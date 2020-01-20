Волгарь написав:

Ничего она не перепутала.

А фантазеры и в министерстве и вы тут, путающий ВВП c реальными доходами населения.

Вот вам концепция:

Высокие стандарты благосостояния человека



Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний

продукт на душу населения по паритету покупательной способности -

увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от

среднего уровня государств - членов Организации экономического

сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс. долларов США

в 2020 году (70 процентов).

Простите, цицирую документ, приведенный Вами на странице 8Т.е. как говорили во времена СССР, ПЛАН И ФАКТ -100% (более того, с большой долей вероятности по итогам 2020-го этот показатель будет БОЛЬШЕ 30 000 долларов на человека). Получается, что и по ВВП, и по инфляции, и по обеспеченности жильем реальные показатели почти совпадают с плановыми, не так ли?Согласитесь, что так бывает далеко не всегда - мне вспоминается, как 30 лет назад в Киеве много писали о будущей независимой Украине, 2-ой Франции. И вот тут попали пальцем в небо - мало того, что наличное население нынешней Украины почти вдвое меньше, чем во Франции, так номинальный среднедушевой ВВП меньше в 15 раз!!!, а по ППС - почти в 5.