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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5276527752785279>
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:52

  Aps написав:
  Волгарь написав:Вы не привели источник, но очень сомневаюсь, что там было написано именно ПОЛУЧАТЬ 2700 долларов в месяц.


Вот что то не верится что сомневаетесь. )
https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html

Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы. В 8-ом году этот прогноз долго обсуждался, ставилась задача догнать по ВВП Португалию. И судя по цифрам, это вполне реально.
Portugal 2018 33,415.4
Russian Federation 2018 27,147.3
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=PT
В 2007-ом, на базе данных которого писался этот прогноз, данные были следующие
Portugal 2007 25,708.2
Russian Federation 2007 16,648.2
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990
В 2020-ом, весьма вероятно, этот показатель в РФ превзойдет 30 000 долларов, в Португалии, в зависимости от крос-курса ЕВРО/USD - на 1-1,5%
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:58

Re: Політичні дискусії

budivelnik написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?
Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.
Я користуюсь статистикою , а не враженнями
Статистика - середня зарплата 9900 грн....
Таким чином -середню офіційну в 20000 отримують трохи більше 10% населення


Статистика не демонструє розподілення, і воно аж ніяк не нормальне, то ж ваша оцінка в 10% необґрунтована.
Та й навіть якщо 10%. Це дуже багато, а якщо вести мову про присутніх, то найменш оплачувана ланка суспільства на фінансових форумах не звисає, тож тут частка тих, хто заробляє від 25 тис до податків думаю не менше половини.
І це мова була тільки про ПДФО та ВЗ.
Додамо ПДВ - і вже з середньої ЗП за держстатом вийде майже 5000. А якщо ЄСВ, що хоч сплачується роботодавцем, але з фонду оплати праці - то взагалі вийде більшість населення. Хоча, з ЄСВ не так просто, це не податок в прямому сенсі, він не йде в бюджет, й на його основі рахуються майбутні пенсійні виплати, тож я й не включав його одразу
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:24

  ЛАД написав:Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.
Но уж точно не антиукраинское выступление.
Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?
Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.
Так кто против них? Не наци?


От я читаю ваші дискусії ( напевно так ) і до мене не доходить все одно - для чого ми всі це обговорюємо в принципі .
Ну ще чисто політичні загальні речі - зрозуміло . Але обмежені в людях , часі і просторі - не розумію . Журналісти розкручують будь-яку негативну інформацію - чомусь це мейнстрім скрізь зараз . І народ на це підсідає і дуже активно реагує - позитивний зворотній зв"язок . Є якась кількість людей з крайніми поглядами - Ви це самі добре знаєте , що їх у нас мало . Так вони є скрізь у світі так само . Не вони визначають погляди суспільства в цілому . Вони провокують , дратують , переходять межі . Свідомо чи несвідомо вони відволікають людей від реально важливих питань . От як приклад Правий сектор - зараз ті , хто там залишився - реально воюють з ворогом . І їх в повсякденному житті не видно і не чутно . Вони роблять реальну і корисну справу . Спочатку чи робили - зовсім не впевнений . Оці теперішні різні провокатори - нічого корисного не роблять для людей і країни . Причому незалежно від того - про що вони виступають - хоч екологічні , хоч політичні , хоч "економічні" . Якби це були реально економічні вимоги працюючих - проти пенсійної реформи , чи там страйк загальний вчителів за підвищення обіцяне зарплати , чи щось таке - це в загальному був би позитив ... А так це все сприймається просто як чергове замовлення невідомо ( чи відомо ) кого , які захищають якісь грошові інтереси капіталу ...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:44

  Волгарь написав:

Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы.


Ничего она не перепутала.
А фантазеры и в министерстве и вы тут, путающий ВВП c реальными доходами населения.
Вот вам концепция:
http://static.government.ru/media/files ... GzrnAX.pdf

На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году):
рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента;

С учетом того что средняя зп в россии на конец 2006 года $400 к 2012 планировалась $1000.

На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году):
рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента;

Итого примерно 2700.

Сейчас средняя немного более $700. Где $2000 потеряли? )
Востаннє редагувалось Aps в Вів 21 січ, 2020 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:50

Re: Політичні дискусії

А як вам таке :
Колишній голова Інтерполу Мен Хунвей засуджений до 13,5 років в'язниці. Про це повідомляє Reuters.
У жовтні 2018 року стало відомо про зникнення глави Інтерполу. Мен Хунвей тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня. Пізніше в Китаї повідомили, що він перебуває під слідством.
https://www.rbc.ua/ukr/news/kitae-obyav ... 90877.html

Оце приклад для усіх ... І одночасно показник того , що всі кар"єристи продаються ...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:16

Ничего она не перепутала.
А фантазеры и в министерстве и вы тут, путающий ВВП c реальными доходами населения.
Вот вам концепция:

http://static.government.ru/media/files ... GzrnAX.pdf
Простите, цицирую документ, приведенный Вами на странице 8
Высокие стандарты благосостояния человека
Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний
продукт на душу населения по паритету покупательной способности -
увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от
среднего уровня государств - членов Организации экономического
сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс. долларов США
в 2020 году (70 процентов).

Т.е. как говорили во времена СССР, ПЛАН И ФАКТ -100% (более того, с большой долей вероятности по итогам 2020-го этот показатель будет БОЛЬШЕ 30 000 долларов на человека). Получается, что и по ВВП, и по инфляции, и по обеспеченности жильем реальные показатели почти совпадают с плановыми, не так ли?
Согласитесь, что так бывает далеко не всегда - мне вспоминается, как 30 лет назад в Киеве много писали о будущей независимой Украине, 2-ой Франции. И вот тут попали пальцем в небо - мало того, что наличное население нынешней Украины почти вдвое меньше, чем во Франции, так номинальный среднедушевой ВВП меньше в 15 раз!!!, а по ППС - почти в 5.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:28

  Волгарь написав:Т.е. как говорили во времена СССР, ПЛАН И ФАКТ -100% (более того, с большой долей вероятности по итогам 2020-го этот показатель будет БОЛЬШЕ 30 000 долларов на человека).


Главное величие, пусть и на бумаге.
Что те 30 тыс $ звенят в карманах?
Но к чему та реальная жизнь, когда по ВВП все богаты и счастливы.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:39

  andrijk777 написав:ЛАД
Немає віри в 34300 руб. медіальної зарплати в Росії. Бачив відео опитувань в обласних центрах Росії - рідко хто називав зарплату вище 30К.
В той час як українська медіальна (десь 7500-8000 грн.) є досить правдива, по-моєму.

Может быть.
Но попробуйте устроить такой опрос у нас. Возможно услышите много интересного.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:42

Re: Політичні дискусії

Волгарь написав:
  Aps написав:
  Волгарь написав:Вы не привели источник, но очень сомневаюсь, что там было написано именно ПОЛУЧАТЬ 2700 долларов в месяц.


Вот что то не верится что сомневаетесь. )
https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html

Этот источник - статья журналюшки, цитирующий источник. А источник, судя оп тексту, находится на сайте Минэкономразвития. Не буду утверждать, но по логике журналюшка перепутала среднедушевой ВВп и з/п - в министерствах сидят не фантазеры, там представляют реальные прогнозы. В 8-ом году этот прогноз долго обсуждался, ставилась задача догнать по ВВП Португалию. И судя по цифрам, это вполне реально.
Portugal 2018 33,415.4
Russian Federation 2018 27,147.3
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=PT
В 2007-ом, на базе данных которого писался этот прогноз, данные были следующие
Portugal 2007 25,708.2
Russian Federation 2007 16,648.2
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990
В 2020-ом, весьма вероятно, этот показатель в РФ превзойдет 30 000 долларов, в Португалии, в зависимости от крос-курса ЕВРО/USD - на 1-1,5%
Сверх держава, сверхпонты, крупнейшая территория и немеряно ресурсов - догоняет по ВВП крохотную Португалию. Вяличие во всей красе
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:44

Puente
Не знаю, много ли ещё сегодня на фронте бойцов Правого сектора, но согласен, что те, кто там, делают полезное дело. Хотя их роль на Майдане оцениваю как, в основном, отрицательную. Согласен с Вами, что здесь стоило бы обсуждать др. вопросы и несколько раз пытался писать о них ещё с начала ветки. Такие темы как язык, ксенофобия и т.п., обратите внимание, я начинаю обсуждать, как правило, в ответ на чьи-то посты. Как сейчас в ответ на пост, в кот. выложили речь Барны.
И не я начинаю дурацкий спор о том, что если бы мы 30 лет назад отказались от русского языка, то у нас не было бы сегодняшних проблем. Во-первых, 30 лет назад людей, выдвинувших (попытавшихся) такие законы, сочли бы идиотами, во-вторых, такие законы не прошли бы.
Кроме того, такие выступления как те, о кот. мы заговорили с Кармелюком это как раз элементы гражданского общества, о котором у нас часто упоминают. И да, правых радикалов у нас довольно немного, но и бороться с ними надо именно тогда, когда их немного. Угроза правого радикализма не так уж мала, особенно в условиях провалов в экономике.
Массовый выезд за границу на заработки, с одной стороны, вреден для страны, а с другой послужил предохранительным клапаном для спуска пара. Если бы не этот выезд, социальная напряжённость была бы значительно выше и кто знает, куда бы качнулся маятник, вправо или влево. Можно считать, что Украине повезло, что нашим соседям очень нужна рабочая сила.

Меня тут обвинили в том, что я противник украинизации.
Я противник ускоренной и насильственной украинизации. Даже в тоталитарном Союзе русификация происходила достаточно медленно и "добровольно" (без явных законодательных или другой. ограничений).
Во-вторых, если под "украинизацией" подразумевается превращение Украины в отсталую сельскохозяйственную "супердержаву", где есть место только для с/х рабочих и обслуги, зато "всi вони розмовляють виключно на солов'їнiй i ненавидять москалiв", то да, я категорический противник такой "украинизации".
Я мечтаю видеть Украину богатой процветающей страной со счастливым народом, у кот. нет необходимости в массовой эмиграции (как и 100 лет назад) для того, чтобы обеспечить свои семьи. И для меня не существенно, сколько % при этом будут говорить по-украински. Понимаю, что я этого уже не увижу, но пусть хотя бы мои внуки живут в такой Украине.
И для этого важна экономика, а не язык или национальность президента.
И попытки некоторых господ доказать, что у нас "все непогано" и только "трохи гiрше, нiж у москалiв" ... Да плевать мне на то, "як у москалiв", я хочу, чтобы хорошо было здесь.
Поэтому я голосовал против По. Его "армовир" путь не в будущее, а в прошлое. Не знаю, что выйдет у Зе, посмотрим, но когда люди (украинцы!) обливают его грязью по любому поводу или даже без, только для того, чтобы защитить Петю с его "армовиром"... Начинаю жалеть, что не выехал отсюда на Запад и не увёз детей из этого бардака.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 січ, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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