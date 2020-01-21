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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5279528052815282
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:22

  yanyura написав:Если бы сказка!
Заметил иностранца, который ходил по заповеднику, подошел, с горем пополам объяснил ему по-английски, что на заповедной территории без разрешения находиться запрещено, он сел в свою машину (иностр. номера) и уехал. Вернувшись на работу, рассказал об этом, как о курьезе, своему заву, посмеялись, а через пару дней ко мне и подошел тот чел.
И понеслось. Часа 3 все допытывался, почему я не записал номер машины, почему не сфотографировал, что именно он делал, были ли у него какие-то приборы, какие его приметы, как одет, как говорил....
В конце разговора заставил записать его номер телефона и тут же звонить, если что-то еще вспомню. И что меня будут проверять и если окажется, что я умолчал о чем-то, то мне будет очень плохо.

На меня потом долго косились на работе.

И когда ж ты успел, после этого, юридическое образование получить ?
Что сейчас приводишь ссылки на законы.

И откуда же такие зоологи, которые могут хоть пару слов на английском выразить во времена СССР ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:49

  pesikot написав:4) Зеленский ездил за деньгами из оффшора для Бабушки

Ну эта версия даже для меня дикая.
Гонять целого Президента за деньгами в другую страну, как обычного инкассатора.
Хотя-я

Единственное, что можно было бы ожидать и приветствовать это...:
Нефть из Персидского Залива в Одессу, оттуда в Беларусь и Польшу, через "Одесса - Броды".
Но то, о чём все распространяются это....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 21 січ, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:05

Данилюк и Данилов опустили уровень СНБО ниже плинтуса, а Сивохо раскалывает страну - Кривонос

21.01.2020 17:18. https://www.ostro.org/general/politics/news/583381/

Авторитет Совета национальной безопасности и обороны Украины и его влияние на ситуацию в стране при нынешней власти резко снизились. С таким заявлением выступил генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью "Донбасс.Реалии".

Комментируя свое заявление о том, что "СНБО превратили из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами", генерал заявил, что экс-секретарь СНБО Александр Данилюк и нынешний секретарь Алексей Данилов "за короткое время умудрились опустить уровень Совета безопасности ниже плинтуса".

По его словам, в офисе президента не особенно прислушиваются к определенным действиям Совета. "Это влияет на ситуацию в стране не очень позитивно", - констатирует Кривонос.

"Что касается "клоунов", то назначение определенных людей советниками, людей "бродячих", то меня недопоняли", - отметил он. По его словам, речь идет о том, что во многих случаях люди, которые не имеют доступа к государственной тайне, "бродят" в организации, отвечающей за безопасность страны.

"Это, честно, меня как военного настораживает… Может, они какие-то великие теоретики, но я снова ставлю вопрос: а где эти теоретики были все эти пять лет? Это люди, которые "всплыли" неизвестно откуда и непонятно, чем они занимались", - отметил Кривонос.

На уточняющий вопрос, не имеет ли он в виду Сергея Сивохо, говоря о непонятных советниках, генерал ответил, что "Сивохо – один из существующей большой обоймы".

Кривоносу совершенно непонятно, какими такими "гуманитарными вопросами" занимается этот советник секретаря СНБО. Его заявления о "реинтеграции и восстановлении Донбасса", по мнению Кривоноса, являются "дискредитацией и раскачиванием ситуации в середине страны".

"По поводу "примирения", например. Может, у него намерения достаточно правильные, но надо иметь понятие про контекст", - резюмировал Кривонос.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:09

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:И когда ж ты успел, после этого, юридическое образование получить ?
Что сейчас приводишь ссылки на законы.

И откуда же такие зоологи, которые могут хоть пару слов на английском выразить во времена СССР ?

Для того, чтобы искать законы и правильно их понимать, требуется лишь
- уметь пользоваться поиском (Интернетом);
- понимать прочитанное.

Но это недоступно для понимания читателю одного-единственного сайта (сайта Коломойского).

По английскому языку. Я окончил советскую школу, где на уроках английского был только язык и никакой политики, + год английского языка в универе.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:10

Ню-модель из Чернигова отсудила у полиции 270 тысяч гривен

Мать троих детей смогла доказать в суде, что демонстрация ее обнаженного тела не является распространением порнографии, а пребывание под следствием и судом ухудшило ее отношения с окружающими.
Решение вынес Новозаводской районный суд Чернигова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Жительница Чернигова обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. Она просила взыскать в ее пользу 500 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба.


https://censor.net.ua/news/3171105/nyum ... ach_griven
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 21 січ, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:12

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война на Донбассе закончена и не дает возможности пресечь коррупционные схемы в Минобороны. Об этом заявил в интервью "Донбас.Реалии" генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Он напомнил, что одной из его задач была борьба с коррупцией в оборонной промышленности. По словам генерала, он должен был разобраться и навести порядок. "В принципе, разобрался – на определенном этапе что-то мы сделали, что-то изменили", - отчитался заместитель секретаря. Однако довести начатое, констатирует Кривонос, нет возможности.

"Реальное руководство, секретарь СНБО господин Данилов сейчас не дает мне возможности этим заниматься, пытается меня отодвинуть в сторону, заставляя меня не мешать ему", - сказал Кривонос.

"Как он сказал, война же уже закончилась, уже военные не нужны, возвращайтесь в Вооруженные силы. Я готов вернуться в Вооруженные силы, но я четко сказал, что после общения с президентом", - отметил он.


Хорошая статья с коментами рекомендую всем:
https://www.radiosvoboda.org/a/rnbo-kry ... aQqt-xzUXY
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:15

  yanyura написав:Для того, чтобы искать законы и правильно их понимать, требуется лишь
- уметь пользоваться поиском (Интернетом);
- понимать прочитанное.

Но это недоступно для понимания читателю одного-единственного сайта (сайта Коломойского).

По английскому языку. Я окончил советскую школу, где на уроках английского был только язык и никакой политики, + год английского языка в универе.

То есть, законы прочитал, понимания не наступило.
Про английский в школе, щас ржу :)
Зоолог ты наш :)

Вот что бывает, ты соврал про контору, а сейчас своё вранье выгораживаешь.
Ну признай, что соврал :) Даю тебе шанс :)
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 січ, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:18

proftpd66
Как многие возбудились.

Прямо наслаждаюсь :)

Попал просто в десяточку, при чём, неоднократно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:20

Re: Політичні дискусії

У меня есть и другие мысли.

Например, по записям о Гончаруке.

Никуда не уходите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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  #<1 ... 5279528052815282
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