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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5277527852795280
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:08

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали.

Дать ссылку на сайт, известный своими фейками.
В статье приводятся данные якобы ДержСтата, безо всяких ссылок на страницы сайта или файлы откуда были взяты данные.
Не проверить эти данные. Мол, кто хочет, пусть сам проверяет - это излюбленные прием российских пропагандистов
Процитировать целую простыню.

Что там ты говорил про чёрную пропаганду ? :)
Может следует своё бревно из глаза вытащить, а потом искать соринки в чужих глазах


Плохо выполняете работу. Без огонька.
Способны только на школьные политинформации?
Не помню на ветке разоблачения фейков страны.юа, зато писать регулярно о "лживом сайте" это запросто.
Порыться на сайте Госстата не можете (лень, не умеете)?
Нет очень уж большой проблемы найти на сайте Госстата данные по розничной торговле.
А насчёт "излюбленных приемов российских пропагандистов" ...
Волгарь, например, как правило, даёт точные фактические данные. Я его обычно в этом отношении даже не проверяю. Это, скорее, "излюбленный прием" некоторых наших "патриотических" журнашлюшек. Трактовка фактов это уж другой вопрос.
А пропагандоны (не пропагандисты!) есть и у них, и у нас. Даже на нашем форуме.
Насчёт бревен не Вам бы говорить, а тыкать будете своей жене (любовнице). Куда и чем уточнять не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:35

  Aps написав:
  Волгарь написав: ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ и с одинаковым наследием (обе без денег, но одна с долгами всего СССР)


Про долги поплакаться, а про активы забыть.
Про $2700 зарплаты получить ссылки в концепции, и продолжать петь ввп-песню что прав.
Соловьево-киселевы у них не популярны. :?
Юморист.

ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:49

  Волгарь написав:ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)


На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году):
рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов;
рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента;

На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году):
рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов;
рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента;


Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками.
Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.

ЗЫ. На всякий случай.
Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:04

  Aps написав:
  Волгарь написав:ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)


На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году):
рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов;
рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента;

На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году):
рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов;
рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента;


Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками.
Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.

ЗЫ. На всякий случай.
Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов.

Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:09

  Волгарь написав:Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка.


Хотите сравнить по пенсиям/пособиям/стипендиям/льготам?
Думаете выйдет на 6-ти кратное увеличение по покупательной способности как обещали в концепции?
Успехов.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:49

  Aps написав:
  Волгарь написав:Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка.


Хотите сравнить по пенсиям/пособиям/стипендиям/льготам?
Думаете выйдет на 6-ти кратное увеличение по покупательной способности как обещали в концепции?
Успехов.

ЭТО НЕ Я СКАЗАЛ
Андрей Головачев
политический эксперт
Украина обрекла себя на вечную нищету
Кстати, а почему в России уровень жизни в 4 раза выше, чем в Украине? Думаю, вы уже догадались: Путин отказался открываться Западу и разукрупнять свои основные базовые отрасли. Он проводит политику жесткого протекционизма, удерживает старые отрасли в полугосударственной собственности и пытается создавать новые.

https://glavred.info/opinions/10141199- ... chetu.html
Может стоит устроить эксперду КОРИДОР ПОЗОРА, а офис Главреда...того, заодно с ВБ?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:52

Капітулянти

Зе- хоче "не стріляти". І заморозити війну.
Він не розуміє деяких елементарних речей.

"За Зеленського кількість бойових втрат українських воїнів за січень, порівняно із тим самим періодом за 2019 рік, зросла майже у двічі.

Січень 2019 року – шість загиблих воїнів від обстрілів.

Січень 2020 року і місяць ще не закінчився – десять загиблих від обстрілів і підривів на ворожих мінах.

Це страшна статистика наочно показує ціну капітуляції і позиції "просто перестать стрелять".

https://uainfo.org/blognews/1579611056- ... tsiyi.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:17

  Волгарь написав:Может стоит устроить эксперду


Имхо тут не ошиблись. )
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:56

  Волгарь написав:
Ничего она не перепутала.
А фантазеры и в министерстве и вы тут, путающий ВВП c реальными доходами населения.
Вот вам концепция:

http://static.government.ru/media/files ... GzrnAX.pdf
Простите, цицирую документ, приведенный Вами на странице 8
Высокие стандарты благосостояния человека
Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний
продукт на душу населения по паритету покупательной способности -
увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от
среднего уровня государств - членов Организации экономического
сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс. долларов США
в 2020 году (70 процентов).

Т.е. как говорили во времена СССР, ПЛАН И ФАКТ -100% (более того, с большой долей вероятности по итогам 2020-го этот показатель будет БОЛЬШЕ 30 000 долларов на человека). Получается, что и по ВВП, и по инфляции, и по обеспеченности жильем реальные показатели почти совпадают с плановыми, не так ли?
Согласитесь, что так бывает далеко не всегда - мне вспоминается, как 30 лет назад в Киеве много писали о будущей независимой Украине, 2-ой Франции. И вот тут попали пальцем в небо - мало того, что наличное население нынешней Украины почти вдвое меньше, чем во Франции, так номинальный среднедушевой ВВП меньше в 15 раз!!!, а по ППС - почти в 5.

надо проще считать - написано :
средний класс будет составлять более половины населения

ссылка:
https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html
Средний класс в России составляет около 7% населения на 2019 год...
http://www.insor-russia.ru/ru/news/about_insor/377
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