане оцениваю как, в основном, отрицательную. Согласен с Вами, что здесь стоило бы обсуждать др. вопросы и несколько раз пытался писать о них ещё с начала ветки. Такие темы как язык, ксенофобия и т.п., обратите внимание, я начинаю обсуждать, как правило, в ответ на чьи-то посты. Как сейчас в ответ на пост, в кот. выложили речь Барны. И не я начинаю дурацкий спор о том, что если бы мы 30 лет назад отказались от русского языка, то у нас не было бы сегодняшних проблем. Во-первых, 30 лет назад людей, выдвинувших (попытавшихся) такие законы, сочли бы идиотами, во-вторых, такие законы не прошли бы. Кроме того, такие выступления как те, о кот. мы заговорили с Кармелюком это как раз элементы гражданского общества, о котором у нас часто упоминают. И да, правых радикалов у нас довольно немного, но и бороться с ними надо именно тогда, когда их немного. Угроза правого радикализма не так уж мала, особенно в условиях провалов в экономике. Массовый выезд за границу на заработки, с одной стороны, вреден для страны, а с другой послужил предохранительным клапаном для спуска пара. Если бы не этот выезд, социальная напряжённость была бы значительно выше и кто знает, куда бы качнулся маятник, вправо или влево. Можно считать, что Украине повезло, что нашим соседям очень нужна рабочая сила.
Меня тут обвинили в том, что я противник украинизации. Я противник ускоренной и насильственной украинизации. Даже в тоталитарном Союзе русификация происходила достаточно медленно и "добровольно" (без явных законодательных или другой. ограничений). Во-вторых, если под "украинизацией" подразумевается превращение Украины в отсталую сельскохозяйственную "супердержаву", где есть место только для с/х рабочих и обслуги, зато "всi вони розмовляють виключно на солов'їнiй i ненавидять москалiв", то да, я категорический противник такой "украинизации". Я мечтаю видеть Украину богатой процветающей страной со счастливым народом, у кот. нет необходимости в массовой эмиграции (как и 100 лет назад) для того, чтобы обеспечить свои семьи. И для меня не существенно, сколько % при этом будут говорить по-украински. Понимаю, что я этого уже не увижу, но пусть хотя бы мои внуки живут в такой Украине. И для этого важна экономика, а не язык или национальность президента. И попытки некоторых господ доказать, что у нас "все непогано" и только "трохи гiрше, нiж у москалiв" ... Да плевать мне на то, "як у москалiв", я хочу, чтобы хорошо было здесь. Поэтому я голосовал против По. Его "армовир" путь не в будущее, а в прошлое. Не знаю, что выйдет у Зе, посмотрим, но когда люди (украинцы!) обливают его грязью по любому поводу или даже без, только для того, чтобы защитить Петю с его "армовиром"... Начинаю жалеть, что не выехал отсюда на Запад и не увёз детей из этого бардака.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 січ, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.