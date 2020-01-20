Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5277527852795280 Додано: Вів 21 січ, 2020 14:08 pesikot написав: ЛАД написав: Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали.

Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали.

Дать ссылку на сайт, известный своими фейками.

В статье приводятся данные якобы ДержСтата, безо всяких ссылок на страницы сайта или файлы откуда были взяты данные.

Не проверить эти данные. Мол, кто хочет, пусть сам проверяет - это излюбленные прием российских пропагандистов

Процитировать целую простыню.



Что там ты говорил про чёрную пропаганду ?

Может следует своё бревно из глаза вытащить, а потом искать соринки в чужих глазах Дать ссылку на сайт, известный своими фейками.В статье приводятся данные якобы ДержСтата, безо всяких ссылок на страницы сайта или файлы откуда были взяты данные.Не проверить эти данные. Мол, кто хочет, пусть сам проверяет - это излюбленные прием российских пропагандистовПроцитировать целую простыню.Что там ты говорил про чёрную пропаганду ?Может следует своё бревно из глаза вытащить, а потом искать соринки в чужих глазах



Плохо выполняете работу. Без огонька.

Способны только на школьные политинформации?

Не помню на ветке разоблачения фейков страны.юа, зато писать регулярно о "лживом сайте" это запросто.

Порыться на сайте Госстата не можете (лень, не умеете)?

Нет очень уж большой проблемы найти на сайте Госстата данные по розничной торговле.

А насчёт "излюбленных приемов российских пропагандистов" ...

Волгарь, например, как правило, даёт точные фактические данные. Я его обычно в этом отношении даже не проверяю. Это, скорее, "излюбленный прием" некоторых наших "патриотических" журнашлюшек. Трактовка фактов это уж другой вопрос.

А пропагандоны (не пропагандисты!) есть и у них, и у нас. Даже на нашем форуме.

Насчёт бревен не Вам бы говорить, а тыкать будете своей жене (любовнице). Куда и чем уточнять не буду. Плохо выполняете работу. Без огонька.Способны только на школьные политинформации?Не помню на ветке разоблачения фейков страны.юа, зато писать регулярно о "лживом сайте" это запросто.Порыться на сайте Госстата не можете (лень, не умеете)?Нет очень уж большой проблемы найти на сайте Госстата данные по розничной торговле.А насчёт "излюбленных приемов российских пропагандистов" ...Волгарь, например, как правило, даёт точные фактические данные. Я его обычно в этом отношении даже не проверяю. Это, скорее, "излюбленный прием" некоторых наших "патриотических" журнашлюшек. Трактовка фактов это уж другой вопрос.(не пропагандисты!) есть и у них, и у нас. Даже на нашем форуме.Насчёт бревен не Вам бы говорить, а тыкать будете своей жене (любовнице). Куда и чем уточнять не буду. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15161 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4312 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 14:35 Aps написав: Волгарь написав: ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ и с одинаковым наследием (обе без денег, но одна с долгами всего СССР) ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ и с одинаковым наследием (обе без денег, но одна с долгами всего СССР)



Про долги поплакаться, а про активы забыть.

Про $2700 зарплаты получить ссылки в концепции, и продолжать петь ввп-песню что прав.

Соловьево-киселевы у них не популярны.

Юморист. Про долги поплакаться, а про активы забыть.Про $2700 зарплаты получить ссылки в концепции, и продолжать петь ввп-песню что прав.Соловьево-киселевы у них не популярны.Юморист.

ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П) ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П) Волгарь Повідомлень: 7480 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 14:49 Волгарь написав: ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П) ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)



На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году):

рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов;

рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента;



На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году):

рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов;

рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента;



Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками.

Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.



ЗЫ. На всякий случай.

Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов. Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками.Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.ЗЫ. На всякий случай.Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов. Aps

Повідомлень: 3061 З нами з: 24.06.15 Подякував: 54 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 15:04 Aps написав: Волгарь написав: ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П) ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)



На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году):

рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов;

рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента;



На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году):

рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов;

рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента;



Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками.

Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.



ЗЫ. На всякий случай.

Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов. Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками.Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.ЗЫ. На всякий случай.Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов.

Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка. Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка. Волгарь Повідомлень: 7480 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 15:09 Волгарь написав: Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка. Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка.



Хотите сравнить по пенсиям/пособиям/стипендиям/льготам?

Думаете выйдет на 6-ти кратное увеличение по покупательной способности как обещали в концепции?

Успехов. Хотите сравнить по пенсиям/пособиям/стипендиям/льготам?Думаете выйдет на 6-ти кратное увеличение по покупательной способности как обещали в концепции?Успехов. Aps

Повідомлень: 3061 З нами з: 24.06.15 Подякував: 54 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5277527852795280 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм