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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5278527952805281
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:25

  Puente написав:
  ЛАД написав:Не спорю, возможно и цирк на дроті, не знаю подробностей.
Но уж точно не антиукраинское выступление.
Надо пытаться избить или на крайняк, если полиция не дала, забросать петардами и яйцами?
Выступали, судя по Вашему видео на укр. языке и против нацизма взагали.
Так кто против них? Не наци?


От я читаю ваші дискусії ( напевно так ) і до мене не доходить все одно - для чого ми всі це обговорюємо в принципі .
Ну ще чисто політичні загальні речі - зрозуміло . Але обмежені в людях , часі і просторі - не розумію . Журналісти розкручують будь-яку негативну інформацію - чомусь це мейнстрім скрізь зараз . І народ на це підсідає і дуже активно реагує - позитивний зворотній зв"язок . Є якась кількість людей з крайніми поглядами - Ви це самі добре знаєте , що їх у нас мало . Так вони є скрізь у світі так само . Не вони визначають погляди суспільства в цілому . Вони провокують , дратують , переходять межі . Свідомо чи несвідомо вони відволікають людей від реально важливих питань . От як приклад Правий сектор - зараз ті , хто там залишився - реально воюють з ворогом . І їх в повсякденному житті не видно і не чутно . Вони роблять реальну і корисну справу . Спочатку чи робили - зовсім не впевнений . Оці теперішні різні провокатори - нічого корисного не роблять для людей і країни . Причому незалежно від того - про що вони виступають - хоч екологічні , хоч політичні , хоч "економічні" . Якби це були реально економічні вимоги працюючих - проти пенсійної реформи , чи там страйк загальний вчителів за підвищення обіцяне зарплати , чи щось таке - це в загальному був би позитив ... А так це все сприймається просто як чергове замовлення невідомо ( чи відомо ) кого , які захищають якісь грошові інтереси капіталу ...

Это только для тех, кто не вникал в "проблемы".
Кто не просто, не понимает, а нет хочет видеть "обратную сторону медали".
Звучит по аналогу с тирадой Марии-Антуанетты про "хлеб и пирожные" :roll:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:30

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:Насколько я знаю, минималка у них - в основном чисто формальная цифра, так сказать, единица измерения.

Це просто брехня. 15-20% росіян одержують зарплату близьку до мінімалки.
Великі зарплати - це в принципі правда. З великими зарплатами у них все значно краще ніж у нас. Ну мільярди з нафти і газу мають до когось потрапляти.

О больших З/П в РФ:
https://www.infox.ru/news/285/226092-v- ... oiskatelej
https://strana.ua/news/228611-na-zoloto ... vesti.html
Ну, о наёмниках и ЧВК, на сегодня я думаю Вам нет необходимости рассказывать?
РФ большая и на периферии разруха сравнима с нашей.
Однозначно для них выгодно принимать украинских специалистов - по всем отраслям.
Они неприхотливы, культурно адаптированны, но с более высоким уровнем профессиональных знаний.
В то же время такие деяния, как уничтожение "Мотор Сич", "Малышева", "ЮМЗ", "ЛАЗ", "КРАЗ", "ЗАЗ",.......... только подгоняют специалистов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:40

Ітогі подвєдьом. 2020-01-21

Ітогі подвєдьом. 2020-01-21

1) Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один украинский военный погиб (видео)

Снайперы, артиллерия и пустые улицы: боевики, несмотря на договоренности, обстреливают Золотое-4 (видео)
Жители поселка говорят, что обострение началось 10 дней назад.

Но Сцыкливый Брехун рассказывает о том, что количество обстрелов уменьшилось

2) В Давосе открывается 50-й Всемирный экономический форум (фото, видео)

Разумков утверждает, что нардепы едут в Давос не за бюджетные средства
Ранее стало известно, что в Давос планируют поехать около двух десятков депутатов.

Если не за бюджетные деньги, то за свои деньги едут ? Слабо верится.
А если не свои деньги ? То значит за чьи-то. И не сложно догадаться, чьи это деньги.

3) В британском правительстве прокомментировали скандал с украинским трезубцем
"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского Трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что множество символов, приведенных в нем, не представляет интереса в борьбе с терроризмом", - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что власти Великобритании глубоко уважают символы украинской государственности и признают, что трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.

ЛАД, так спешил донести новость, что трезубец указали в перечне экстремистской символики, что тапки по дороге ронял.
А вот ведь как оказалось

4) Иран признал, что украинский самолет был сбит именно российскими ракетами
Самолет "Международных авиалиний Украины", в результате катастрофы которого в Тегеране погибло 176 человек, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства.


5) Бывший адвокат Януковича стал первым заместителем директора ГБР
Ну этот точно "человек" Порошенко.
Да и злые языки говорят, что назначение Бабикова прошло с нарушением процедуры. Но когда это останавливало зелёную плесень.

"Я категорически против": Арахамия прокомментировал назначение экс-адвоката Януковича в ГБР
Какой грозный

6) Порошенко не пришел на допрос в ГБР
Повестки надо присылать, согласно процессуального кодекса, а не "публично вызывать"

ГБР готовит документы для принудительного привода Порошенко на допрос
Кроме того, Корецкий отметил, что вчера Порошенко без вызова и предупреждения пришел в ГБР, и ему указали, что он приглашается на допрос сегодня.

Указали, но повестку не вручили.
Зато Порошенко лично вчера пришёл в ГБР и получил повестки на 24.01 и на 31.01
Но в ГБР голосят о принудительном приводе Порошенко.
А чё ? пиплу нравится.

Разрешение на вылет скандального застройщика Микитася отменил Холодницкий – СМИ
Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января.
Источники отмечают, что Холодницкий вернулся из отпуска 20 января и отменил разрешение Грищука.
Руководитель САП якобы не знал о разрешении, которое он выдал.

Руководитель САП не знал о разрешении, которое выдал его заместитель Грищук. Но отменил это самое разрешение.
А по сути, огромная проблема коммуникаций между руководителем и его заместителями, что недопустимо в любой организации

7) Почти 70% украинцев против предоставления русскому языку статуса государственного - опрос
Почти 70% украинцев считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным.

И сейчас ничто не мешает использовать русский язык в частной жизни.

Подавляющее большинство украинцев считают, что руководители государства и чиновники в рабочее время должны общаться на украинском языке
С тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласны 81 процент граждан.

8) Министр образования Украины разгневала сеть заявлением о маленькой зарплате
"Я считаю, это позор. Для чиновника. В нищей стране, где учителя выживают за 5-7 тысяч, "лить слезы" за 36 тыс.", - написал адвокат Дмитрий Марцонь.

Отменить постановление правительства Гройсмана о повышении ЗП учителям и потом Новосад жалуется, что на 36 тыс гривен невозможно прожить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:42

Re: Політичні дискусії

Хотя, на сегодня наиболее обговариваемая тема:
http://www.bagnet.org/news/politics/416 ... tra-osviti
На финансе её рассматривали ранее, "сколько нужно для жития"(аж улыбнуло)
Теперь оказывается, что по параллельному каналу душах её же сотрудники и зычно рассказывают о "щедрых социяльных нормах" - которые "почему то" гражданам Украины не доступны.
Ведь о каждой роженице "держава дбае", о каждом дитяте, а оно онано как!
Тупая пропаганда не канает!
Население всё веселее бегит!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:38

Україна в Омані

Всё нижесказанное - моё личное оценочное суждение Сельского Бухгалтера

Поговорим о Зеленском и его поездке в Оман.
Рассмотрю версии и мои мысли по этому поводу.

1) Отпуск.
Самая простая версия. Решил отдохнуть Бубочка, в который раз, от дел государственных.
Устал, умаялся. Поехал за свой счёт. Кроме как, отдых в N-ый раз за последние месяцы, так и упрекнуть не в чем.
Порошенко за единственный отпуск на Мальдивах и не так склоняли во всех падежах.
Якобы Порошенко выехал на отдых не по своим документам. Но доказательств этому нет.

Але є одне але.
"Отпуск" Бубочки не был анонсирован заранее.
Слив "отпуска" Бубочки произошёл через strana.ua. Это важно, потому что это один из сливных бочков российской пропаганды.

Бубочка внезапно (?) решил поехать в Оман, а там его уже ждали российские "туристы", чтобы сфотографировать на отдыхе. И эти "туристы" через strana.ua сливают инфо.

Но потом нам задвигают версию об официальном визите. См. п.2

Что мы имеем.
Первое лицо нашего государства едет внезапно (?) в Оман, а его там уже ждут российские "туристы" с фотиком.
Полный провал СБУ, информации о поездке Зеленского в Оман становится известной в РФ ещё до самой поездки Зеленского, кто-то сливает информацию по-полной.

Эта версия имеет пробелы и большую дыру в безопасности страны

2) Официальный визит.

Опять же. Не был анонсирован заранее.
Король Омана при смерти, ему не до приема делегаций.
Эта версия лепилась по ходу, неумело.
Мендель что-то там "не оправдывалась", Дристайко даже нашел посольство Украины в Омане, которого нет.

Эта версия вообще не выдерживает критики.

3) Частный визит в Оман, но провести с кем-то встречу, чтобы подальше от глаз

Хммм. Имеет место быть.
Оман - государство небольшое, народу мало. Не очень популярное среди туристов.

Злые языки говорят, что встреча была с Сурковым. Ок, принимаем версию.
Тогда и встреча состоялась, и РФ, через strana.ua, слила инфо не о встрече, а о визите Зеленского в Оман. Ну это у стиле РФ, поднасрать - всегда.

4) Зеленский ездил за деньгами из оффшора для Бабушки

Ну эта версия даже для меня дикая.
Гонять целого Президента за деньгами в другую страну, как обычного инкассатора.
Хотя-я
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:54

Во времена моей молодости, в СССР, ко мне как-то подошел человек и представился
- Я из конторы глубокого бурения.
Мой ответ был
- Это не ко мне, я зоолог, а вам надо к нашему почвоведу.
Тогда он поправился
- Я из КГБ.

Теперь это выглядит так
- Я - сельский бухгалтер
СБ (У-??)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:56

pesikot

Медведчук сказал, что фото Зеленского в Омане сделал его дочка, которая отдыхала с семьей в этом же отеле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:00

  yanyura написав:Во времена моей молодости, в СССР, ко мне как-то подошел человек и представился
- Я из конторы глубокого бурения.
Мой ответ был
- Это не ко мне, я зоолог, а вам надо к нашему почвоведу.
Тогда он поправился
- Я из КГБ.

Теперь это выглядит так
- Я - сельский бухгалтер
СБ (У-??)

Хорошая сказка.
Никогда Контора Глубокого Бурения так не представлялась. У них были иные методы. Сам знаю. Пионерское и комсомольское прошлое.

Но за СБУ, спасибо, от души :)
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 січ, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:09

  freeze написав:pesikot
Медведчук сказал, что фото Зеленского в Омане сделал его дочка, которая отдыхала с семьей в этом же отеле.

freeze, вот так случайно дочка Медведчука (или сам Медведчук) оказались в Омане.
Ну так, мимо отдыхали :)

Значит, встречу организовывал Медведчук
Давайте мне ещё намёки :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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