Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Если бы сказка! Заметил иностранца, который ходил по заповеднику, подошел, с горем пополам объяснил ему по-английски, что на заповедной территории без разрешения находиться запрещено, он сел в свою машину (иностр. номера) и уехал. Вернувшись на работу, рассказал об этом, как о курьезе, своему заву, посмеялись, а через пару дней ко мне и подошел тот чел. И понеслось. Часа 3 все допытывался, почему я не записал номер машины, почему не сфотографировал, что именно он делал, были ли у него какие-то приборы, какие его приметы, как одет, как говорил.... В конце разговора заставил записать его номер телефона и тут же звонить, если что-то еще вспомню. И что меня будут проверять и если окажется, что я умолчал о чем-то, то мне будет очень плохо.
На меня потом долго косились на работе.
И когда ж ты успел, после этого, юридическое образование получить ? Что сейчас приводишь ссылки на законы.
И откуда же такие зоологи, которые могут хоть пару слов на английском выразить во времена СССР ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:4)Зеленский ездил за деньгами из оффшора для Бабушки
Ну эта версия даже для меня дикая. Гонять целого Президента за деньгами в другую страну, как обычного инкассатора. Хотя-я
Единственное, что можно было бы ожидать и приветствовать это...: Нефть из Персидского Залива в Одессу, оттуда в Беларусь и Польшу, через "Одесса - Броды". Но то, о чём все распространяются это....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 21 січ, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Авторитет Совета национальной безопасности и обороны Украины и его влияние на ситуацию в стране при нынешней власти резко снизились. С таким заявлением выступил генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью "Донбасс.Реалии".
Комментируя свое заявление о том, что "СНБО превратили из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами", генерал заявил, что экс-секретарь СНБО Александр Данилюк и нынешний секретарь Алексей Данилов "за короткое время умудрились опустить уровень Совета безопасности ниже плинтуса".
По его словам, в офисе президента не особенно прислушиваются к определенным действиям Совета. "Это влияет на ситуацию в стране не очень позитивно", - констатирует Кривонос.
"Что касается "клоунов", то назначение определенных людей советниками, людей "бродячих", то меня недопоняли", - отметил он. По его словам, речь идет о том, что во многих случаях люди, которые не имеют доступа к государственной тайне, "бродят" в организации, отвечающей за безопасность страны.
"Это, честно, меня как военного настораживает… Может, они какие-то великие теоретики, но я снова ставлю вопрос: а где эти теоретики были все эти пять лет? Это люди, которые "всплыли" неизвестно откуда и непонятно, чем они занимались", - отметил Кривонос.
На уточняющий вопрос, не имеет ли он в виду Сергея Сивохо, говоря о непонятных советниках, генерал ответил, что "Сивохо – один из существующей большой обоймы".
Кривоносу совершенно непонятно, какими такими "гуманитарными вопросами" занимается этот советник секретаря СНБО. Его заявления о "реинтеграции и восстановлении Донбасса", по мнению Кривоноса, являются "дискредитацией и раскачиванием ситуации в середине страны".
"По поводу "примирения", например. Может, у него намерения достаточно правильные, но надо иметь понятие про контекст", - резюмировал Кривонос.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ню-модель из Чернигова отсудила у полиции 270 тысяч гривен
Мать троих детей смогла доказать в суде, что демонстрация ее обнаженного тела не является распространением порнографии, а пребывание под следствием и судом ухудшило ее отношения с окружающими. Решение вынес Новозаводской районный суд Чернигова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Жительница Чернигова обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. Она просила взыскать в ее пользу 500 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война на Донбассе закончена и не дает возможности пресечь коррупционные схемы в Минобороны. Об этом заявил в интервью "Донбас.Реалии" генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
Он напомнил, что одной из его задач была борьба с коррупцией в оборонной промышленности. По словам генерала, он должен был разобраться и навести порядок. "В принципе, разобрался – на определенном этапе что-то мы сделали, что-то изменили", - отчитался заместитель секретаря. Однако довести начатое, констатирует Кривонос, нет возможности.
"Реальное руководство, секретарь СНБО господин Данилов сейчас не дает мне возможности этим заниматься, пытается меня отодвинуть в сторону, заставляя меня не мешать ему", - сказал Кривонос.
"Как он сказал, война же уже закончилась, уже военные не нужны, возвращайтесь в Вооруженные силы. Я готов вернуться в Вооруженные силы, но я четко сказал, что после общения с президентом", - отметил он.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.