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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5278527952805281 Додано: Вів 21 січ, 2020 18:25 Puente написав: ЛАД написав: Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.

Но уж точно не антиукраинское выступление.

Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?

Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.

Так кто против них? Не наци? Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.Но уж точно не антиукраинское выступление.Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.Так кто против них? Не наци?



От я читаю ваші дискусії ( напевно так ) і до мене не доходить все одно - для чого ми всі це обговорюємо в принципі .

Ну ще чисто політичні загальні речі - зрозуміло . Але обмежені в людях , часі і просторі - не розумію . Журналісти розкручують будь-яку негативну інформацію - чомусь це мейнстрім скрізь зараз . І народ на це підсідає і дуже активно реагує - позитивний зворотній зв"язок . Є якась кількість людей з крайніми поглядами - Ви це самі добре знаєте , що їх у нас мало . Так вони є скрізь у світі так само . Не вони визначають погляди суспільства в цілому . Вони провокують , дратують , переходять межі . Свідомо чи несвідомо вони відволікають людей від реально важливих питань . От як приклад Правий сектор - зараз ті , хто там залишився - реально воюють з ворогом . І їх в повсякденному житті не видно і не чутно . Вони роблять реальну і корисну справу . Спочатку чи робили - зовсім не впевнений . Оці теперішні різні провокатори - нічого корисного не роблять для людей і країни . Причому незалежно від того - про що вони виступають - хоч екологічні , хоч політичні , хоч "економічні" . Якби це були реально економічні вимоги працюючих - проти пенсійної реформи , чи там страйк загальний вчителів за підвищення обіцяне зарплати , чи щось таке - це в загальному був би позитив ... А так це все сприймається просто як чергове замовлення невідомо ( чи відомо ) кого , які захищають якісь грошові інтереси капіталу ... От я читаю ваші дискусії ( напевно так ) і до мене не доходить все одно - для чого ми всі це обговорюємо в принципі .Ну ще чисто політичні загальні речі - зрозуміло . Але обмежені в людях , часі і просторі - не розумію . Журналісти розкручують будь-яку негативну інформацію - чомусь це мейнстрім скрізь зараз . І народ на це підсідає і дуже активно реагує - позитивний зворотній зв"язок . Є якась кількість людей з крайніми поглядами - Ви це самі добре знаєте , що їх у нас мало . Так вони є скрізь у світі так само . Не вони визначають погляди суспільства в цілому . Вони провокують , дратують , переходять межі . Свідомо чи несвідомо вони відволікають людей від реально важливих питань . От як приклад Правий сектор - зараз ті , хто там залишився - реально воюють з ворогом . І їх в повсякденному житті не видно і не чутно . Вони роблять реальну і корисну справу . Спочатку чи робили - зовсім не впевнений .

Это только для тех, кто не вникал в "проблемы".

Кто не просто, не понимает, а нет хочет видеть "обратную сторону медали".

Звучит по аналогу с тирадой Марии-Антуанетты про "хлеб и пирожные" Это только для тех, кто не вникал в "проблемы".Кто не просто, не понимает, а нет хочет видеть "обратную сторону медали".Звучит по аналогу с тирадой Марии-Антуанетты про "хлеб и пирожные" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7584 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 18:30 andrijk777 написав: Starikan написав: Насколько я знаю, минималка у них - в основном чисто формальная цифра, так сказать, единица измерения. Насколько я знаю, минималка у них - в основном чисто формальная цифра, так сказать, единица измерения.

Це просто брехня. 15-20% росіян одержують зарплату близьку до мінімалки.

Великі зарплати - це в принципі правда. З великими зарплатами у них все значно краще ніж у нас. Ну мільярди з нафти і газу мають до когось потрапляти. Це просто брехня. 15-20% росіян одержують зарплату близьку до мінімалки.Великі зарплати - це в принципі правда. З великими зарплатами у них все значно краще ніж у нас. Ну мільярди з нафти і газу мають до когось потрапляти.

О больших З/П в РФ:

https://www.infox.ru/news/285/226092-v- ... oiskatelej

https://strana.ua/news/228611-na-zoloto ... vesti.html

Ну, о наёмниках и ЧВК, на сегодня я думаю Вам нет необходимости рассказывать?

РФ большая и на периферии разруха сравнима с нашей.

Однозначно для них выгодно принимать украинских специалистов - по всем отраслям.

Они неприхотливы, культурно адаптированны, но с более высоким уровнем профессиональных знаний.

В то же время такие деяния, как уничтожение "Мотор Сич", "Малышева", "ЮМЗ", "ЛАЗ", "КРАЗ", "ЗАЗ",.......... только подгоняют специалистов. О больших З/П в РФ:Ну, о наёмниках и ЧВК, на сегодня я думаю Вам нет необходимости рассказывать?РФ большая и на периферии разруха сравнима с нашей.Однозначно для них выгодно принимать украинских специалистов - по всем отраслям.Они неприхотливы, культурно адаптированны, но с более высоким уровнем профессиональных знаний.В то же время такие деяния, как уничтожение "Мотор Сич", "Малышева", "ЮМЗ", "ЛАЗ", "КРАЗ", "ЗАЗ",.......... только подгоняют специалистов. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7584 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5278527952805281 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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