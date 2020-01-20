|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:08
pesikot написав: ЛАД написав:
Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали.
Дать ссылку на сайт, известный своими фейками.
В статье приводятся данные якобы ДержСтата, безо всяких ссылок на страницы сайта или файлы откуда были взяты данные.
Не проверить эти данные. Мол, кто хочет, пусть сам проверяет - это излюбленные прием российских пропагандистов
Процитировать целую простыню.
Что там ты говорил про чёрную пропаганду ?
Может следует своё бревно из глаза вытащить, а потом искать соринки в чужих глазах
Плохо выполняете работу. Без огонька.
Способны только на школьные политинформации?
Не помню на ветке разоблачения фейков страны.юа, зато писать регулярно о "лживом сайте" это запросто.
Порыться на сайте Госстата не можете (лень, не умеете)?
Нет очень уж большой проблемы найти на сайте Госстата данные по розничной торговле.
А насчёт "излюбленных приемов российских пропагандистов" ...
Волгарь, например, как правило, даёт точные фактические данные. Я его обычно в этом отношении даже не проверяю. Это, скорее, "излюбленный прием" некоторых наших "патриотических" журнашлюшек. Трактовка фактов это уж другой вопрос.
А пропагандоны
(не пропагандисты!) есть и у них, и у нас. Даже на нашем форуме.
Насчёт бревен не Вам бы говорить, а тыкать будете своей жене (любовнице). Куда и чем уточнять не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15161
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4312 раз.
- Подякували: 4007 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:35
Aps написав: Волгарь написав:
ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ и с одинаковым наследием (обе без денег, но одна с долгами всего СССР)
Про долги поплакаться, а про активы забыть.
Про $2700 зарплаты получить ссылки в концепции, и продолжать петь ввп-песню что прав.
Соловьево-киселевы у них не популярны.
Юморист.
ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7480
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:49
Волгарь написав:
ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)
На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году):
рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов;
рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента;
На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году):
рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов;
рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента;
Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками.
Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.
ЗЫ. На всякий случай.
Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3061
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:04
Aps написав: Волгарь написав:
ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)
На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году):
рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов;
рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента;
На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году):
рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов;
рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента;
Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками.
Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.
ЗЫ. На всякий случай.
Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов.
Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7480
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:09
Волгарь написав:
Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка.
Хотите сравнить по пенсиям/пособиям/стипендиям/льготам?
Думаете выйдет на 6-ти кратное увеличение по покупательной способности как обещали в концепции?
Успехов.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3061
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|