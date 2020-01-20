Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Тут не доверяют стране.юа, но в статье ссылки на данные Госстата. Я не проверял, но желающие могут проверить. Не думаю, что так дёшево соврали.
Дать ссылку на сайт, известный своими фейками. В статье приводятся данные якобы ДержСтата, безо всяких ссылок на страницы сайта или файлы откуда были взяты данные. Не проверить эти данные. Мол, кто хочет, пусть сам проверяет - это излюбленные прием российских пропагандистов Процитировать целую простыню.
Что там ты говорил про чёрную пропаганду ? Может следует своё бревно из глаза вытащить, а потом искать соринки в чужих глазах
Плохо выполняете работу. Без огонька. Способны только на школьные политинформации? Не помню на ветке разоблачения фейков страны.юа, зато писать регулярно о "лживом сайте" это запросто. Порыться на сайте Госстата не можете (лень, не умеете)? Нет очень уж большой проблемы найти на сайте Госстата данные по розничной торговле. А насчёт "излюбленных приемов российских пропагандистов" ... Волгарь, например, как правило, даёт точные фактические данные. Я его обычно в этом отношении даже не проверяю. Это, скорее, "излюбленный прием" некоторых наших "патриотических" журнашлюшек. Трактовка фактов это уж другой вопрос. А пропагандоны (не пропагандисты!) есть и у них, и у нас. Даже на нашем форуме. Насчёт бревен не Вам бы говорить, а тыкать будете своей жене (любовнице). Куда и чем уточнять не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Волгарь написав: ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ и с одинаковым наследием (обе без денег, но одна с долгами всего СССР)
Про долги поплакаться, а про активы забыть. Про $2700 зарплаты получить ссылки в концепции, и продолжать петь ввп-песню что прав. Соловьево-киселевы у них не популярны. Юморист.
ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)
Волгарь написав:ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)
На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году): рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов; рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента;
На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году): рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов; рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента;
Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками. Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.
ЗЫ. На всякий случай. Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов.
Волгарь написав:ПОКАЖИТЕ ТО МЕСТО, ГДЕ РУССКИМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ПРО З/П В 2700 долларов в месяц. Я нашел про ВВП, соответствующий этой цифре, и привел цитату. Судя по 100% оправдавшемся прогнозу, писали его вовсе не фантазеры (ИНАЧЕ БЫ ОН НЕ СБЫЛСЯ). Просто процитируйте (только не доходы, а именно З/П)
На первом этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2012 год к 2007 году): рост валового внутреннего продукта - 137 - 138 процентов; рост реальных располагаемых доходов населения - 153 - 154 процента;
На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2012 году): рост валового внутреннего продукта - 164 - 166 процентов; рост реальных располагаемых доходов населения - 164 - 172 процента;
Те что писали хоть не путают ВВП с реальными доходами населения. Дают их в концепции отдельными строками. Как 2700 получилось у журналистки уже приводил расчет.
ЗЫ. На всякий случай. Реальные распологаемые доходы у народа это з/п после уплаты налогов.
Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка.
Волгарь написав:Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка.
Хотите сравнить по пенсиям/пособиям/стипендиям/льготам? Думаете выйдет на 6-ти кратное увеличение по покупательной способности как обещали в концепции? Успехов.
Волгарь написав:Ничего подобного - доля з/п в реально располагаемых доходах населения всего около 50%. Это и пенсии/пособия/стипендии/льготы. Найдите и процицируйте именно про з/п в 2700 долларов в месяц (дословно), как и писала журналюшка.
Хотите сравнить по пенсиям/пособиям/стипендиям/льготам? Думаете выйдет на 6-ти кратное увеличение по покупательной способности как обещали в концепции? Успехов.
ЭТО НЕ Я СКАЗАЛ Андрей Головачев политический эксперт Украина обрекла себя на вечную нищету
Кстати, а почему в России уровень жизни в 4 раза выше, чем в Украине? Думаю, вы уже догадались: Путин отказался открываться Западу и разукрупнять свои основные базовые отрасли. Он проводит политику жесткого протекционизма, удерживает старые отрасли в полугосударственной собственности и пытается создавать новые.
Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности - увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году (70 процентов).
Т.е. как говорили во времена СССР, ПЛАН И ФАКТ -100% (более того, с большой долей вероятности по итогам 2020-го этот показатель будет БОЛЬШЕ 30 000 долларов на человека). Получается, что и по ВВП, и по инфляции, и по обеспеченности жильем реальные показатели почти совпадают с плановыми, не так ли? Согласитесь, что так бывает далеко не всегда - мне вспоминается, как 30 лет назад в Киеве много писали о будущей независимой Украине, 2-ой Франции. И вот тут попали пальцем в небо - мало того, что наличное население нынешней Украины почти вдвое меньше, чем во Франции, так номинальный среднедушевой ВВП меньше в 15 раз!!!, а по ППС - почти в 5.
надо проще считать - написано :
средний класс будет составлять более половины населения