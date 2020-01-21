Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей. Но уж точно не антиукраинское выступление. Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами? Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали. Так кто против них? Не наци?
От я читаю ваші дискусії ( напевно так ) і до мене не доходить все одно - для чого ми всі це обговорюємо в принципі . Ну ще чисто політичні загальні речі - зрозуміло . Але обмежені в людях , часі і просторі - не розумію . Журналісти розкручують будь-яку негативну інформацію - чомусь це мейнстрім скрізь зараз . І народ на це підсідає і дуже активно реагує - позитивний зворотній зв"язок . Є якась кількість людей з крайніми поглядами - Ви це самі добре знаєте , що їх у нас мало . Так вони є скрізь у світі так само . Не вони визначають погляди суспільства в цілому . Вони провокують , дратують , переходять межі . Свідомо чи несвідомо вони відволікають людей від реально важливих питань . От як приклад Правий сектор - зараз ті , хто там залишився - реально воюють з ворогом . І їх в повсякденному житті не видно і не чутно . Вони роблять реальну і корисну справу . Спочатку чи робили - зовсім не впевнений . Оці теперішні різні провокатори - нічого корисного не роблять для людей і країни . Причому незалежно від того - про що вони виступають - хоч екологічні , хоч політичні , хоч "економічні" . Якби це були реально економічні вимоги працюючих - проти пенсійної реформи , чи там страйк загальний вчителів за підвищення обіцяне зарплати , чи щось таке - це в загальному був би позитив ... А так це все сприймається просто як чергове замовлення невідомо ( чи відомо ) кого , які захищають якісь грошові інтереси капіталу ...
Это только для тех, кто не вникал в "проблемы". Кто не просто, не понимает, а нет хочет видеть "обратную сторону медали". Звучит по аналогу с тирадой Марии-Антуанетты про "хлеб и пирожные"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Насколько я знаю, минималка у них - в основном чисто формальная цифра, так сказать, единица измерения.
Це просто брехня. 15-20% росіян одержують зарплату близьку до мінімалки. Великі зарплати - це в принципі правда. З великими зарплатами у них все значно краще ніж у нас. Ну мільярди з нафти і газу мають до когось потрапляти.
О больших З/П в РФ: https://www.infox.ru/news/285/226092-v- ... oiskatelej https://strana.ua/news/228611-na-zoloto ... vesti.html Ну, о наёмниках и ЧВК, на сегодня я думаю Вам нет необходимости рассказывать? РФ большая и на периферии разруха сравнима с нашей. Однозначно для них выгодно принимать украинских специалистов - по всем отраслям. Они неприхотливы, культурно адаптированны, но с более высоким уровнем профессиональных знаний. В то же время такие деяния, как уничтожение "Мотор Сич", "Малышева", "ЮМЗ", "ЛАЗ", "КРАЗ", "ЗАЗ",.......... только подгоняют специалистов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского Трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что множество символов, приведенных в нем, не представляет интереса в борьбе с терроризмом", - говорится в тексте заявления.
Отмечается, что власти Великобритании глубоко уважают символы украинской государственности и признают, что трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.
ЛАД, так спешил донести новость, что трезубец указали в перечне экстремистской символики, что тапки по дороге ронял. А вот ведь как оказалось
Самолет "Международных авиалиний Украины", в результате катастрофы которого в Тегеране погибло 176 человек, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства.
Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января. Источники отмечают, что Холодницкий вернулся из отпуска 20 января и отменил разрешение Грищука. Руководитель САП якобы не знал о разрешении, которое он выдал.
Руководитель САП не знал о разрешении, которое выдал его заместитель Грищук. Но отменил это самое разрешение. А по сути, огромная проблема коммуникаций между руководителем и его заместителями, что недопустимо в любой организации
Хотя, на сегодня наиболее обговариваемая тема: http://www.bagnet.org/news/politics/416 ... tra-osviti На финансе её рассматривали ранее, "сколько нужно для жития"(аж улыбнуло) Теперь оказывается, что по параллельному каналу душах её же сотрудники и зычно рассказывают о "щедрых социяльных нормах" - которые "почему то" гражданам Украины не доступны. Ведь о каждой роженице "держава дбае", о каждом дитяте, а оно онано как! Тупая пропаганда не канает! Население всё веселее бегит!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Всё нижесказанное - моё личное оценочное суждение Сельского Бухгалтера
Поговорим о Зеленском и его поездке в Оман. Рассмотрю версии и мои мысли по этому поводу.
1)Отпуск. Самая простая версия. Решил отдохнуть Бубочка, в который раз, от дел государственных. Устал, умаялся. Поехал за свой счёт. Кроме как, отдых в N-ый раз за последние месяцы, так и упрекнуть не в чем. Порошенко за единственный отпуск на Мальдивах и не так склоняли во всех падежах. Якобы Порошенко выехал на отдых не по своим документам. Но доказательств этому нет.
Але є одне але. "Отпуск" Бубочки не был анонсирован заранее. Слив "отпуска" Бубочки произошёл через strana.ua. Это важно, потому что это один из сливных бочков российской пропаганды.
Бубочка внезапно (?) решил поехать в Оман, а там его уже ждали российские "туристы", чтобы сфотографировать на отдыхе. И эти "туристы" через strana.ua сливают инфо.
Но потом нам задвигают версию об официальном визите. См. п.2
Что мы имеем. Первое лицо нашего государства едет внезапно (?) в Оман, а его там уже ждут российские "туристы" с фотиком. Полный провал СБУ, информации о поездке Зеленского в Оман становится известной в РФ ещё до самой поездки Зеленского, кто-то сливает информацию по-полной.
Эта версия имеет пробелы и большую дыру в безопасности страны
2)Официальный визит.
Опять же. Не был анонсирован заранее. Король Омана при смерти, ему не до приема делегаций. Эта версия лепилась по ходу, неумело. Мендель что-то там "не оправдывалась", Дристайко даже нашел посольство Украины в Омане, которого нет.
Эта версия вообще не выдерживает критики.
3)Частный визит в Оман, но провести с кем-то встречу, чтобы подальше от глаз
Хммм. Имеет место быть. Оман - государство небольшое, народу мало. Не очень популярное среди туристов.
Злые языки говорят, что встреча была с Сурковым. Ок, принимаем версию. Тогда и встреча состоялась, и РФ, через strana.ua, слила инфо не о встрече, а о визите Зеленского в Оман. Ну это у стиле РФ, поднасрать - всегда.
4)Зеленский ездил за деньгами из оффшора для Бабушки
Ну эта версия даже для меня дикая. Гонять целого Президента за деньгами в другую страну, как обычного инкассатора. Хотя-я
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Во времена моей молодости, в СССР, ко мне как-то подошел человек и представился - Я из конторы глубокого бурения. Мой ответ был - Это не ко мне, я зоолог, а вам надо к нашему почвоведу. Тогда он поправился - Я из КГБ.
Теперь это выглядит так - Я - сельский бухгалтер СБ (У-??)
yanyura написав:Во времена моей молодости, в СССР, ко мне как-то подошел человек и представился - Я из конторы глубокого бурения. Мой ответ был - Это не ко мне, я зоолог, а вам надо к нашему почвоведу. Тогда он поправился - Я из КГБ.
Теперь это выглядит так - Я - сельский бухгалтер СБ (У-??)
Хорошая сказка. Никогда Контора Глубокого Бурения так не представлялась. У них были иные методы. Сам знаю. Пионерское и комсомольское прошлое.
Но за СБУ, спасибо, от души
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 січ, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой