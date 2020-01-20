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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5278527952805281
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:25

  Puente написав:
  ЛАД написав:Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.
Но уж точно не антиукраинское выступление.
Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?
Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.
Так кто против них? Не наци?


От я читаю ваші дискусії ( напевно так ) і до мене не доходить все одно - для чого ми всі це обговорюємо в принципі .
Ну ще чисто політичні загальні речі - зрозуміло . Але обмежені в людях , часі і просторі - не розумію . Журналісти розкручують будь-яку негативну інформацію - чомусь це мейнстрім скрізь зараз . І народ на це підсідає і дуже активно реагує - позитивний зворотній зв"язок . Є якась кількість людей з крайніми поглядами - Ви це самі добре знаєте , що їх у нас мало . Так вони є скрізь у світі так само . Не вони визначають погляди суспільства в цілому . Вони провокують , дратують , переходять межі . Свідомо чи несвідомо вони відволікають людей від реально важливих питань . От як приклад Правий сектор - зараз ті , хто там залишився - реально воюють з ворогом . І їх в повсякденному житті не видно і не чутно . Вони роблять реальну і корисну справу . Спочатку чи робили - зовсім не впевнений . Оці теперішні різні провокатори - нічого корисного не роблять для людей і країни . Причому незалежно від того - про що вони виступають - хоч екологічні , хоч політичні , хоч "економічні" . Якби це були реально економічні вимоги працюючих - проти пенсійної реформи , чи там страйк загальний вчителів за підвищення обіцяне зарплати , чи щось таке - це в загальному був би позитив ... А так це все сприймається просто як чергове замовлення невідомо ( чи відомо ) кого , які захищають якісь грошові інтереси капіталу ...

Это только для тех, кто не вникал в "проблемы".
Кто не просто, не понимает, а нет хочет видеть "обратную сторону медали".
Звучит по аналогу с тирадой Марии-Антуанетты про "хлеб и пирожные" :roll:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:30

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:Насколько я знаю, минималка у них - в основном чисто формальная цифра, так сказать, единица измерения.

Це просто брехня. 15-20% росіян одержують зарплату близьку до мінімалки.
Великі зарплати - це в принципі правда. З великими зарплатами у них все значно краще ніж у нас. Ну мільярди з нафти і газу мають до когось потрапляти.

О больших З/П в РФ:
https://www.infox.ru/news/285/226092-v- ... oiskatelej
https://strana.ua/news/228611-na-zoloto ... vesti.html
Ну, о наёмниках и ЧВК, на сегодня я думаю Вам нет необходимости рассказывать?
РФ большая и на периферии разруха сравнима с нашей.
Однозначно для них выгодно принимать украинских специалистов - по всем отраслям.
Они неприхотливы, культурно адаптированны, но с более высоким уровнем профессиональных знаний.
В то же время такие деяния, как уничтожение "Мотор Сич", "Малышева", "ЮМЗ", "ЛАЗ", "КРАЗ", "ЗАЗ",.......... только подгоняют специалистов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 7584
З нами з: 20.09.12
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  #<1 ... 5278527952805281
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