Додано: Вів 21 січ, 2020 19:38

Всё нижесказанное - моё личное оценочное суждение Сельского Бухгалтера



Поговорим о Зеленском и его поездке в Оман.

Рассмотрю версии и мои мысли по этому поводу.



1) Отпуск.

Самая простая версия. Решил отдохнуть Бубочка, в который раз, от дел государственных.

Устал, умаялся. Поехал за свой счёт. Кроме как, отдых в N-ый раз за последние месяцы, так и упрекнуть не в чем.

Порошенко за единственный отпуск на Мальдивах и не так склоняли во всех падежах.

Якобы Порошенко выехал на отдых не по своим документам. Но доказательств этому нет.



Але є одне але.

"Отпуск" Бубочки не был анонсирован заранее.

Слив "отпуска" Бубочки произошёл через strana.ua. Это важно, потому что это один из сливных бочков российской пропаганды.



Бубочка внезапно (?) решил поехать в Оман, а там его уже ждали российские "туристы", чтобы сфотографировать на отдыхе. И эти "туристы" через strana.ua сливают инфо.



Но потом нам задвигают версию об официальном визите. См. п.2



Что мы имеем.

Первое лицо нашего государства едет внезапно (?) в Оман, а его там уже ждут российские "туристы" с фотиком.

Полный провал СБУ, информации о поездке Зеленского в Оман становится известной в РФ ещё до самой поездки Зеленского, кто-то сливает информацию по-полной.



Эта версия имеет пробелы и большую дыру в безопасности страны



2) Официальный визит.



Опять же. Не был анонсирован заранее.

Король Омана при смерти, ему не до приема делегаций.

Эта версия лепилась по ходу, неумело.

Мендель что-то там "не оправдывалась", Дристайко даже нашел посольство Украины в Омане, которого нет.



Эта версия вообще не выдерживает критики.



3) Частный визит в Оман, но провести с кем-то встречу, чтобы подальше от глаз



Хммм. Имеет место быть.

Оман - государство небольшое, народу мало. Не очень популярное среди туристов.



Злые языки говорят, что встреча была с Сурковым. Ок, принимаем версию.

Тогда и встреча состоялась, и РФ, через strana.ua, слила инфо не о встрече, а о визите Зеленского в Оман. Ну это у стиле РФ, поднасрать - всегда.



4) Зеленский ездил за деньгами из оффшора для Бабушки



Ну эта версия даже для меня дикая.

Гонять целого Президента за деньгами в другую страну, как обычного инкассатора.

Хотя-я

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой