Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Т.е. как говорили во времена СССР, ПЛАН И ФАКТ -100% (более того, с большой долей вероятности по итогам 2020-го этот показатель будет БОЛЬШЕ 30 000 долларов на человека).
Главное величие, пусть и на бумаге. Что те 30 тыс $ звенят в карманах? Но к чему та реальная жизнь, когда по ВВП все богаты и счастливы.
Извините, наш диалог не об этом. Я был почти уверен, что к зарплате приведенные Вами цифры не имеют никакого отношения - и оказался прав (просто помню порядок цифр, о которых шла речь тогда). Увы, но счастье не измеряется деньгами, это скорее возможность жить в гармонии с самим собой. И еще немного о первой и второй Франции GDP per capita (current US$) France 2018 41,463.6 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD GDP per capita, PPP (current international $) France 2018 45,342.4 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Как видите, с цифрами я очень аккуратен - среднедушевой номинальный ВВП Украины меньше французского в 13 раз, по ППС - в 5. Для сравнения этот показатель в 91-ом (в разгар глубокого кризиса СССР) France 1991 18,309.5 Ukraine 1991 6,416.1 Russian Federation 1991 7,845.8 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 Очень наглядно, правда? Украинский ВВП был всего на 18% меньше российского (сейчас разница 3 к 1) и в 2,8 раза меньше французского (сейчас в 5 раз). Для России этот показатель составлял 42%, сейчас 60.
ЛАД написав:Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали.
Дать ссылку на сайт, известный своими фейками. В статье приводятся данные якобы ДержСтата, безо всяких ссылок на страницы сайта или файлы откуда были взяты данные. Не проверить эти данные. Мол, кто хочет, пусть сам проверяет - это излюбленные прием российских пропагандистов Процитировать целую простыню.
Что там ты говорил про чёрную пропаганду ? Может следует своё бревно из глаза вытащить, а потом искать соринки в чужих глазах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Волгарь написав: Увы, но счастье не измеряется деньгами, это скорее возможность жить в гармонии с самим собой.
Ну если вас почитать, то оно измеряется ростом ВВП страны. И да деньги не главное, особенно когда их у тебя много. )
Не главное. Но насчет прогнозов и их исполняемости картина в итоге вырисовалась весьма впечатляющая. Да и без денег и роста ВВП, как Вы сами понимаете, тоже плохо. А вот, что в двух соседних странах, вышедших 30 лет назад, как у Гоголя, ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ и с одинаковым наследием (обе без денег, но одна с долгами всего СССР), результаты их развития всего за одно поколение оказались столь разные, ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНО ЗАДУМАТЬСЯ О ПРИЧИНАХ
Волгарь написав: Я почти уверен, что к зарплате приведенные Вами цифры не имеют никакого отношения - и оказался прав. Увы, но счастье не измеряется деньгами, это скорее возможность жить в гармонии с самим собой.
Це він про ВВП. Так що "денег(для людей) нет но вы держитесь" Для нас головне ВВП і нехай людішки нехай гордяться нашим великим ВВП.
pesikot написав:Волгарь Ну выше, шире, длиннее, толще - это понятно. Почему же тогда минимальный размер заработной платы в Украине и РФ примерно одинаков ? Если в РФ такая потужная экономика, то и размер минималку должен быть явно выше
Насколько я знаю, минималка у них - в основном чисто формальная цифра, так сказать, единица измерения.
По поводу зарплат - могу сказать про науковцив. Огромный бюджет, наполовину обеспеченный нефтегазом, дает возможность квалифицированным сотрудникам НИИ и вузов получать з/п экв $2000+ с учетом высокоразвитой системы государственных грантов (базовая зарплата в разы ниже). Не говоря уже о матобеспечении науки. Понятно, что всё это сосредоточено в крупных городах (Москва, Питер, Нижний) и "спецгородках". Эти деньги формируют спрос - и дальше по мультипликатору.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan написав:Насколько я знаю, минималка у них - в основном чисто формальная цифра, так сказать, единица измерения.
Це просто брехня. 15-20% росіян одержують зарплату близьку до мінімалки. Великі зарплати - це в принципі правда. З великими зарплатами у них все значно краще ніж у нас. Ну мільярди з нафти і газу мають до когось потрапляти.
Еще раз повторяю, я НЕ ОТВЕЧАЮ ЗА ДАННЫЕ ВБ, только цицирую их. Все вопросы желающие могут направлять по адресу: The World Bank Country Office in Ukraine 1, Dniprovskiy Uzviz Kyiv 01010 Ukraine Phone: +38 044 4906671 Fax: +38 044 4906670 http://www.worldbank.org.ua Так же, наиболее активные могут собраться вместе, подойти туда, на Dniprovskiy Uzviz, и настойчиво попросить пидраховать цифры по-другому, в соответствие с собственными ощущениями.