Данилюк и Данилов опустили уровень СНБО ниже плинтуса, а Сивохо раскалывает страну - Кривонос21.01.2020 17:18.Авторитет Совета национальной безопасности и обороны Украины и его влияние на ситуацию в стране при нынешней власти резко снизились. С таким заявлением выступил генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью "Донбасс.Реалии".Комментируя свое заявление о том, что "СНБО превратили из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами", генерал заявил, что экс-секретарь СНБО Александр Данилюк и нынешний секретарь Алексей Данилов "за короткое время умудрились опустить уровень Совета безопасности ниже плинтуса".По его словам, в офисе президента не особенно прислушиваются к определенным действиям Совета. "Это влияет на ситуацию в стране не очень позитивно", - констатирует Кривонос."Что касается "клоунов", то назначение определенных людей советниками, людей "бродячих", то меня недопоняли", - отметил он. По его словам, речь идет о том, что во многих случаях люди, которые не имеют доступа к государственной тайне, "бродят" в организации, отвечающей за безопасность страны."Это, честно, меня как военного настораживает… Может, они какие-то великие теоретики, но я снова ставлю вопрос: а где эти теоретики были все эти пять лет? Это люди, которые "всплыли" неизвестно откуда и непонятно, чем они занимались", - отметил Кривонос.На уточняющий вопрос, не имеет ли он в виду Сергея Сивохо, говоря о непонятных советниках, генерал ответил, что "Сивохо – один из существующей большой обоймы".Кривоносу совершенно непонятно, какими такими "гуманитарными вопросами" занимается этот советник секретаря СНБО. Его заявления о "реинтеграции и восстановлении Донбасса", по мнению Кривоноса, являются "дискредитацией и раскачиванием ситуации в середине страны"."По поводу "примирения", например. Может, у него намерения достаточно правильные, но надо иметь понятие про контекст", - резюмировал Кривонос.