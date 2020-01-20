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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5276527752785279
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:51

  Aps написав:
  Волгарь написав:Т.е. как говорили во времена СССР, ПЛАН И ФАКТ -100% (более того, с большой долей вероятности по итогам 2020-го этот показатель будет БОЛЬШЕ 30 000 долларов на человека).


Главное величие, пусть и на бумаге.
Что те 30 тыс $ звенят в карманах?
Но к чему та реальная жизнь, когда по ВВП все богаты и счастливы.

Извините, наш диалог не об этом. Я был почти уверен, что к зарплате приведенные Вами цифры не имеют никакого отношения - и оказался прав (просто помню порядок цифр, о которых шла речь тогда). Увы, но счастье не измеряется деньгами, это скорее возможность жить в гармонии с самим собой.
И еще немного о первой и второй Франции
GDP per capita (current US$)
France 2018 41,463.6
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
GDP per capita, PPP (current international $)
France 2018 45,342.4
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Как видите, с цифрами я очень аккуратен - среднедушевой номинальный ВВП Украины меньше французского в 13 раз, по ППС - в 5.
Для сравнения этот показатель в 91-ом (в разгар глубокого кризиса СССР)
France 1991 18,309.5
Ukraine 1991 6,416.1
Russian Federation 1991 7,845.8
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990
Очень наглядно, правда? Украинский ВВП был всего на 18% меньше российского (сейчас разница 3 к 1) и в 2,8 раза меньше французского (сейчас в 5 раз).
Для России этот показатель составлял 42%, сейчас 60.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:55

  Волгарь написав: Увы, но счастье не измеряется деньгами, это скорее возможность жить в гармонии с самим собой.


Ну если вас почитать, то оно измеряется ростом ВВП страны.
И да деньги не главное, особенно когда их у тебя много. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:13

  ЛАД написав:Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали.

Дать ссылку на сайт, известный своими фейками.
В статье приводятся данные якобы ДержСтата, безо всяких ссылок на страницы сайта или файлы откуда были взяты данные.
Не проверить эти данные. Мол, кто хочет, пусть сам проверяет - это излюбленные прием российских пропагандистов
Процитировать целую простыню.

Что там ты говорил про чёрную пропаганду ? :)
Может следует своё бревно из глаза вытащить, а потом искать соринки в чужих глазах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:15

Волгарь
Ну выше, шире, длиннее, толще - это понятно.

Почему же тогда минимальный размер заработной платы в Украине и РФ примерно одинаков ?
Если в РФ такая потужная экономика, то и размер минималку должен быть явно выше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:28

  Aps написав:
  Волгарь написав: Увы, но счастье не измеряется деньгами, это скорее возможность жить в гармонии с самим собой.


Ну если вас почитать, то оно измеряется ростом ВВП страны.
И да деньги не главное, особенно когда их у тебя много. )

Не главное. Но насчет прогнозов и их исполняемости картина в итоге вырисовалась весьма впечатляющая. Да и без денег и роста ВВП, как Вы сами понимаете, тоже плохо. А вот, что в двух соседних странах, вышедших 30 лет назад, как у Гоголя, ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ и с одинаковым наследием (обе без денег, но одна с долгами всего СССР), результаты их развития всего за одно поколение оказались столь разные, ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНО ЗАДУМАТЬСЯ О ПРИЧИНАХ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:29

pesikot
  Волгарь написав: Я почти уверен, что к зарплате приведенные Вами цифры не имеют никакого отношения - и оказался прав. Увы, но счастье не измеряется деньгами, это скорее возможность жить в гармонии с самим собой.

Це він про ВВП. :D :D
Так що "денег(для людей) нет но вы держитесь"
Для нас головне ВВП і нехай людішки нехай гордяться нашим великим ВВП.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:34

  pesikot написав:Волгарь
Ну выше, шире, длиннее, толще - это понятно.
Почему же тогда минимальный размер заработной платы в Украине и РФ примерно одинаков ?
Если в РФ такая потужная экономика, то и размер минималку должен быть явно выше

Насколько я знаю, минималка у них - в основном чисто формальная цифра, так сказать, единица измерения.

По поводу зарплат - могу сказать про науковцив. Огромный бюджет, наполовину обеспеченный нефтегазом, дает возможность квалифицированным сотрудникам НИИ и вузов получать з/п экв $2000+ с учетом высокоразвитой системы государственных грантов (базовая зарплата в разы ниже). Не говоря уже о матобеспечении науки. Понятно, что всё это сосредоточено в крупных городах (Москва, Питер, Нижний) и "спецгородках". Эти деньги формируют спрос - и дальше по мультипликатору.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:45

  Starikan написав:Насколько я знаю, минималка у них - в основном чисто формальная цифра, так сказать, единица измерения.

Це просто брехня. 15-20% росіян одержують зарплату близьку до мінімалки.
Великі зарплати - це в принципі правда. З великими зарплатами у них все значно краще ніж у нас. Ну мільярди з нафти і газу мають до когось потрапляти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:02

Еще раз повторяю, я НЕ ОТВЕЧАЮ ЗА ДАННЫЕ ВБ, только цицирую их.
Все вопросы желающие могут направлять по адресу:
The World Bank
Country Office in Ukraine
1, Dniprovskiy Uzviz
Kyiv 01010 Ukraine
Phone: +38 044 4906671
Fax: +38 044 4906670
http://www.worldbank.org.ua
Так же, наиболее активные могут собраться вместе, подойти туда, на Dniprovskiy Uzviz, и настойчиво попросить пидраховать цифры по-другому, в соответствие с собственными ощущениями.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:03

  Волгарь написав: ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ и с одинаковым наследием (обе без денег, но одна с долгами всего СССР)


Про долги поплакаться, а про активы забыть.
Про $2700 зарплаты получить ссылки в концепции, и продолжать петь ввп-песню что прав.
Соловьево-киселевы у них не популярны. :?
Юморист.
Aps
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